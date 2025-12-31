長野「雪猴泡湯」自駕行＆交通攻略！表情太享受完全不怕生

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

「地獄谷野猿公苑」是超人氣猴子泡溫泉公園，有近8000則網路評價4.4顆星，樹小編這次來到長野自駕自由行，雖然交通有點距離，但能親眼看到猴子泡溫泉就很值得，本篇就來分享地獄谷野猿公苑交通停車場等資訊。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式＆停車指引

地址就在日本長野縣下高井郡山ノ内町大字平穏6845，自駕其實最方便Map code：341 820 505*86，信州中野IC下交流道，在R292線上前進約8公里抵達停車場，再步行35分鐘即抵達。



大眾運輸：

1.JR長野站→轉搭急行巴士（志賀高原方向）→上林溫泉站下車→步行35分鐘即抵達

2.JR長野站→長野電鐵抵達湯田中駅→上林温泉行長電バス在上林溫泉站下車→步行35分鐘即抵達

營業時間

夏季（4～10月）08：30～17：00、冬季（11月～3月）09：00～16：00，樹小編選擇跟朋友自駕自由行，開車快到入口就有免費停車場可以停車。

▲下車後要前往地獄谷野猿公苑仍需走路大約35分鐘，來之前建議要穿一雙不會滑的鞋子以及保暖衣物，推薦可以買雪地防滑鞋套。

入口

這裡只是前往地獄谷野猿公苑的入口，從這裡要走到地獄谷野猿公苑，慢慢走大約也要半小時以上，而且還要看一下雪地會不會太滑，如果會滑只能緩慢移動。

▲沿路上有雪景還蠻美的，建議最好早點來，因為還要走一段路，多少也要花些體力，入口有紀念品店，可以回來再來逛。

▲沿途都是雪路，還有樹冰雪景也很好拍，不過還是要注意腳邊雪地較滑，拍照還是要安全第一。

▲走到地獄谷後樂館，這裡就有些野猴出現，還有地獄谷噴泉也在這裡，不過這裡可不是目的地。

▲還要再沿著路標往上走才會抵達目的地。

▲門票票價成人800日圓（約台幣162元）、小學生～高中生400日圓（約台幣81元）。

周遊券

樹小編因為是選擇長野自駕自由行，所以就直接來這裡買門票，搭乘大眾交通工具可以購買Snow Monkey Pass雪猴周遊券，其中包含有長野車站到地獄谷野猿公苑交通長野電鐵→長電巴士，以及地獄谷野猿公苑門票，可以在長野電鐵長野站購買，周遊券3500日圓（約台幣710元）。

▲進入前記得看一下注意事項，簡單來說就是不要觸碰餵食猴子，另外也不要使用長型自拍棒合影，避免驚嚇到猴子。

▲入口處有置物櫃，如果有包包或行李可以寄放在這裡，樹小編跟朋友就把一些行李放這裡，盡量著簡便一點出發拍猴子。

▲往裡面走不遠就可以看到猴子泡溫泉，而且滿山滿谷隨時都會有猴子出沒，重點是完全不怕人，反正你愛怎麼拍就怎麼拍。

▲猴子泡在溫泉裡面的表情超級享受。

▲來的這天好多人都在看猴子泡溫泉，樹小編看到好多都是歐美外國人來拍照，非常專業還拿專業相機專業鏡頭來拍雪猴。

▲很多猴子都是一副老神在在的模樣，不過也有些猴子感覺拍到有點不耐煩，大多數的猴子都走來走去非常可愛。

紀念品店

▲入口處也有紀念品可以購買，樹小編就買了小猴子送給乾女兒，如果覺得太小，還有大猴子玩偶可以買。

Enza Cafe咖啡館

▲回到地獄谷野猿公苑停車場附近，有間Enza Cafe咖啡館，這間咖啡館有賣下午茶以及冰淇淋，冰淇淋好吃可以買。

心得

這次自駕自由行來到地獄谷野猿公苑，其實自駕真的最方便，別趕時間最好早點出發，拍到猴子泡溫泉一切都很值得，而且想拍猴子泡溫泉還要點運氣，因為不夠冷猴子還不會去泡溫泉，所以記得也有查詢一下天氣，以上地獄谷野猿公苑心得交通方式分享給大家。

地獄谷野猿公苑

地址：6845 Hirao, Yamanochi, Shimotakai District, Nagano 381-0401日本

營業時間：09：00～16：00

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營 部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

【你可能也想看】

►中壢神祕「土地公廟豬肝粥」 邊吃邊聞香客拜拜香火氣

►整顆便當塞到鼓起來！永和超搶手燒臘店 剁刀聲不斷人潮滿到巷口

►歐式「小木屋民宿」走1分鐘就到九族！坐擁千坪草皮＋遼闊山景