每年只賣8個月！大溪老街民宅藏石頭火鍋　酥炸芋頭老饕激推

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

桃園石頭火鍋推薦這家鄰近大溪老街的「韓鄉石頭火鍋」，每年只開8個月，小編每年冬天一定會來報到，而且想吃一定要先預約！這間主打古早味爆香炒肉，推薦必點芋頭，就連平常不吃芋頭的人，來吃過他們家的芋頭都會上癮，等了很久終於又可以開吃，超低調隱藏版桃園石頭火鍋專賣店不藏私跟大家分享。

在哪裡？

地址就在大溪中山路46－1號，外觀很低調還隱藏在巷弄裡，因為鄰近大溪老街，所以建議開車來可以停在附近收費停車場再走路過來，吃完還可以去逛逛大溪老街消化一下。

營業時間

這間可以說是小編的口袋私藏石頭火鍋，N年前我也是第一個在網路分享他們家的部落客，吃過一次就被他們家的芋頭圈粉，就一直吃到現在都不離不棄，營業時間每年只營業八個月，大約會從10月賣到隔年5月母親節前，老闆娘說她也要過母親節，這樣就很好記。

▲要不是現在網路太發達，之前還真的只有在地人才知道這家店，現在還有外縣市網紅部落客專程來吃。

用餐環境

用餐空間就是一間民宅，然後座位區分為前後兩個區域，桌位不算多，平日早點來吃或許還可以碰碰運氣，但是假日或晚上認真建議一定要先訂位。

▲這家生意真的很好，平日中午來吃運氣算不錯，剛進門還能拍照空景，沒有多久就慢慢有客人來報到。

自助火鍋

▲想要吃什麼自己從冷藏櫃拿，這裡以盤計價，拿之前可以看看菜單，上面都會清楚標示食材的價錢。

菜單價目表

菜單價錢請依店家現場為主，調味料每位成人20元、火鍋爆香料大鍋60元小鍋30元，贈送自製小菜一份，火鍋料有人說不便宜，這樣說我就放心了，因為最好大家都覺得很貴，然後不來吃就沒有人跟我搶了。

▲冷藏櫃食材整齊擺放，每盤看起來很不錯，自助式火鍋就是有種特殊的魅力，海鮮食材通常價格會比較高，像是有透抽、草蝦、螃蟹等等。

▲推薦排骨酥以及招牌芋頭一定要拿，我每次都會保守拿一盤，我前面客人一桌一次掃了6盤左右，我覺得沒有拿芋頭等於沒有來吃過。

▲有提供熱茶可以自己倒，如果天氣冷來吃火鍋喝熱茶也不錯，旁邊還有沾醬調味料，可以依照自己的喜好來調配，我則是通常沒有沾醬。

▲店家會先把石鍋烤熱然後將配料和點的肉類用炒的爆香，最後將肉類取出，等一下再加下去涮，然後淋上祖傳秘方的湯頭超正點。

選擇肉類

店家會問要什麼肉，有牛肉、豬肉以及羊肉等等，也可以點綜合，爆香過後的肉，涮起來就是好滋味，豐富食材加上精心調製沙茶以及特製湯頭，讓不少人一吃就是好幾年。

▲我來這裡必拿的就是芋頭跟排骨酥，很多人說吃火鍋加芋頭是邪教，我帶不吃芋頭的朋友來到這裡，也是被他們家的芋頭圈粉。

▲他們家芋頭咬下去酥香可口又不會油膩，隔壁桌的客人也說，自從他們家休息之後就沒有吃過芋頭，終於等到開始營業了，真的不誇張就是那麼好吃。

▲排骨酥也是真材實料，吃起來扎實多汁又入味，幾乎每桌客人都會拿排骨酥，我通常都是會拿一盤，反正吃不夠再來拿就好。

▲其實我拿的不會很多盤，全部放到石鍋內看起來就很澎湃，爆香過後的湯頭讓食材加分不少，每年到了冬天我都一定會想到這一味，石頭火鍋濃濃的沙茶香配飯和新鮮食材很不錯。

免費小菜

▲店家獨家小菜醃製蘿蔔以及泡菜，清脆入味又開胃，搭配火鍋剛剛好解解膩也不錯，最後還有餐後的水果。

▲隔壁桌點的火鍋料有夠多，我看他們幾乎是爆吃一輪。

▲闆娘很好聊我來這都會跟她聊個兩句，雖然在大溪巷仔內，但憑著口味獨特，有些人為了這一味都會專程來吃，來大溪玩可以順道來吃看看，說不定你也會被圈粉。

韓鄉石頭火鍋

地址：桃園市大溪區中山路46－1號

電話：03－3889829

營業時間：11：30～15：00、17：00～21：00（周一／二公休）

