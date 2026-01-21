台南南區24小時營業厚切牛肉湯！下飯神菜必點芥蘭炒牛肉

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

「美鮮牛肉湯」在Google地圖上有著4.3顆星評分，我會知道這家台南牛肉湯，是剛好想要找台南宵夜，然後來台南不喝牛肉湯怎麼可以，上網搜尋到這裡居然有賣24小時，而且網路評價還不錯，所以宵夜就跑來喝碗牛肉湯囉！

怎麼去？

地址就在台南南區新興路419號之1號，就在鹽埕萬應城隍府旁邊，這裡比較少遊客會過來，會來買的幾乎都是在地人，而且附近也有幾家美食小吃。

用餐環境

▲這次選擇深夜時段來吃，而且剛好遇到下雨，但牛肉湯的生意還是不錯，內用會有阿姨幫忙帶位點餐。

菜單價錢

菜單價錢請依店家現場為主，牛肉湯、牛腩湯分為大中小碗，熱炒有芥蘭炒牛肉、古早味炒牛肉，另外還有麻油系列、蒜香牛肉、牛肉燴飯、牛肉蛋炒飯等。

人潮絡繹不絕

生意非常好雖然下雨天，有些在地人還是穿著雨衣來外帶，現場可以聽到店家不停的在熱炒翻鍋，而且看到不少人還會跟店家聊個幾句。

餐點

桌面上有沾醬調味料可以使用，沒等多久時間我點的芥蘭炒牛肉以及牛肉湯就通通上桌，深夜能喝到牛肉湯真不錯。

芥蘭炒牛肉

翠綠芥蘭入口很爽脆，調味醬汁略帶點微甜但不膩口，建議加點小辣會更好吃，這道非常下飯好吃，我看隔壁桌的客人，一個人就點了一盤芥蘭炒牛肉，然後還吃了兩碗白飯。

牛肉湯

來到台南真的就是要來碗牛肉湯，湯頭喝起來醇香鮮甜，牛肉片略帶厚度，外觀色澤帶點粉嫩，建議牛肉不要泡太久，趕緊搭配桌上的沾醬料入口，深夜喝到牛肉湯真的有夠暖胃，有種說不上來的幸福感。

用餐心得

台南深夜如果想喝牛肉湯，不妨可以來試試「美鮮牛肉湯」，我覺得芥蘭炒牛肉也好吃，而且幾乎都是在地人來吃，不用排隊排那麼久。

美鮮牛肉湯

地址：台南市南區新興路419號之1號

電話：0908－315238

營業時間：24小時營業（周一周二公休、周三03：00開始營業）

