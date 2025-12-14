曼谷「Buffet天花板」菜色亮點＆預約方式　還有焗烤龍蝦現點現做

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者柯珮萱

到曼谷想找一間高CP值、氣氛又有儀式感的自助餐，Copper Beyond Buffet真的是每個人都會叫你一定要吃的那種！全新開在Gaysorn Amarin百貨的分店交通超方便，從BTS走空橋就能到，不用風吹日曬。

整體空間比舊店更寬敞、裝潢升級，動線也更順，桌邊料理依然維持強度，像是澳洲和牛牛排、澳洲和牛壽司、西班牙伊比利豬火腿、烤河蝦、泰國生蠔等等，真的讓人吃到不想離開。珊莎整理了交通、價位、預約方式、環境、菜色亮點、菜單與我的實吃心得，看這篇就能直接安排行程！

Copper Beyond Buffet 價位

實際價格依官網公告為主，推薦透過KKday預訂，不僅操作介面簡單，還能輕鬆選擇日期、時段和想要的套餐，中文介面和客服支援，對外國遊客來說超級方便。價位已含服務費，套餐內容的主餐各有不同，現場還有現點現做桌邊料理跟自助餐檯提供多種餐點吃到飽，以曼谷水準來說，這價位能吃到和牛、龍蝦湯、生魚片跟多款甜點，CP值真的很高。



自助餐預約方式

Copper Beyond Buffet 一直是曼谷最難訂的自助餐之一，尤其是新分店更熱門，而KKday平台有保留了許多時段，因此比起官網訂位更加方便。

Copper Beyond Buffet 交通

Gaysorn Amarin分店，從BTS Chit Lom奇隆站走天橋就能直通商場，走路不用2分鐘就能抵達，完全不用擔心日曬雨淋或塞車。鄰近還有泰國知名景點曼谷四面佛跟Erawan Bangkok商場。

▲Gaysorn Amarin還有LV The Place路易威登咖啡，不少人會來逛逛喝下午茶。



▲從一樓大廳進去商場的話，可以搭手扶梯上樓，餐廳位在三樓，建議提早30分鐘抵達餐廳，可以先去兌換票券。

餐廳報到流程

▲向櫃台人員出示KKday電子憑證，他們會核對預約資訊，給予入場票券，上面有寫座位區域，用餐時間為2小時。



▲等待區還有泰國手標 Cha Tra Mue 招牌泰式奶茶冰沙喝到飽，等待入場時間快到，再排隊進場。

餐廳環境

整體裝潢走現代歐式風格，橘色系搭配金屬質感，視覺更高級，用餐空間比舊店更大，桌距更舒服，開放式廚房充滿熱鬧氛圍，整體比我想像中更有「Fine Dining Buffet」的感覺。

桌邊料理點餐方式

找到位置之後，建議大家可以先點桌邊料理，點餐區有非常多，找到最近的即可，桌邊餐點都是現點現做，只要告知服務人員桌號+餐點數字+幾份，點完餐再到自助餐台拿餐；之後回到座位區，現點現做料理就會陸續上菜，節省等候時間，而Copper Beyond Buffet的中文菜單，建議可以上Google或Dcard查詢有人分享詳細的菜單。



Copper Beyond Buffet Pack A 主餐

焗烤加拿大龍蝦尾

▲主餐會隨桌送上，這道菜是將烘烤炙燒的加拿大龍蝦尾，搭配法式天鵝絨醬，起司濃郁又滑順，把龍蝦襯托得更鮮美。

泰北龍蝦金麵

▲另一邊則是超有創意的泰北咖哩龍蝦麵，麵條是泰北金麵，吃下去不只吃到龍蝦本身的Q彈鮮甜。



▲感受到法式的奶香和泰北咖哩的異國情調，超級好吃。

206 煙燻鴨胸佐橙汁

▲煙燻鴨胸香嫩多汁，外皮酥脆帶點嚼勁，搭配清爽微甜的橙汁，酸甜解膩，讓整體風味更豐富有層次。



207 北海道干貝佐椰菜花與葡萄乾醬

▲干貝鮮甜軟嫩，帶有微微炙燒香氣，搭配椰菜花的清脆，以及葡萄乾醬的酸甜果香，口感豐富且層次鮮明。



701 澳洲和牛壽司

這道真的超好吃，和牛入口即化、油脂豐潤，醋飯貼心的只給一點點，和牛帶來豐富的油香與米飯的清爽平衡，是奢華又滿足的滋味。

201 香煎鱸魚佐冬蔭功醬

鱸魚外皮酥脆、魚肉細嫩多汁，搭配酸辣濃郁的冬蔭功醬，讓魚肉的鮮甜與泰式香料的熱情完美融合，相比其他餐點，魚類餐點就顯得比較還好，我們是想說點來吃看看，如果太飽或想把重點放在海鮮跟肉類，這道可點可不點。

101 澳洲紐約客牛排

澳洲紐約客牛排肉質扎實帶有嚼勁，油脂分布均勻帶來豐沛的肉汁與香氣，外層帶點焦脆，是經典又滿足的牛排風味，個人覺得比自助餐台的牛排好吃。



301 軟殼蟹泰式炒麵

▲軟殼蟹外酥內嫩，連殼帶肉都能吃，搭配Q彈的泰式炒河粉，口感是酸酸甜甜的，怕吃太飽這道可以跳過。

306 冬蔭功湯

點道湯品來轉換口味，經典泰式料理，有酸、辣、鹹、甜等風味交織，湯頭濃郁香醇，帶有香茅、檸檬葉等香料的清新，喝起來暖胃又開胃。



802杏仁慕斯奶油香蕉酥 803覆盆子熔岩巧克力

甜點真的有夠強！我們點了802杏仁慕斯奶油香蕉酥和803覆盆子熔岩巧克力，杏仁慕斯奶油香蕉酥，慕斯輕盈滑順，帶著杏仁香氣，搭配香蕉的軟糯香甜和酥皮的酥脆，多層次又平衡。而覆盆子熔岩巧克力，是溫熱的巧克力蛋糕外層綿密，切開後爆漿出酸甜的覆盆子熔岩，濃郁又解膩，滿足所有甜點控的想像。

炸物區

▲有鹽烤鰤魚下巴、天婦羅炸蝦、海鮮沙拉春卷、炸雞、鹽烤鮭魚下巴、椰香炸蝦。

烤串區

▲鴨肉餃子、烤蝦串蒲燒風味跟炸魷魚鬚。

冰鎮海鮮區

▲有泰國生蠔、冰鎮蝦跟紐西蘭淡菜。

熱食烤河蝦

▲超推薦，蝦肉Q彈緊實，帶著烤過的焦香與蝦膏的濃郁鮮甜，整體香氣十足，越嚼越香。

▲超大塊的煙燻豬肋排、低溫烹煮牛舌、正宗煙燻澳洲和牛牛排（限周五～周一提供），每一款都可以吃看看。

松露湯佐可頌

▲網友大推松露湯佐可頌，滿滿的松露香氣搭配鬆軟可頌。

▲提供8種口味，飯後甜點的最佳選擇。

泰式奶茶

▲有手標泰奶、氣泡水、可樂汽水等等。

煙燻豬肋排

肉質軟嫩多汁，帶有濃郁的煙燻香氣和微甜的醬汁，低溫烹煮牛舌軟糯滑嫩，膠質感豐富，正宗煙燻澳洲和牛牛排，肉質軟嫩且帶有獨特的煙燻香氣，每一口都能感受到油花與煙燻風味。

▲海鮮類都很不錯，尤其是生蠔鮮美又大顆，烤河蝦也讓我們讚不絕口。

▲韓式醬油醃製蝦的蝦肉Q彈滑嫩，吸飽了鹹甜回甘的韓式醬油，帶點蒜香和麻油香，冰涼清爽又開胃。

▲最後用沁涼的冰淇淋結尾，這一餐吃得超滿足。

心得評價

Copper Beyond Buffet絕對值得！已經超越了你對一般自助餐的想像，無論是食材的新鮮度、高級程度，廚師的烹飪水準，還是服務人員的專業態度，都無可挑剔。Gaysorn Amarin 分店的環境更是大大加分，營造出高檔餐廳的用餐氛圍。

以這個價位能無限享用和牛、鴨胸、羊排、西班牙伊比利豬火腿鵝肝等高級食材，並由專業廚師現場烹調，還有如此舒適的用餐環境，真的非常划算！如果單點這些餐點，價格絕對遠超於此。如果你到曼谷想吃一餐比較講究的自助餐，Copper Beyond Buffet絕對是必吃名單前3名，尤其這間新分店交通超方便，不用怕熱又不用排隊排到崩潰。

Copper Beyond Buffet Gaysorn Amarin

地址：Gaysorn Amarin, Unit 3F-s06, 3F-s07 502, Phloen Chit Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

營業時間：11：30－14：00、17：00－19：00、19：30－21：30

