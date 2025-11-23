巴塞隆納百年五星飯店開箱！頂樓遠眺聖家堂　散步就能到高第名作

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者柯珮萱

擁有百年歷史的 Majestic Hotel & Spa Barcelona，位在巴塞隆納最華麗的格拉西亞大道（Passeig de Gràcia），這間五星飯店不僅地理位置極佳，步行即可抵達高第名作「米拉之家」與「巴特婁之家」，頂樓露台附設泳池跟酒吧餐廳，遠遠的就能俯瞰壯麗的聖家堂，住宿體驗也是非常好，很適合當作巴塞隆納旅遊的住宿名單。

Majestic Hotel & Spa Barcelona 位置與交通方式

位於巴塞隆納市中心「Passeig de Gràcia」大道上，鄰近地鐵Passeig de Gràcia 站（L2、L3、L4 線交會），鄰近景點有米拉之家跟巴特婁之家，通通步行即可抵達，距離機場約25分鐘車程。

Majestic Hotel & Spa Barcelona 飯店大廳

經典歐式外觀，融合新古典主義與現代奢華元素，走進飯店可以看到大理石大廳跟金色吊燈，一樓有休憩區跟酒吧，整體很有典雅華麗的氛圍，還有收藏多幅西班牙當代藝術家的原作。

▲飯店位於巴塞隆納擴展區，很適合自由行旅客入住的區域。

Majestic Hotel & Spa Barcelona 房型

飯店的房型有很多種選擇，最基本的有標準豪華房 （Deluxe Standard Room），而這次珊莎是用Agoda預訂格拉西亞大道景豪華房（Deluxe Paseo de Gracia View），有戶外陽台的房型，結果當天到飯店，被免費升級為套房，這點讓我們蠻意外的。

Junior Suite City View

▲一進門就是套房房型的客廳，附設寬敞液晶電視，暖黃色系的主色調，讓人覺得好舒服又愜意。

▲桌上有提供迎賓水果並附上刀叉、香檳跟西班牙甜點巧克力，可以悠閒地享用下午茶。

▲還附上精緻的歡迎小卡，讓人覺得很用心。

▲Mini吧有附設熱水壺，跟免費供應玻璃瓶水，其餘都是要額外收費的。

▲臥室空間明亮寬敞，大片落地窗迎進柔和的巴塞隆納晨光。床墊柔軟卻不失支撐力，搭配兩顆靠枕與兩顆睡枕，讓人一躺下就徹底放鬆。

衛浴空間與客廳、臥室相連

動線十分流暢，整體以白色大理石為主調，優雅又明亮，宛如置身歐洲精品宅邸。雙洗手台的設計相當貼心，一人一個使用起來更加方便，不必彼此等待。採乾溼分離設計，細節兼具質感與實用。沐浴用品使用飯店自家品牌，香氣高雅細緻。最讓人喜歡的是浴缸設計，能在一整天的行程後，泡個熱水澡舒緩疲憊，徹底享受假期的慢節奏。

▲飯店套房的房型很寬敞且動線分明，白天的採光就很明亮，喜歡五星飯店的朋友，這間絕對可以納入考慮。

Majestic Hotel & Spa Barcelona 泳池跟酒吧

▲飯店的酒吧可以欣賞絕美的黃昏，泳池雖然偏小，但也設計得不錯，晚上搖身一變高空時尚酒吧，在飯店就可以小酌一杯很方便。

▲遠遠就能眺望聖家堂的壯麗景色，以及巴塞隆納的蒙特惠奇山，西班牙真的非常值得一遊。

▲靜靜欣賞入夜後的城市節奏，讓人感受到另一種優雅的巴塞隆納之美。

▲巴塞隆納的夜景同樣迷人，城市燈火與遠方星光交織出浪漫氛圍。站在高處望去，街道的光影流動如同星河般閃爍。



Majestic Hotel & Spa Barcelona 評價

整體來說，Majestic Hotel & Spa Barcelona不論是在地理位置、住宿環境還是服務品質上，都具備五星飯店水準。從房型到貼心周到的服務，每一個細節都讓人感受到賓至如歸的體驗，如果你是追求高品質住宿的旅客，這間 Majestic Hotel & Spa Barcelona 很值得一訪。

Majestic Hotel & Spa Barcelona

地址 ：Pg. de Gràcia, 68, L’Eixample, 08007 Barcelona, 西班牙

入住&退房時間 ：入住下午15：00後 退房中午12：00前

