北海道自駕遊必存！美瑛「網紅樹」地圖　朝聖5大冬日限定美景

世界各地都有很多知名的網紅樹，像是台東的金城武樹、紐西蘭的瓦納卡樹和馬達加斯加猴麵包樹大道等，而美瑛應該是全日本網紅樹最集中的地區吧！很多到北海道旅行的朋友都會安排美瑛和富良野的行程，比起到處都是花田的富良野來說，美瑛則是有很多必拍的網紅樹，而且每一棵都是叫得出名字的。這篇也為大家整理了5棵美瑛網紅樹，有興趣的朋友也可以收集一下。

美瑛網紅樹地圖

我做了一份簡單的Google Maps，把美瑛必拍的5棵美瑛網紅樹都列上去了，讓大家比較容易找到。除了聖誕樹之外，其實其他4棵樹距離都還滿近的，甚至不小心開車都還會經過。

美瑛網紅樹介紹

七星之樹 セブンスターの木

看到七星之樹就不難知道為什麼它叫七星之樹了吧？1976年因為七星香菸的包裝而得名，當時的包裝上就是印有這棵樹，所以才被稱為七星之樹。其實七星之樹旁邊還有一整排的白樺樹，我們去年去的時候還有看到，結果沒隔多久就因為觀光客的湧進造成農民的困擾而砍掉了。來到這裡不要只把重點放在七星之樹，它周圍的農地因不同作物栽種會形成如拼布般的多彩風景，所以也被稱為「拼布之路」。

親子之樹 親子の木

有看到前方兩棵大樹嗎？中間有一棵小樹，很像爸爸媽媽帶著小孩，一家和樂融融的畫面，所以這裡又被稱為親子之樹。其實要看親子之樹的話要像我們這樣稍微在遠方一點看才看得比較清楚。除了親子之樹之外，後面還有兩棵比較矮一點點的樹，有網友說那兩棵像是阿公和阿媽，所以原本一家三口就變成一家五口了。

Ken＆Mary之樹 ケンとメリーの木

這一棵是義大利白揚樹，至今已經有100年歷史了！會取名為Ken＆Mary之樹的原因是，在1972年的時候日產汽車曾經在這裡拍攝電視廣告，所以之後就以廣告中情侶名字，將這棵樹取名為Ken＆Mary之樹。它附近是沒有任何遮蔽物的，也或許因為這樣才顯而易見，很開心我們來了兩次都是遇到大晴天，拍起來特別漂亮。

Mild Seven之丘 マイルドセブンの丘

在美瑛的這幾棵網紅樹中，曝光度最高的應該就是聖誕樹和Mild Seven之丘吧！Mild Seven之丘就是位於起伏的美瑛丘陵，這裡有一排挺拔的白楊樹林，1977年七星香菸Mild Seven在這裡取景，拍攝了包裝盒上的廣告圖案。

聖誕樹 クリスマスツリーの木

每年冬天美瑛就會變成一片銀白世界，而位於一片雪地中的這棵雲杉樹顯得特別孤獨，外型又很像是一棵聖誕樹般，所以才會被稱為美瑛聖誕樹。但是這附近都是私人田地，要拍攝聖誕樹的時候請遠遠的拍，千萬不要走進農田裡影響作物的耕種或者是雪地的潔白！

▲同場加映位於七星之樹旁邊的白樺樹，我們到訪的不久之後就看到新聞報導它已經被砍了，覺得有點可惜。

哲學之樹

其實在更早之前美瑛還有一棵很有名的哲學之樹，當時是因為地主害怕因為年老脆弱，樹木有傾倒的危險，如果在農忙時被壓到恐怕會受傷。而且遊客過多，擅闖私人農田拍照造成作物受損、農民困擾，所以地主利用大型機具將哲學之樹推倒了。所以美景還是需要大家守護，在遠方遠遠的拍就好，不要進入私人土地。

