ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北海道自駕遊必存！美瑛「網紅樹」地圖　朝聖5大冬日限定美景

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼日本北海道「美瑛網紅樹」，5棵經典必拍樹木。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

世界各地都有很多知名的網紅樹，像是台東的金城武樹、紐西蘭的瓦納卡樹和馬達加斯加猴麵包樹大道等，而美瑛應該是全日本網紅樹最集中的地區吧！很多到北海道旅行的朋友都會安排美瑛和富良野的行程，比起到處都是花田的富良野來說，美瑛則是有很多必拍的網紅樹，而且每一棵都是叫得出名字的。這篇也為大家整理了5棵美瑛網紅樹，有興趣的朋友也可以收集一下。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

美瑛網紅樹地圖
我做了一份簡單的Google Maps，把美瑛必拍的5棵美瑛網紅樹都列上去了，讓大家比較容易找到。除了聖誕樹之外，其實其他4棵樹距離都還滿近的，甚至不小心開車都還會經過。

▲▼日本北海道「美瑛網紅樹」，5棵經典必拍樹木。（圖／部落客飛天璇提供）

美瑛網紅樹介紹

七星之樹 セブンスターの木
看到七星之樹就不難知道為什麼它叫七星之樹了吧？1976年因為七星香菸的包裝而得名，當時的包裝上就是印有這棵樹，所以才被稱為七星之樹。其實七星之樹旁邊還有一整排的白樺樹，我們去年去的時候還有看到，結果沒隔多久就因為觀光客的湧進造成農民的困擾而砍掉了。來到這裡不要只把重點放在七星之樹，它周圍的農地因不同作物栽種會形成如拼布般的多彩風景，所以也被稱為「拼布之路」。

▲▼日本北海道「美瑛網紅樹」，5棵經典必拍樹木。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道「美瑛網紅樹」，5棵經典必拍樹木。（圖／部落客飛天璇提供）

親子之樹 親子の木
有看到前方兩棵大樹嗎？中間有一棵小樹，很像爸爸媽媽帶著小孩，一家和樂融融的畫面，所以這裡又被稱為親子之樹。其實要看親子之樹的話要像我們這樣稍微在遠方一點看才看得比較清楚。除了親子之樹之外，後面還有兩棵比較矮一點點的樹，有網友說那兩棵像是阿公和阿媽，所以原本一家三口就變成一家五口了。

▲▼日本北海道「美瑛網紅樹」，5棵經典必拍樹木。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道「美瑛網紅樹」，5棵經典必拍樹木。（圖／部落客飛天璇提供）

Ken＆Mary之樹 ケンとメリーの木
這一棵是義大利白揚樹，至今已經有100年歷史了！會取名為Ken＆Mary之樹的原因是，在1972年的時候日產汽車曾經在這裡拍攝電視廣告，所以之後就以廣告中情侶名字，將這棵樹取名為Ken＆Mary之樹。它附近是沒有任何遮蔽物的，也或許因為這樣才顯而易見，很開心我們來了兩次都是遇到大晴天，拍起來特別漂亮。

▲▼日本北海道「美瑛網紅樹」，5棵經典必拍樹木。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道「美瑛網紅樹」，5棵經典必拍樹木。（圖／部落客飛天璇提供）

Mild Seven之丘 マイルドセブンの丘
在美瑛的這幾棵網紅樹中，曝光度最高的應該就是聖誕樹和Mild Seven之丘吧！Mild Seven之丘就是位於起伏的美瑛丘陵，這裡有一排挺拔的白楊樹林，1977年七星香菸Mild Seven在這裡取景，拍攝了包裝盒上的廣告圖案。

▲▼日本北海道「美瑛網紅樹」，5棵經典必拍樹木。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道「美瑛網紅樹」，5棵經典必拍樹木。（圖／部落客飛天璇提供）

聖誕樹 クリスマスツリーの木
每年冬天美瑛就會變成一片銀白世界，而位於一片雪地中的這棵雲杉樹顯得特別孤獨，外型又很像是一棵聖誕樹般，所以才會被稱為美瑛聖誕樹。但是這附近都是私人田地，要拍攝聖誕樹的時候請遠遠的拍，千萬不要走進農田裡影響作物的耕種或者是雪地的潔白！

▲▼日本北海道「美瑛網紅樹」，5棵經典必拍樹木。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道「美瑛網紅樹」，5棵經典必拍樹木。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道「美瑛網紅樹」，5棵經典必拍樹木。（圖／部落客飛天璇提供）

▲同場加映位於七星之樹旁邊的白樺樹，我們到訪的不久之後就看到新聞報導它已經被砍了，覺得有點可惜。

哲學之樹
其實在更早之前美瑛還有一棵很有名的哲學之樹，當時是因為地主害怕因為年老脆弱，樹木有傾倒的危險，如果在農忙時被壓到恐怕會受傷。而且遊客過多，擅闖私人農田拍照造成作物受損、農民困擾，所以地主利用大型機具將哲學之樹推倒了。所以美景還是需要大家守護，在遠方遠遠的拍就好，不要進入私人土地。

▲▼日本北海道「美瑛網紅樹」，5棵經典必拍樹木。（圖／部落客飛天璇提供）

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
部落格FB

【你可能也想看】

海雲台躲人潮必收藏下午茶秘境！不限時咖啡廳隱身五星級飯店
釜山超夯鹽可頌出爐就秒殺！想吃到必鎖定「這6個時段」排隊
房內就能對望庫克山！國家公園內唯一飯店　離登山口僅3分鐘車程

關鍵字： 美瑛網紅樹 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 飛天璇的口袋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

推薦閱讀

紐西蘭超值觀星飯店！5分鐘到牧羊人教堂　直面整片雪山湖景

紐西蘭超值觀星飯店！5分鐘到牧羊人教堂　直面整片雪山湖景

釜山超值飯店！平日雙人房2000有找含早餐　下樓就是西面商圈

釜山超值飯店！平日雙人房2000有找含早餐　下樓就是西面商圈

釜山31cm巨無霸海鮮刀削麵！湯頭鮮甜鋪滿扇貝蛤蜊

釜山31cm巨無霸海鮮刀削麵！湯頭鮮甜鋪滿扇貝蛤蜊

怕酒味必試！豐原炭火薑母鴨越煮越清甜　麻油麵線＋鴨丸老饕激推

怕酒味必試！豐原炭火薑母鴨越煮越清甜　麻油麵線＋鴨丸老饕激推

台中LaLaport「超大兒童遊戲室」免費暢玩

台中LaLaport「超大兒童遊戲室」免費暢玩

TOK牛排屋排餐+自助吧最低398元

TOK牛排屋排餐+自助吧最低398元

遊縱谷無里程焦慮　花蓮南區2處充電樁開放中

遊縱谷無里程焦慮　花蓮南區2處充電樁開放中

2026出國趨勢「天數短、次數多」

2026出國趨勢「天數短、次數多」

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

北海道自駕遊必存！美瑛「網紅樹」地圖

北海道自駕遊必存！美瑛「網紅樹」地圖

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

天母甜點名店「ISM主義甜時」月底熄燈

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

全台最大「巧克力盛宴」1/23起展3天

米其林公布1月5家新入選餐廳

阿里山賓館：平日售價1萬5含早晚餐

苗栗「後龍百變影城」1/29開幕

飄香超過半世紀！三重限量手工黑豬肉圓

台北茶花展開幕！鬱金香、寒櫻一起拍

封園兩年終於重啟！陽明山永公路落羽松

《愛情怎麼翻譯？》鎌倉6取景地攻略

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

台中LaLaport「超大兒童遊戲室」免費暢玩

TOK牛排屋排餐+自助吧最低398元

遊縱谷無里程焦慮　花蓮南區2處充電樁開放中

2026出國趨勢「天數短、次數多」

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

北海道自駕遊必存！美瑛「網紅樹」地圖

直升機載2台人「遊熊本阿蘇火山」失聯　觀光署：尚無旅行社通報

超商抗寒優惠！發熱衣、奶茶買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366