全球最大沉浸式光影展在釜山！占地1700坪　無限鏡面瀑布必拍

「釜山 ARTE MUSEUM」在2024年於釜山影島開幕，由d’strict打造的全球最大沉浸式光影美術館，占地1700坪，總共有19個展區，其中16個都是屬於釜山專屬的自然風情。憑釜山通行證（Visit Busan Pass）就可以進入美術館，如果有到釜山的話，記得留至少半天的時間來感受一下這沉浸式的美學空間。我們這天吃完早餐就直接來到這裡，建議早一點來好像觀光客也比較少一點，多預留一些時間的話，也可以拍得開心一點。

位置

這裡是d’strict繼韓國濟州、美國紐約、拉斯維加斯、中國成都、香港和阿聯酋杜拜等地之後，推出的全球第八家展覽館。

交通

美術館位於釜山影島地區，占地1700坪，可以搭乘地鐵再轉搭公車抵達。地鐵釜山1號線南浦站8號出口，於影島大橋公車站轉乘17、186路公車，在ARTE MUSEUM－美昌石油公車站下車，步行3分鐘。

門票

►周末／國定假日門票

成人：25000韓元｜青少年：21000韓元｜兒童：18000韓元（約新台幣540元、450元、390元）

►平日門票

成人：22000韓元｜青少年：18000韓元｜兒童：15000韓元（約新台幣470元、390元、320元）

（售票處旁邊就有置物櫃可以寄放，也有輪椅和嬰兒椅可以借用喔！）

需知

這裡有入場的注意事項喔！需要特別注意的是裡面沒有廁所，所以要進場之前可以先去上一下廁所。另外就是裡面是不能飲食的，包括水和口香糖也不行。然後12歲以下需要有大人陪同才可以進入。

主題

CIRCLE

一走進展場裡，首先看到的是「CIRCLE」，這是將「永遠循環、閃耀的金色沙子」具象化的作品，夢幻氛圍讓人彷彿被吸入閃耀的圓圈之中。

WATERFALL INFINITE

▲瀑布從7尺高直落而下，從鏡子的反射可以感受到空間的無限延伸。

FLOWER

這裡有點像萬花筒的感覺，有去過teamLab的朋友應該會覺得很有既視感。光是Flower這區就有四個不同主題，也可以從牆上看到梵谷的畫，大家就自己好好的欣賞囉！

SUN

SUN是這裡的招牌藝術展，它的意象就是呈現出燦爛光芒的起源。大大的太陽看起來很宏偉壯觀，紅色的背影看起來又特別溫暖。這裡也是最佳拍照區。

MOON

▲另外還有花卉、瀑布、海浪、叢林、月亮等華麗的媒體藝術，都做得很可愛好拍喔！

RAIN

▲這個區域就是體驗雨，然後是真的會淋濕，可以感受一下。

ROMANTIC THUNDER

▲打雷也可以很浪漫的意思嗎？

TORNADO

這一區是龍捲風，但其實不是那麼誇張啦！用現場的氣流感受一下小小龍捲風的氛圍。不過正常拍攝方式是要人站在中間，感受一下氣流從上而下的感覺。

JUNGLE GLOW

▲來到叢林裡，可以看看出現了幾種動物。

STARRY BEACH｜WAVE

STARRY BEACH是星光海灘，坐在這裡不但可以看到夢幻海浪，閉上眼睛還可以感受坐在沙灘上的感覺。WAVE則是隔著玻璃感受海浪迎面而來的拍打感。

LIVE SKETCHBOOK

這裡是獨特的體驗型展覽，可以體驗親手繪圖的樂趣，然後畫好的圖案可以傳送到螢幕，原本靜態的圖就會變成栩栩如生哦！

GARDEN

最後一個區域也是最大的展區，總共有三大主題，一個主題大概是40分鐘。第一段是「ARTE MUSEUM X Musée d’Orsay」，它是這裡和巴黎的奧塞美術館合作的作品，從螢幕上可以看到莫內、梵谷和雷諾瓦等人的畫作。第二段是「Starry Busan」，以各種主題呈現出釜山的魅力，經典的甘川洞小王子也出現在螢幕上面喔！第三段的「Ready, Action！」我們沒看到，留給大家自己去體驗。

ARTE CAFE

▲這裡就是美術館的輕食咖啡館，用餐的當時也可以欣賞一下牆上的沉浸式光影體驗。

伴手禮店

每一個地方的最後一個點都一樣，絕對是伴手禮店，這裡的東西雖然不多，不過都還滿有質感的，而且價格也不會特別貴喔！

評論

「釜山 ARTE MUSEUM」的評價好像有點兩極，不過我們都覺得滿喜歡的！我覺得如果帶小孩來的話應該也會玩得很開心。憑釜山通行證還可以免費入場，其實還滿划算的！只不過我們這天是帶長輩來，為了配合長輩的行程所以我們也無法待太久，有機會再到釜山的話真的會想要好好慢慢走、慢慢看。

釜山 ARTE MUSEUM（ARTE MUSEUM Busan）

地址： 29 Haeyang-ro 247beon-gil, Yeongdo-gu, Busan, 南韓

營業時間：10：00－20：00（入場截至19：00）

