館藏竟是拿破崙掠奪而來！梵谷莫內、壯觀城鎮模型盡在里爾美術宮

▲里爾美術宮。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳品勻

位於里爾市區南邊的里爾美術宮（Palais des Beaux-Arts de Lille）於1809年開幕，是法國規模很大的博物館，應該也是法國在巴黎以外城市的最大博物館，有許多藝術品都是來自拿破崙於歐洲各國掠奪的。這邊算是我最愛的里爾景點，重點館藏為魯本斯、哥雅、莫內、梵谷等人的繪畫，非常值得花1.5小時好好欣賞。另一個代表性館藏是城市模型，有里爾、那慕爾、馬斯垂克等等城市，也可花點時間細看。

里爾美術宮漫遊

美術宮的佈局不算複雜，重點展間是地下層跟一樓（歐洲的一樓是台灣的二樓），地下層主要展出城鎮模型、宗教相關文物，或者比較古老的畫作，一樓是重點展區，有莫內、梵谷、哥雅等人的作品。以下先簡單介紹地下層的展間，再分享莫內、梵谷、哥雅、魯本斯、庫爾貝等人的畫作，也就是一樓展間。

▲出入口那一層非常寬敞。

地下層

地下層的The plan-relief room有展示不少城鎮模型、非常驚人，除了里爾的模型，還有比利時的那慕爾（Namur）跟馬斯垂克等等，大多位於法國北部、比利時。這些模型的比例都是1：600，製作時期為18世紀上半葉，我沒仔細看緣由，不曉得是否有軍事用途。沒有攝影技術以前，確實蠻需要這些東西來了解城鎮布局的。

▲比利時的那慕爾。

▲這是里爾。

▲法國北邊小鎮Bergues。

宗教相關文物

地下層還有展出一些宗教文物或早期的藝術品，我覺得這邊的指標跟門票管控有點隨興，不確定這些區域是否要另外購票，總之要記得去看，有問題的話請詢問工作人員。地下室陳列了不少宗教相關的雕刻，我沒有看得太仔細，倒是對其中的象牙雕刻印象深刻，主題當然是跟聖經有關、還算好猜。每次看到象牙雕刻都很驚嘆，真不曉得以前的工匠到底怎樣精雕細琢的產出這些工藝傑作。

▲這個主題是耶穌的一生，最右上方是耶穌為聖母加冕。

▲這個主題是耶穌受難。

布勒哲爾

地下層也有展示老布勒哲爾的小兒子－老揚·布勒哲爾的畫作，其中一幅是《伯利恆人口普查》，老布勒哲爾跟他的大兒子－小彼得·布勒哲爾也有畫過這個主題，是布魯塞爾比利時皇家美術博物館的重要館藏。另一幅老揚·布勒哲爾的畫作是描繪講道中的施洗者約翰，老布勒哲爾也有畫過這個主題，然後老揚·布勒哲爾好像也有畫過。老布勒哲爾的兩個兒子經常復刻他的作品，看到後來會很混亂！

▲講道中的施洗者約翰。

▲《伯利恆人口普查》。

波希風格

另一個讓人有點錯亂的作品是一幅很「波希」風格的畫作，有看過他的畫作應該會覺得似曾相似，但是筆法比較現代、明亮，沒有過於怪誕，那當然不是他的作品。除了這些展品，還有不少值得欣賞的文物，但我懶得逛太久、隨意看看就到樓上的展區欣賞油畫了！

▲有點荒誕的畫作。

▲應該是跌落地獄的人。

一樓

美術宮有不少印象派藏品、展區區域是一樓（以台灣的習慣來說是二樓）。撇除巴黎的博物館不論，算是法國其他城市博物館中的佼佼者，當然造訪過奧賽博物館後就會覺得這邊的藏品還好。

莫內

這邊的印象派藏品中最知名的是莫內的《Houses of Parliament, London》，莫內曾在倫敦旅居了一段時間，當時畫了不少泰晤士河岸的景色，大多是煙霧飄緲時的朦朧畫面，這幅畫的重點是整體感覺，當然也是可以認出國會大廈。這邊也有收藏馬內（Édouard Manet）的畫，但我個人不太喜歡他的風格，他也不算是印象派，但啟蒙了不少人。

▲莫內的《Houses of Parliament, London》。

▲馬內的《Berthe Morisot with a Fan》。

梵谷

另一個重點展品是梵谷的畫作《Cows》，這是很晚期的作品，牛的形體很扭曲，而且帶有讓人不安的紅色，根據博物館的網站介紹，這幅是梵谷臨摹他人作品。這區域還有展示一幅描繪明亮果園的作品，有點像梵谷的，但那是比利時畫家Emile Claus在20世紀初畫的，印象派對他有不小的影響。

▲《Cows》。

▲Emile Claus的作品。

印象派先驅

印象派是19世紀下半葉逐漸興起的畫派，而他們受到不少法國前輩畫家的影響，除了前面提到的莫內，庫爾貝（Gustave Courbet）跟布丹（Eugène Boudin）也是對他們有不小影響的大前輩。

庫爾貝

庫爾貝是我很推的法國畫家，創作主題大多是庶民的日常生活或者法國風景，畫風非常寫實，里爾美術宮有展出他的《After-dinner in Ornans》。如果經常參觀歐洲美術館，應該會覺得這幅畫的構圖方式通常是以聖經或神話故事為主題，描繪在小空間內某個神秘事件的瞬間，但這幅畫的主題是描繪現實人物的日常聚會。

布丹

布丹跟莫內一樣都是勒阿弗爾人，算是印象派的先驅、莫內的啟蒙者，因為出身於勒阿弗爾，有許多主題都跟大海、港口相關，也有一些畫作是以威尼斯為主題。他的畫還蠻好欣賞的，顏色非常明亮，畫面雖然不如傳統油畫那樣精細、以油彩層層堆疊上去，卻也不像晚期印象派那樣就真的是印象，算是超級平易近人的畫風！

▲庫爾貝的《After-dinner in Ornans》。

▲布丹（Eugène Boudin）的作品。

安格爾

相較於庫爾貝象徵打破學院派的傳統，安格爾（Jean-Auguste-Dominique Ingres）就是學院派的捍衛者，有逛過羅浮宮的人可能會看過他的知名畫作《大宮女》，里爾美術宮有一幅作品乍看之下很像安格爾畫的，那是其弟子－Amaury－Duval的繪畫。

我個人是沒很愛安格爾的作品，就是很匠氣，單純表現出當時正統、非常學院派的技法，但不是我愛的風格，也對其主題無感，所以也沒太認真看Amaury-Duval的《Birth of Venus》。安格爾覺得庫爾貝的畫作驚世駭俗，以我的觀點那是學院派的守舊，就觀畫者來說，重點是自己喜不喜歡。

▲《Birth of Venus》。

哥雅

在這個法國知名美術館看到法國畫家的作品很正常，讓我最驚訝的竟然是收藏兩幅西班牙巨匠－哥雅（Goya）的作品。西班牙最知名的美術館是馬德里的普拉多博物館，鎮館之寶就是眾多哥雅畫作，出了西班牙很難看到他的繪畫。里爾美術宮展出兩幅哥雅作品，應該是同一個主題的兩面，一個呈現欣欣向榮、另一個則是無法避免的衰老，很值得細細欣賞。

魯本斯

美術宮也有一些魯本斯的畫作，我既不喜歡他的風格而且看過很多，通常不會太認真欣賞，有興趣的話不要錯過了。這邊的收藏雖然也是巴洛克風格，但不是那種我很討厭的肉感，還是可以看一下，以下兩幅一個是描繪抹大拉的瑪利亞，另一幅則是聖方濟各由聖母手中接下耶穌、聖方濟各與耶穌的表情很有趣！

▲描繪聖方濟各由聖母手中接下耶穌。

▲這幅畫的主角是抹大拉的瑪利亞。

▲這是魯本斯的作品。

館藏十分豐富

以上是我比較有印象的畫作，這個美術館的收藏非常豐富，如果可以待個1.5小時便可以悠閒的欣賞許多讓人驚嘆的作品，以下再分享一些照片！

▲雅典娜與戰神。

▲很寬敞的展間。

▲另一個重點展間。

▲這邊懸掛的畫比較平民。

▲以前在法國北部到和荷蘭一帶常見的陶瓦。

心得

雖然里爾不是法國自由行的重點城市，我還蠻喜歡這個法國北部重鎮，其中一個大大加分的景點就是「里爾美術宮」，藏品蠻豐富的，但不會像羅浮宮或者奧賽博物館那樣有滿滿的文化知識等著餵給你，大推花個1.5至2小時隨意看看！逛完之後如果想喝杯咖啡，可以考慮附近的Chido café，我覺得單品還不錯！

里爾美術宮

地址：Pl. de la République, 59000 Lille, 法國

開放時間：周一14：00－18：00；周三、周五至周日10：00－18：00（周二公休）

