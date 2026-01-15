ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
一站吃遍所有府城小吃！台南早餐Buffet只要580元　還有現流海鮮

台南好Food遊

台南好Food遊 Lydia

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者蘇相云

說到台南星級飯店的自助式吃到飽，網友首推一定是「阿力海百匯餐廳」，位於台南桂田酒店內的阿力海，超過百道無國界料理輪番呈現，從中西經典到亞洲風味一次滿足。生猛海鮮吧每日供應現撈漁獲，搭配開放式廚房現場料理秀，將新鮮與美味即時呈現。餐檯匯集頂級碳烤牛肉、現切沙朗牛排、鐵板燒料理，以及時令鮮魚、螃蟹、港點燒臘與各式熱炒，無論是偏好精緻或是豪邁風味，都能盡情享受一場豐盛的饗宴。

不僅在午、晚餐自助餐時段有高人氣，早餐更被不少網友譽為「幾乎是把台南小吃搬進飯店」的等級，種類豐富、口味到位，再加上誠意十足的現煮料理區，就連台南在地人都願意專程前來品嚐，一早起床就能吃到台南特色小吃現煮海產粥、虱目魚丸粥、現涮牛肉湯、小卷米粉、浮水魚羹、海鮮羹甚至是香腸熟肉、肉燥飯、肉圓都能吃到，真的太幸福了。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

位置
台南桂田酒店位於台南市永康區，鄰近永康交流道與南部科學園區，交通便利，無論是前往台南市區觀光或商務出差都很方便。飯店結合度假與商務機能，整體環境舒適放鬆，是許多旅人到訪台南的住宿選擇。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

阿力海百匯餐廳
飯店一樓的阿力海百匯餐廳，是館內最具人氣的餐飲亮點之一， 用餐空間寬敞明亮、座位多，即使在住房率高的假日早晨，也不顯得擁擠。餐檯動線規劃清楚，現煮區、炸物區、中式熱食、日式、西式餐點與飲品甜點各自分區，取餐過程流暢不混亂，讓人能從容挑選料理，享受美好的早餐時光。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

現煮區
早餐最令人印象深刻也最值得推薦的就是現煮區，採現點現煮熱騰騰即時上桌，尤其是現流的海鮮區，海鮮新鮮直送，現煮上桌。有虱目魚丸粥、澎湖土魠魚粥、皮蛋瘦肉粥、海產粥，不得不說阿力海的海鮮食材新鮮度真的沒話說，還可以無限享用，真的很幸福。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲點了海產粥跟澎湖土魠魚粥，口味就是台南道地的鹹粥，用料實在，海鮮給得多，米飯是配角，整碗滿滿海味，一早就能吃到熱騰騰的粥品，一天的活力都來了。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲澎湖土魠魚粥舀上來每一口都是土魠魚塊，實實在在的料。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲另一區也是讓人很驚艷的現煮區，竟然有海鮮羹、滑蛋羹和浮水魚羹，不是煮好一鍋讓你撈，而是採一人份的個人鍋現點現煮。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲特別喜歡他們的海鮮羹，湯頭不厚不膩，料多實在，口感滑順，值得一嚐。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲滑蛋羹以細緻蛋花為特色，湯頭溫潤不厚重，帶著自然蛋香，喝起來暖胃又舒服。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲台南小吃之一的浮水魚羹，竟然也能在阿力海吃到，魚羹口感彈嫩，湯頭清甜不膩，勾芡也很剛好，好喝到可以讓我喝兩碗。

熟食區
既然來到台南住宿，當然不能錯過正宗台南小吃，另一區的現煮區，阿力海直接端出了道地台南小吃，有府城牛肉湯、小卷米粉、擔仔麵、羊肉湯，讓來台南的旅人們，在旅途中即使沒有足夠時間四處品嘗美味的台南美食，也能在這裡用一頓早餐的時間認識台南。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲知名小卷米粉、台南牛肉湯、擔仔麵等經典小吃，在這裡不用排隊就能一次品嚐，輕鬆把台南代表性美味通通收入口中。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲現做料理還有蛋料理，有荷包蛋跟歐姆蛋可選擇，給你一天滿滿的蛋白質跟活力。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲蒸籠區除了有包子跟小饅頭、粽子跟地瓜外，竟然也有肉圓，台南人的早餐文化裡，絕對也是有肉圓這個選擇的。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲古早味炒麵和炒米粉也是好吃到讓人會驚豔的那種，根本是台南傳統老店才會出現的口味，肉燥香噴噴膠質滿滿。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲香腸熟肉對台南人來說可是再日常不過的早餐選項，一早就要吃得澎湃、吃得有精神，才算真正開啟一天的開始。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲肉燥飯表現也很不失水準，光看這色澤就知道，是標準台南味，帶點黏嘴的膠質感，入口即化的肉燥，讓人銷魂。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲肉燥飯配味噌湯就是完美，而且裡面的配料還可以自己DIY，喜歡什麼風味自己調整。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲中式傳統早餐區有煎餃、燒餅和油條，可以用自己喜歡的方式搭配現場的食物一起吃，例如加入荷包蛋，或搭配味噌湯、杏仁茶一起吃。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲熱騰騰的杏仁茶，早來一杯配上油條真的很美味。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

熱炒區
中式熱炒區有大約有十道，是以素食與蔬食為主的家常料理，選用當季新鮮蔬菜清炒或燉煮，調味清爽不油膩，保留食材原有風味。無論是偏好清淡飲食，或是素食旅客，都能在早餐時段輕鬆享用營養均衡、口感溫潤又有飽足感的蔬食選擇。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲鮮蔬素肉排佐胡麻醬，口感扎實不乾柴，搭配香氣濃郁卻不膩口的胡麻醬，帶層次感，也很意外像是素食炒麵，調味清爽卻不單調，吃得到蔬菜的自然甜味。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

炸物區與烤物區
另外還有小朋友喜歡的炸物區，雞米花、薯條洋蔥圈等等。烤物區同樣令人驚喜，餐檯上竟然能吃到烤鯖魚、章魚燒、可樂餅等人氣料理，把原本常見於日式料理店的品項直接搬進早餐時段，讓整體餐點更多元，也為早晨增添一份滿足感與驚喜。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

日式冷食區
日式冷食區以清爽、低負擔的料理為主，提供多款日式小菜與冷食，口味細緻不厚重。在豐盛料理之間作為清爽過渡，讓早餐節奏更輕盈，也為整體餐點帶來平衡感。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

沙拉與中式小菜區
光是沙拉就有多達四款選擇，包含牛肉和風、燻雞和風、水果優格沙拉與蟹肉洋芋沙拉，風味從清爽到濃郁一次到位。無論想吃得輕盈或追求飽足感，都能找到合適搭配，也提供多款新鮮生菜，並搭配多種沙拉醬可自由選擇，能依個人口味自行搭配。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲這一區還有冷麵、乳酪還有搭配清粥小菜的各種配菜，像是肉鬆、皮蛋、鹹蛋、醬瓜等等都有，是長輩的最愛。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

手作麵包可頌區
提供多款麵包與層次酥香的可頌可自由取用，這一區的手做麵包跟可頌、鬆餅，真的很精緻，比外面專賣店賣的水準還要好，不吃不可。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

水果、飲料區
最後來到水果、手作優格與飲料區，提供多款當季新鮮水果與口感滑順的手作優格，清爽不膩、補充滿滿活力。飲料選擇也相當齊全，從果汁、牛奶到咖啡與茶飲、汽水一應俱全，讓人用輕盈舒服的方式，為這頓豐盛早餐劃下完美句點。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

用餐心得
阿力海百匯餐廳的早餐，從現煮鹹粥、牛肉湯、小卷米粉，到台南經典小吃與多元的中、西、日式料理，每一區都能感受到滿滿誠意，是吃巧也吃得飽。無需排隊、不必奔波巷弄，就能在寬敞舒適的空間中，一次品嚐台南最具代表性的早餐文化，無論是旅人還是在地人，都能在這裡用一頓早餐，留下屬於台南的美好記憶。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

消費方式
需加收一成服務費。國定假日、特殊節日、連續假期，若有特殊餐價及活動，將依現場另行公告為主。幼童及敬老優惠（70歲以上）為特殊價，免收一成服務費（國定假日、特殊節日、連續假期，若有特殊餐價及活動，將依現場另行公告為主）。為維護各位貴賓訂位權益，訂位採預付訂金制，每人用餐（含0～11歲兒童）預收訂金500元。

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

阿力海百匯餐廳

地址：台南市永康區永安一街99號
電話：06－2434017
營業時間：周一至周五06：30～10：00、11：30～14：00、18：00～21：00／周六至周日06：30～10：00、11：30～14：00、14：30～17：00、18：00～21：00

▲▼台南桂田酒店自助式早餐「阿力海百匯餐廳」，早餐就把台南味通通吃滿。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

