曼谷最省心夜遊行程！人妖秀＆逛夜市一站滿足　順遊侏羅紀世界展

曼谷夜晚的行程除了逛夜市、吃美食，如果能再看一場華麗又充滿娛樂性的大秀，那絕對是為旅程畫上完美的句點，這次珊莎去的是位於超好逛的Asiatique河濱夜市裡，經典的Calypso Cabaret克里普索人妖秀！以其精緻的歌舞、華麗的服裝、幽默的互動演出聞名，很適合闔家觀賞。

怎麼去？



建議搭乘BTS到Saphan Taksin（S6）站

BTS車票購買方式：到BTS櫃台說要搭到這一站，直接用現金買車票，到站後從Saphan Taksin 2號出口出站後，往碼頭左邊一直走，就會看免費接駁船的指標，接駁時間是下午16：15～23：30，前往Asiatique河濱夜市（約15～30分鐘一班）。

必逛重點

曼谷河濱夜市Asiatique The Riverfront是曼谷最具代表性的夜間旅遊景點之一，將老舊倉庫改造成一個個特色商店、餐廳、酒吧和表演空間，不僅有各式各樣的泰國設計商品、特色小吃和精緻餐廳，還有著名的巨大摩天輪、克里普索人妖秀、曼谷遊船、侏羅紀世界展等等，可以安排不少行程，搭乘免費接駁船就能抵達，在湄南河畔邊逛邊吃，度過一個熱鬧的曼谷夜晚。

侏羅紀世界：沉浸式體驗展

曼谷河畔夜市最近迎來了超吸睛的全新開幕景點「侏羅紀世界：沉浸式體驗展」，這個展覽將帶你走進電影侏羅紀世界的逼真場景，透過高科技的沉浸式互動與驚人的機械恐龍，讓你近距離感受巨型恐龍的震撼，無論你是恐龍迷、電影粉絲，或想在曼谷尋找一個刺激又好玩的室內景點，這裡絕對不能錯過！

昭披耶河公主號Chao Phraya Princess

夜遊曼谷的超夯玩法就是昭披耶河遊船晚餐，這次珊莎搭上昭披耶河公主號Chao Phraya Princess，沿著河畔可以欣賞玉佛寺、大皇宮跟鄭王廟，還有豐盛的自助餐吃到飽，現場提供泰國蝦、現切牛排、壽司、熟食跟甜點等等，也有現場Live樂團演出，很推薦的行程，來到泰國一定要來體驗百萬河景的遊船氛圍。

湄南河白蘭花河號遊船White Orchid River Cruise

奢華白色晚餐遊船包含海鮮自助餐、精彩人妖秀跟舞蹈表演，還有酒水無限暢飲，沿路還可以欣賞曼谷河邊知名景點，晚上的夜景美得讓人眩目，很適合自由行旅客，跟家人朋友一同來享受船上的浪漫時刻。

克里普索人妖秀 票價＆換票流程

我是透過KKday預訂的，門票費用會依據平台優惠而異，歌舞表演門票是約台幣871元，其他還有包含泰式晚餐或夕陽遊船等方案，換票流程是抵達Asiatique後，找到位於園區內的3號倉庫，Calypso Cabaret售票櫃台就在Cha Tra Mue泰奶店旁邊，出示KKday電子憑證給窗口，工作人員會核對資訊後給實體票券。持票即可入場等待開演，建議提早30分鐘抵達，換票後可以在周邊逛逛或上洗手間。

泰式晚餐

▲抵達二樓之後，這邊有提供免費飲品，提早抵達也可以來這裡喝飲料休息一下。

▲如果有購買泰式晚餐，就是在這邊用餐。第一場泰式晚餐套餐 18：00～19：00；表演19：15，第二場泰式晚餐套餐19：45～20：45，表演 21：00。

表演廳環境

表演廳不算大型，劇場內採用階梯式座位，確保後排觀眾也能有不錯的視野。部分座位有小桌子，方便放置飲料，飲品需要額外加購，椅子舒適，場地不大不小，讓觀眾能更近距離地感受舞台魅力。

表演

節目內容很豐富多元，幾乎沒有冷場，表演融合了歌舞、模仿秀、各國文化元素等。可以看到歐美經典歌曲、亞洲流行歌曲，到泰國傳統舞蹈的多元呈現，人妖藝人們的服裝也很精緻又華麗、設計感十足，表演者們肢體語言和表情都非常到位，部分橋段會有人妖藝人與觀眾進行幽默的互動，讓現場氣氛更加輕鬆活潑。

▲表演結束後，人妖藝人會到劇場出口處一字排開，如果想與人妖藝人合照，通常需要支付小費，一般行情是每位人妖藝人50～100泰銖。

心得

我的觀後心得是Calypso Cabaret 人妖秀娛樂性高，舞台設計和服裝精緻，表演者專業、氣氛歡樂，小缺點表演沒有過多語言對白，主要以歌舞為主，規模也不如芭達雅蒂芬妮人妖秀盛大，但優點就是交通方便，位於Asiatique河濱夜市，可以逛夜市、吃飯後無縫接軌看秀，很方便安排在行程內。

Calypso Cabaret Show克里普索人妖秀

地址：2194 ถ. เจริญกรุง Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok 10120泰國

營業時間：09：00－21：30

