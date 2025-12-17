奧地利第二大城散步攻略！走進二戰隧道遺跡、花錢贖回的倖存地標

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲格拉茲的象徵：城堡山的鐘樓。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳品勻

位於格拉茲舊城區的「城堡山」（Schlossberg）是最知名的格拉茲必去景點，這區域在12世紀左右就有城堡，於16世紀被改建成文藝復興樣式的堡壘。這個最高處超過120公尺的堡壘居高臨下俯瞰格拉茲的城區以及穆爾河，一直是軍事重鎮，直到19世紀初期法軍入侵後，才廢棄堡壘建築。

精確來說，是拿破崙占領維也納之後，威脅格拉茲人如果不摧毀城堡山的防禦工事就要讓維也納夷為平地，堡壘本身沒被攻陷。不幸中的大幸是，經過好一番談判後鐘樓（Uhrturm）得以倖存，當然也要付出不少金錢。

這邊的遊覽方式很單純

沿路走走拍拍，沒有需要入內參觀的重要景點。拍攝方向是由東往西、早上順光，傍晚則可以欣賞夕陽，我傍晚六點左右離開時看到一大群人正要上去，想必是為了落日吧！

城堡山漫遊

由格拉茲舊城區上到城堡山的步道有兩個，一個是由舊城區的三一紀念柱走平緩的步道至鐘樓，另一個則是走階梯，當然也可以搭乘交通工具上去。我的方式是由三一紀念柱上去、走階梯回到城區，沒有搭乘任何交通工具。

三一紀念柱

三一紀念柱位於一個不知名的廣場，由主廣場經由Sporgasse走過去很近、約6至8分鐘，廣場周遭有一間很推薦的飯店：NH Graz City。由三一紀念柱（Dreifaltigkeits-Pestsäule）到鐘樓的途中會經過一個有點特別的地方：城堡山隧道系統，這是1943年時為了因應盟軍的空襲而以平民及戰俘的勞力來興建的，當初規劃可以容納約4萬人，但實際人數遠遠超過。

▲三一紀念柱所在廣場。

▲這棟建築蠻特別的。

▲城堡山隧道系統。

▲沿途的步道。

▲城堡山鐘樓。

▲聖基爾斯主教座堂。

鐘樓歷史

格拉茲鐘樓有蠻多故事的，目前的塔樓大約於1560年落成，上面的木造建築曾是消防隊用來監控市區是否發生火災的瞭望點。目前的時鐘是18世紀的產物，一開始只有時針，後來才加上分針，所以兩者位置看起來怪怪的。既然是鐘樓，重要任務就是報時，如果有人被處決或者宵禁時間到的時候也會敲鐘。

▲鐘樓周遭，附近有階梯到山下。

▲下方的格拉茲城區。

▲很詭異的格拉茲美術館。

▲天氣很好、可以看到遠處的山區。

▲右邊的平台視野不錯。

▲這也是常見的取景角度。

▲教堂是Barmherzigenkirche。

▲另一個詭異的建築：穆爾島（Murinsel Graz）。

中國人涼亭

由鐘樓往上走的路線不難、應該不會迷路，路上可以發現，城堡山的堡壘非常堅固，難怪鮮少被攻陷。到上層平台時會經過一個中國人涼亭，傳說有一位主教被釋放後在涼亭上的長椅過世，但是沒有確切證據，總之沿途重要的地標都會附上英文解說，有興趣可以看看。

▲很威武的堡壘。

▲中國人涼亭。

城堡山纜車

離開中國人涼亭之後繼續走會經過城堡山纜車（Schlossbergbahn Graz）的山上車站，那是屬於地面纜車，於19世紀末開始營運，使用格拉茲市區的大眾運輸車票即可搭乘。由城堡山山下走到鐘樓只有260階、蠻簡單的，這個真是懶人專用，不過如果想要快速到山上欣賞夜景或夕陽，倒是可以好好利用這個設施。

▲山上的車站。



▲沿途的路，很好走。

最高點

通過纜車站之後再走沒多久就到最高點的平台了，雖然那邊是所有觀景區域的制高處，但方向是朝向火車站那一邊、看不到城堡山下方的舊城區。觀景台區設有告示牌，理論上可以拍到艾根堡宮，但是非常遠，勉強用手機的長焦段拍再裁切是蠻模糊的。

獅子雕刻

建議可以將終點設為平台區域附近的獅子雕刻（Hackher－Löwe），那原本是在1909年時為了紀念城堡山抵禦法軍入侵100年而設置的，二戰時被熔掉，然後戰後經過投票之後決定再設置這個獅子雕刻。下山的方式很多，建議可以由鐘樓區域走260階的階梯到山下，沿途還有一些景色可以欣賞，懶惰的人當然也可以搭纜車。

▲格拉茲火車站。



▲遊客不太會去的城區。

▲艾根堡宮。

▲很適合放空的地方。

▲獅子雕刻（Hackher－Löwe）。

下山步行約15分鐘

由鐘樓附近走階梯到山下約15分鐘，沿途會經過一個小平台可以眺望旁邊的市政廳區域，還有詭異的龐然大物：格拉茲美術館，也是往上拍攝城堡山鐘樓的好地方。雖然這區域的路邊沒有很多，不過階梯很明顯、順著走就可以到最下面，應該不會迷路，那邊也有交通工具可以上到城堡山，有興趣的話可以看一下。總之上到城堡山的工具還蠻多的，只是我全程步行。

▲格拉茲市政廳。

▲由下往上拍鐘樓。

▲市政廳特寫。

▲由城區拍鐘樓。

▲剛剛走的階梯。

重要景點

雖然本文提到不少地點，但是城堡山的行程很好規劃、不用擔心迷路，可以將起點設為舊城區的主廣場，由那邊走到三一紀念柱或者山下的纜索車站都很近。



上山地點：三一紀念柱、城堡山階梯、城堡山列車。

山上重要景點：格拉茲鐘樓、中國人涼亭、山上纜索車站、獅子雕刻。

心得

格拉茲雖然是奧地利第二大城，不過不是觀光重鎮、景點不多，除了比不上維也納，也難跟薩爾斯堡相提並論，城堡山跟艾根堡宮是兩大必訪區域。我還蠻喜歡「城堡山」的，是很輕鬆的散步行程，也可以欣賞典雅的天際線，跟庫倫洛夫、布魯日等小鎮截然不同，多了點高貴的氣息。

