曼谷2025最新五星飯店開箱！鄰近BTS奇隆站　高空泳池夜色超迷人

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者蘇相云

新開幕曼谷飯店「Grande Centre Point Prestige Bangkok」位於曼谷心臟地帶，為2025年最新的五星級飯店品牌代表作，延續GCP系列一貫的細膩服務與現代泰式美學，從一進門就讓人感受到低調的奢華，無論是想在高空泳池俯瞰曼谷夜景、體驗親子友善的Kids Club，或是享受道地泰式料理與下午茶時光，這裡都能一次滿足！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置＆交通

位於曼谷市心臟地帶，鄰近BTS Chit Lom奇隆站，走路就能到曼谷四面佛跟Erawan Bangkok商場、Centralworld、Big C連鎖超市等等，前往各大泰國曼谷景點都很方便，很適合外國旅客入住。

大廳環境

酒店大廳寬敞明亮，設計現代典雅，融合舒適座椅與藝術裝飾，提供住客一個放鬆迎接旅程的起點。一進門就可以感受到飯店人員親切的態度，櫃台的金色壁畫很大器又典雅，將五星飯店的奢華感襯托出來。一樓有兩間餐廳，Chef Man文苑是著名中餐廳，主打精緻粵式料理，另一間Bloom & Brew Café是咖啡廳，供應下午茶、正餐跟各式飲品。

Prestige Shop紀念品店

住客於入住時會拿到飯店的代幣TOKEN，官網訂房每晚有5個代幣，而其他平台訂房是2個代幣，在入住期間可以兌換下午茶飲品，紀念品和馬殺雞等等，超可愛的娃娃跟馬克杯都能免費兌換！

芳療品牌LRL

之後也會有泰國高端連鎖按摩品牌Let’s Relax Spa進駐飯店，一樓也附設了其推出的芳療品牌LRL，產品有舒緩香氛噴霧、身體精華油、精油等系列，珊莎個人很愛這間SPA品牌，每次來泰國都一定要預約，以後來住這裡就可以順道去放鬆了！

▲在大廳遇到飯店經理，本人真的超美的，忍不住跟她合照一張。

房型介紹

共有五種房型，從最基本的Prestige Signature到家庭最愛的Prestige Family Suite，甚至還有頂級的Prestige Penthouse，房型寬敞、設計新又明亮，無論是情侶、姐妹或家族旅行，或者想慶祝特別日子，都能找到剛好的房型，是那種一住就會愛上的曼谷質感飯店。

Prestige Signature雙人房

▲一走進房間就被驚艷到，雙人房超寬敞、採光又好，附設Emperor Size雙人床，牆面還做了一整片金色壁畫，整個氛圍很奢華、有質感，住起來超舒服。

▲床頭櫃還附上清新芳香噴霧，好聞的氣味讓人可以一覺好眠。

▲桌上有贈送餅乾跟歡迎小卡，從入住就能體驗到滿滿的儀式感。

▲飯店的代幣可以兌換咖啡廳跟泳池吧的飲品，也可以換紀念品跟馬殺雞。

▲Mini吧有Nespresso膠囊咖啡機跟免費飲品等等，在房間就能享受咖啡香。

▲同色系浴袍很有質感，也提供保險箱跟送洗服務。

▲明亮對外窗正對高爾夫球場，景色真的有夠美。

▲浴室空間很寬敞，附設浴缸跟LRL品牌沐浴用品，淋浴間也提供一組供使用，吹風機是頂級品牌Dyson，不僅風力大又速乾，相當好用。

▲衛浴空間是乾濕分離，水壓穩定且溫度適當，逛完街回飯店可以好好放鬆。

▲新開幕五星飯店住起來真的相當舒適，房間設計新穎又時尚，喜愛新飯店的朋友，一定要來體驗看看。

Prestige Family Suite家庭套房

▲家庭套房有客餐廳空間，兩房採連通設計，很適合家人朋友一同出遊。

▲這一間是面對市區街景，將曼谷繁華街景盡收眼底，晚上一定很漂亮。

戶外無邊際泳池Sky Pool

▲飯店泳池超級美，推薦可以捕捉黃昏時刻，景色更迷人。

▲池畔附設酒吧，我們在這裡用代幣兌換飲品，現做果汁很好喝。

▲池畔座位有半開放式隔間，躺在這裡曬太陽很Chill。

▲傍晚的景色相當迷人，讓人不禁拿起手機捕捉這片美景。

▲泳池會成為最新的網美照打卡點，飯店還有提供單人跟雙人泳墊，漂浮在水上真的很好拍。

健身房Gravity Fit Club

▲健身房配備TechnoGym設備的高端健身中心，面積超過500平方米，對於有運動需求的旅客而言，真的很讚。

兒童俱樂部Kids Club

▲兒童俱樂部專為親子家庭設計，提供爸媽一個遛小孩的好去處。

遊戲室Games Room

Let’s Relax Onsen＆Spa

結合正宗日式溫泉體驗與專業泰式按摩療程，可以泡泡溫暖的礦泉浴，跟去蒸氣室放鬆身心，再來個舒緩按摩，入住飯店隨時都可以來這裡放鬆身心。

The Garden Restaurant自助早餐

▲座位多又寬敞，重點可以吃到早上11點，住客可以不用趕時間慢慢享用。

▲現做料理區相當厲害，有鮮蝦炒泰麵、港式豬肉粥、泰北咖哩牛肉麵、白斬雞飯搭配茉莉香米，每道都讓人想吃看看。

▲餐台擺設整齊，看過去一目瞭然。

▲餐點供應多國料理，包含韓式、泰式跟日式等等，滿足各國旅客的口味。

▲早餐完全可以吃得很飽，口味我們也很喜歡，很值得早起來慢慢享用。

Chef Man Restaurant早餐

不想下樓的話，飯店也有由Chef Man文苑主理的特別早餐菜單，餐點有蝦仁粥、肉末粥、鮮蝦雲吞湯、竹絲菇台灣野菜湯，港點有鮮蝦燒賣皇、鴨肉包、文苑蝦餃皇、臘味蘿蔔糕、爆漿流沙包等等，餐點精緻又調味適中，可以在房間內慢慢享用。

Bloom & Brew Café午餐＆下午茶

▲飯店一樓咖啡廳空間感超美，好適合跟朋友姐妹一起來吃飯或喝下午茶。

▲中午提供午餐套餐，我們點了泰北咖哩雞腿雞蛋麵跟蝦膏炒飯佐鮮蝦，咖哩麵是正宗泰式，口感偏中辣，炒飯蝦味濃郁很好吃，開胃前菜是酥嫩的炸蟹餅，清新的煙燻鮭魚沙拉很解膩。

▲下午茶真的超美，各種精緻甜品、蛋糕跟鹹食，跟家人朋友共享悠閒的午後時光。

The Garden Restaurant自助式晚餐

▲晚餐也有自助餐吃到飽的選擇，超過百樣的餐點，選擇有夠多，免出飯店也可以享用豐盛晚餐。

▲現做青木瓜沙拉也是知名的泰式料理，專人現做給你吃。

▲自助餐有牛排、泰國蝦、生蠔等等，還有各式飲品跟酒類喝到飽，一餐就能飽到天靈蓋。

▲餐點口味都不錯，不管你是肉肉控或海鮮控，都能吃得很滿足。

Brass House Bangkok爵士餐廳

▲位在45樓的爵士餐廳，駐唱表演氛圍感十足，可以享用晚餐，也可以小酌一杯看夜景。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲飯店鄰近曼谷四面佛、四面佛商場「Erawan Bangkok」、LV The Place路易威登咖啡跟Big C等等，走路就可以去逛街血拼。

入住心得

無論是出差還是帶家人度假，Grande Centre Point Prestige Bangkok地點超好、設施新又齊全，服務也很到位，住在這裡，不管是逛街、吃飯、跑行程都超輕鬆，真的就是一趟舒服又有質感的曼谷小奢華旅行，推薦給大家！

Grande Centre Point Prestige Bangkok

地址：153 ถนนราชดำริห์ Khwaeng Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

嗨～我是珊莎，本身是模特兒跟部落客

一年達成60間住宿開箱分享

專職旅遊美食部落客

歡迎來看珊莎的奇幻旅程、粉絲團、IG

【你可能也想看】

►越南最大型戶外水上表演！120公尺舞台＋500位演員重現會安百年史

►手控過山車穿梭雲霧森林！巴拿山一日遊最佳動線懶人包

►搭越南版「水上咖啡杯」穿梭茂密椰林河道 接駁＆小費攻略一次看

