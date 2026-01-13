塞滿爆量蔥花！蘆洲現擀手作豬油蔥餅　每人限購3個出爐即秒殺

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

這家位在蘆洲夜市的手作蔥餅「蘆洲總讚手作蔥餅」，放在小編蘆洲美食口袋名單很久，撲空好幾次終於讓我踩點到了，每天現擀餅皮現煎出鍋，蔥花灑好灑滿完全不會手軟，外皮酥脆內滿滿蔥花，被不少網路鄉民封為蘆洲最好吃的蔥油餅，甚至還沒營業就開始排隊，不愧是蘆洲廟口夜市必吃美食。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通

前往蘆洲總讚手作蔥餅交通算方便，出捷運三民高中站1號出口，步行大約10分鐘以內即可抵達蘆洲廟口夜市，蘆洲廟口夜市美食小吃很多，包括蘭記胖阿姨燒烤、高雄黑輪、福州包、汪派沙茶羊肉、開運屋手工QQ地瓜球、Boss沙威瑪、川野麻辣燙、蘆洲林記生炒鴨肉羹、蔣純手工綜合湯圓等等，旁邊就是汪派炒羊肉。

營業時間

營業時間16：30～21：30，我看Google是晚上4點半開賣，但來到攤位寫著晚上5點開賣售完為止，不過實際販售狀況會依現場人潮以及備料為主，建議想吃的朋友不要太晚到，避免撲空，而且越晚到人潮只會越來越多。

▲只要到了傍晚時段，攤位前就會出現長長人龍，尤其是假日或晚餐時段，排隊人潮就會像貪食蛇一樣，不斷接龍，完全就是蘆洲夜市排隊美食。



▲不少人來到蘆洲廟口夜市就是為了這間而來，他們家也榮獲500碗推薦，蔥餅都是每天現擀現煎，每人限購3個，出爐就是秒殺，蔥餅品質都是維持在新鮮最佳狀態。

菜單

▲菜單很簡單，只有販售手作蔥餅，一個50元，可選擇原味或辣味，沒有胡椒沒有椒鹽，每個人限購3個。

▲來到攤位前可以清楚看到製作流程，餅皮會先鋪滿整桌，然後抹上豬油，再鋪上許多蔥花，每一步都看得出來店家熟練手法。

▲在餅皮上抹上自製豬油是蔥餅香氣十足的特色，撒上爆量蔥花，每片餅皮上面幾乎堆成一座小蔥山，最後會捲成蝸牛狀後下鍋半煎炸，煎到金黃酥脆才起鍋。



▲看到製作過程覺得有夠療癒，沒想到是這樣變成蝸牛形狀，外觀一圈圈也有點類似甜甜圈，一旁油鍋則是現炸滿滿蔥餅。

▲蔥餅外皮非常酥脆，完全不油膩，餅皮因為捲成雙層結構，咬下去充滿層次口感，他們家的手工蔥餅跟一般蔥油餅的口感真的有差。

▲內餡蔥花新鮮清甜，搭配豬油香氣，每一口都是滿滿蔥味，喜歡重口味的朋友，也可以選擇辣味，會讓香氣更加突出。

用餐心得

總算是吃到「蘆洲總讚手作蔥餅」，在用料口感上都很有誠意，不虧是蘆洲廟口夜市最強排隊美食，完全值得專程跑一趟來吃，排隊排前面的大哥還說，老婆指定要吃這家，沒想到變成愛妻指定美食了。

蘆洲總讚－手作蔥餅

地址：新北市蘆洲區成功路164號對面號

店家電話：0917－680100

營業時間：16：30～21：30（周三公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營 部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

【你可能也想看】

►每年只賣8個月！大溪老街民宅藏石頭火鍋 酥炸芋頭老饕激推

►鮭魚蘆筍皆可入蛋餅！超過50種口味能混搭 江子翠30年豆漿店

►長野「雪猴泡湯」自駕行＆交通攻略！表情太享受完全不怕生

