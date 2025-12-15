「32樓高空酒吧」俯瞰曼谷城市燈海！享受拉丁爵士樂＋啤酒喝到飽

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者柯珮萱

每次來曼谷，絕對少不了要選一間高空酒吧，好好享受這座不夜城的魔力！這次珊莎要分享這間位於素坤逸區（Sukhumvit）的秘密基地，那就是Mojjo Rooftop Lounge Bar位於SkyView Hotel 32樓，它最迷人的地方，不只是360度的絕美夜景，更是它獨特的拉丁風情。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



走進酒吧，就像瞬間移動到熱情的古巴或邁阿密，充滿設計感的裝潢、熱情的DJ音樂，KKday方案有提供餐點跟啤酒喝到飽，讓你整個夜晚都充滿了微醺的浪漫。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

Mojjo Rooftop Lounge Bar交通

位於曼谷素坤逸區，BTS捷運搭乘到Phrom Phong（澎蓬）站，從6號出口出站。出站後步行約3至5分鐘即可到達SkyView Hotel飯店大廳，再搭乘電梯直達32樓即可。建議搭計程車前往的朋友，直接設定飯店名稱最準確。

餐廳環境

一踏出電梯，迎面而來的不是吵雜的電子音樂，而是充滿節奏感的拉丁爵士樂，你真的會感覺到一股熱情的氛圍撲面而來，室內有座位區跟吧台區，天氣好一定要坐戶外。

▲Mojjo的裝潢非常用心，座位設計得非常舒服，幾乎每個角落都能拍出超有情調的網美照。

能看到絕美夜景

雖然Mojjo不是曼谷最高的酒吧，但位處的素坤逸區視野非常開闊。你可以一覽無遺地看到該區車水馬龍的燈海，傍晚日落時分抵達，可以先享受天空漸層變色的Magic Hour，拍完日景再等夜景亮起，一次捕捉兩種絕美畫面。

▲特別是靠近戶外欄杆的區域，是情侶約會看夜景的最佳位置，現場還有DJ播放音樂，氣氛真的有夠Chill。

預約方式

KKday提供兩種方案，分別有「2道菜餚和2種酒精飲料」跟「2道菜和無限暢飲啤酒（90 分鐘）」，這次我們是預約啤酒喝到飽方案，線上就可以先付款跟預約時間，依照時間抵達餐廳即可。

菜單和餐點分享

餐廳提供給我們菜單，每人可任選2道菜，軟性飲料有可樂、零卡可樂、雪碧、蘇打水本地啤酒。冷盤開胃菜有酪梨醬墨西哥辣椒搭配玉米脆片、冷肉拼盤附麵包、醃漬海鮮搭配酪梨與番茄、海鮮醋漬檸檬汁搭配玉米餅、玉米脆片搭配辣豆泥跟起司醬。

還有手工玉米餅搭配慢燉牛肋條跟甜薯泥、墨西哥起司雞肉烤餅、醃漬鮮魚、綜合海鮮醃料、慢燉豬肉搭配脆玉米餅，甜點有西班牙油條佐香草冰淇淋與巧克力醬、麻糬冰淇淋、起司蛋糕風味義式冰淇淋等等。

章魚檸檬醃生魚

這道經典的拉丁美洲海鮮料理手法，雖然傳統上是用柑橘汁醃製生海鮮，但餐廳使用了番茄蛤蜊醬調製而成的泰式風味水煮章魚沙拉，口感清爽、酸辣開胃，非常適合搭配啤酒或作為開胃菜。

煙燻酪梨醬 Smoky Guacamole

以煙燻辣椒的辛香為基底，結合了芒果和鳳梨的熱帶酸甜，是傳統酪梨醬的有趣變體，搭配墨西哥玉米片，口感清新又開胃。

酥炸軟殼蟹搭配酪梨醬 Soft Shell Crab Guacamole

口感豐富的開胃菜，用酥脆的玉米片，搭配清爽濃郁、帶有煙燻辣味的酪梨醬，再夾上酥脆的軟殼蟹一起享用。集合了酥脆、鮮甜、煙燻、清爽等多重風味，這道很好吃。

牛肉薄片 Beef Tataki

這道料理的精髓在於頂級生牛肉的細膩，結合了三種風味獨特的醬泥，透過醃菜的酸度與酥脆藜麥的口感，創造出豐富而和諧的味覺感受。

▲四道特色餐點搭配啤酒喝到飽，小點份量剛好，不會太佔胃，也適合搭配酒精飲品，微醺夜晚就該這麼享受。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲搭配超美的曼谷市區夜景，耳邊傳來好聽的DJ音樂，這間的CP值真的蠻高的。



整體評價

不同於許多高空吧的冷色調或過度華麗，Mojjo的拉丁氛圍給人一種熱情、舒服又放鬆的感覺。音樂輕快，讓人不自覺地跟著節奏搖擺。這裡的客群也相對較少觀光團，多是當地時髦的情侶或朋友聚會，氣氛更愜意、更在地。

整體來說，論夜景視野、調酒水準、環境氛圍，加上超高的CP值，Mojjo Rooftop Lounge Bar 絕對是我下次再來曼谷必回訪的秘密基地。

Mojjo Rooftop Lounge Bar

地址 ：32nd Floor SKYVIEW Hotel Bangkok 12 Sukhumvit 24 Alley, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110泰國

營業時間 ：17：00－00：30

嗨～我是珊莎，本身是模特兒跟部落客

一年達成60間住宿開箱分享

專職旅遊美食部落客

歡迎來看珊莎的奇幻旅程、粉絲團、IG

【你可能也想看】

►巴塞隆納百年五星飯店開箱！頂樓遠眺聖家堂 散步就能到高第名作

►越南最大型戶外水上表演！120公尺舞台＋500位演員重現會安百年史

►手控過山車穿梭雲霧森林！巴拿山一日遊最佳動線懶人包