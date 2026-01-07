ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

每年只賣8個月！大溪老街民宅藏石頭火鍋　酥炸芋頭老饕激推

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

桃園石頭火鍋推薦這家鄰近大溪老街的「韓鄉石頭火鍋」，每年只開8個月，小編每年冬天一定會來報到，而且想吃一定要先預約！這間主打古早味爆香炒肉，推薦必點芋頭，就連平常不吃芋頭的人，來吃過他們家的芋頭都會上癮，等了很久終於又可以開吃，超低調隱藏版桃園石頭火鍋專賣店不藏私跟大家分享。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

在哪裡？
地址就在大溪中山路46－1號，外觀很低調還隱藏在巷弄裡，因為鄰近大溪老街，所以建議開車來可以停在附近收費停車場再走路過來，吃完還可以去逛逛大溪老街消化一下。

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

營業時間
這間可以說是小編的口袋私藏石頭火鍋，N年前我也是第一個在網路分享他們家的部落客，吃過一次就被他們家的芋頭圈粉，就一直吃到現在都不離不棄，營業時間每年只營業八個月，大約會從10月賣到隔年5月母親節前，老闆娘說她也要過母親節，這樣就很好記。

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲要不是現在網路太發達，之前還真的只有在地人才知道這家店，現在還有外縣市網紅部落客專程來吃。

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

用餐環境
用餐空間就是一間民宅，然後座位區分為前後兩個區域，桌位不算多，平日早點來吃或許還可以碰碰運氣，但是假日或晚上認真建議一定要先訂位。

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲這家生意真的很好，平日中午來吃運氣算不錯，剛進門還能拍照空景，沒有多久就慢慢有客人來報到。

自助火鍋

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲想要吃什麼自己從冷藏櫃拿，這裡以盤計價，拿之前可以看看菜單，上面都會清楚標示食材的價錢。

菜單價目表
菜單價錢請依店家現場為主，調味料每位成人20元、火鍋爆香料大鍋60元小鍋30元，贈送自製小菜一份，火鍋料有人說不便宜，這樣說我就放心了，因為最好大家都覺得很貴，然後不來吃就沒有人跟我搶了。

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲冷藏櫃食材整齊擺放，每盤看起來很不錯，自助式火鍋就是有種特殊的魅力，海鮮食材通常價格會比較高，像是有透抽、草蝦、螃蟹等等。

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲推薦排骨酥以及招牌芋頭一定要拿，我每次都會保守拿一盤，我前面客人一桌一次掃了6盤左右，我覺得沒有拿芋頭等於沒有來吃過。

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲有提供熱茶可以自己倒，如果天氣冷來吃火鍋喝熱茶也不錯，旁邊還有沾醬調味料，可以依照自己的喜好來調配，我則是通常沒有沾醬。

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲店家會先把石鍋烤熱然後將配料和點的肉類用炒的爆香，最後將肉類取出，等一下再加下去涮，然後淋上祖傳秘方的湯頭超正點。

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

選擇肉類
店家會問要什麼肉，有牛肉、豬肉以及羊肉等等，也可以點綜合，爆香過後的肉，涮起來就是好滋味，豐富食材加上精心調製沙茶以及特製湯頭，讓不少人一吃就是好幾年。

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲我來這裡必拿的就是芋頭跟排骨酥，很多人說吃火鍋加芋頭是邪教，我帶不吃芋頭的朋友來到這裡，也是被他們家的芋頭圈粉。

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲他們家芋頭咬下去酥香可口又不會油膩，隔壁桌的客人也說，自從他們家休息之後就沒有吃過芋頭，終於等到開始營業了，真的不誇張就是那麼好吃。

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲排骨酥也是真材實料，吃起來扎實多汁又入味，幾乎每桌客人都會拿排骨酥，我通常都是會拿一盤，反正吃不夠再來拿就好。

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲其實我拿的不會很多盤，全部放到石鍋內看起來就很澎湃，爆香過後的湯頭讓食材加分不少，每年到了冬天我都一定會想到這一味，石頭火鍋濃濃的沙茶香配飯和新鮮食材很不錯。

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

免費小菜

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲店家獨家小菜醃製蘿蔔以及泡菜，清脆入味又開胃，搭配火鍋剛剛好解解膩也不錯，最後還有餐後的水果。

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲隔壁桌點的火鍋料有夠多，我看他們幾乎是爆吃一輪。

▲▼鄰近大溪老街「韓鄉石頭火鍋」期間限定餐廳推薦。（圖／部落客DARREN提供）

▲闆娘很好聊我來這都會跟她聊個兩句，雖然在大溪巷仔內，但憑著口味獨特，有些人為了這一味都會專程來吃，來大溪玩可以順道來吃看看，說不定你也會被圈粉。

韓鄉石頭火鍋

地址：桃園市大溪區中山路46－1號
電話：03－3889829
營業時間：11：30～15：00、17：00～21：00（周一／二公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營 部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

谷關「滑水道露天溫泉」群山環抱！泡躺暖炕石板床睡美容覺
烤黑輪入選米其林！從三輪攤車賣到開店面　銅板價還有免費熱湯
飄香超過半世紀！新竹花生湯入口即化、低調經營每天只賣4小時

關鍵字： 韓鄉石頭火鍋 桃園美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【旅遊悲劇】旅遊倫敦時出事　手機直接被蒙面人搶走！

推薦閱讀

被封為基隆最強石頭鍋！特製高湯超鮮、香煎花枝丸是熟客隱藏吃法

被封為基隆最強石頭鍋！特製高湯超鮮、香煎花枝丸是熟客隱藏吃法

任賢齊從小吃到大！彰化40年老字號高麗菜飯　一碗只要35元

任賢齊從小吃到大！彰化40年老字號高麗菜飯　一碗只要35元

在地人才懂吃的發財車美食！桃園爆汁炭烤香腸、一天只賣3.5小時

在地人才懂吃的發財車美食！桃園爆汁炭烤香腸、一天只賣3.5小時

隱身新竹空軍基地旁60年老字號肉圓！Q皮紅糟肉餡兩顆只要50元

隱身新竹空軍基地旁60年老字號肉圓！Q皮紅糟肉餡兩顆只要50元

總預算案未審影響平日旅遊補助　觀光署：有信心4月上路

總預算案未審影響平日旅遊補助　觀光署：有信心4月上路

和牛涮宵夜嗑肉戰線最長達5小時

和牛涮宵夜嗑肉戰線最長達5小時

整顆現熬白玉烤梨！台中暖胃美食懶人包

整顆現熬白玉烤梨！台中暖胃美食懶人包

「皮蛋多力多滋」開賣！獵奇零食一次看

「皮蛋多力多滋」開賣！獵奇零食一次看

4飯店春節住房專案　贈早餐、樂園票

4飯店春節住房專案　贈早餐、樂園票

每年只賣8個月！大溪老街神秘石頭火鍋

每年只賣8個月！大溪老街神秘石頭火鍋

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

房內不限時泡泥漿溫泉！關子嶺湯宿推薦

牛室平日自助吧339元吃到飽

北市「2.6萬盆喜氣花海」綻放至2月

貓下去新品牌「民生早午餐」試營運　

千元有找「超過30種肉品海鮮」吃到飽

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台北25元古早味珍奶！1998年開業至今

基隆廟口「60年紅燒鰻魚羹」續湯免錢

蛋包飯名店「ポムの樹」插旗林口三井

每年只賣8個月！大溪老街神秘石頭火鍋

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

總預算案未審影響平日旅遊補助　觀光署：有信心4月上路

和牛涮宵夜嗑肉戰線最長達5小時

整顆現熬白玉烤梨！台中暖胃美食懶人包

「皮蛋多力多滋」開賣！獵奇零食一次看

4飯店春節住房專案　贈早餐、樂園票

每年只賣8個月！大溪老街神秘石頭火鍋

清心福全首賣「厚雪奶蓋系列」　3款新品指定門市販售

北投2公園賞16萬盆花海、60株櫻花

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366