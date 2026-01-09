ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「魯蛋肉粽＋抓仔麵」40元就能飽足一頓！北港70年佛心老攤

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

北港美食來分享這家「肉粽財」，在地開賣70多年鄰近北港朝天宮旁不起眼小吃攤，網路評價4.2顆星，丸子水晶餃只要5元、抓仔麵10元、土豆粽20元，樹小編會發現肉粽財，也是入住北港朝聖酒店，看到北港美食地圖剛好很近，就走過來吃早餐，沒想到便宜又好吃。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲地址搬到雲林縣北港鎮大同路11號，舊址在雲林北港益安路110號，鄰近北港朝天宮走路過來不到5分鐘，從北港朝聖酒店走過來更近，附近還有阿等土豆油飯也很受歡迎。

▲營業時間從早上7點到中午12點，樹小編從飯店走出來吃早餐，不起眼的小攤位已經圍著不少人在用餐。

▲攤位座位不多，就是攤前幾張椅子，來吃的人幾乎都是在地人居多，聽大家點餐都很專業。

菜單

▲粽子有豬肉粽、土豆粽、魯蛋肉粽、鹹蛋肉粽等等，價錢也有夠便宜，另外抓仔麵也很多人點。

▲樹小編坐在攤位前用餐，發現粽子很受歡迎，還有人直接外帶一串，老闆就在我面前數起粽子數量，還有丸餃也有不少人外帶。

▲好險樹小編有早點來吃，看著生意那麼好，應該沒多久很多品項就會賣到差不多，重點還是平日！

▲我點了粽子跟熱湯，原本想點抓仔麵，後來想想早餐還是不要吃太多。

魯蛋肉粽
粽子就是古早味南部粽，這價錢跟大小完全沒啥好挑剔，粽子米飯軟硬度剛好，不會太過軟爛，然後醬料增添點滷汁鹹香滋味，裡面的土豆也好好吃，吃完可以理解為啥有人直接外帶一串了。

丸仔湯
我點了一碗丸仔湯，裡面其實是水晶餃，外皮很薄咬起來略Q，肉餡會有明顯的香鹹滋味，喜歡的話還可以加水晶餃，另外湯不夠可以免費續加，老闆看到我熱湯喝差不多，就主動問我要不要加湯非常親切。

常見問題
Q1：肉粽財在哪裡？離北港朝天宮遠嗎？
A1：肉粽財位在雲林縣北港鎮大同路上，距離北港朝天宮步行約4分鐘，是許多香客與在地人都會順路來吃的北港美食小吃。

Q2：肉粽財營業時間是什麼時候？
A2：肉粽財營業時間07：00～12：00，北港早餐以及早午餐時段，建議早點到訪，太晚可能會賣完。

Q3：肉粽財推薦必吃有哪些？
A3：最多人推薦的是北港肉粽以及抓仔麵，口味樸實份量實在，是在地人從小吃到大的傳統小吃。

Q4：肉粽財適合當早餐嗎？
A4：非常適合，肉粽財屬於清晨就開始營業的北港早餐美食，許多在地人一早就來報到。

肉粽財

地址：雲林縣北港鎮大同路11號
電話：05－7837564
營業時間：07：00～12：00

分享給朋友：

追蹤我們：

