凱菲屋餐券最低73折　台北君悅新春特賣明天限時登場　

▲台北君悅酒店凱菲屋。（圖／台北君悅酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北君悅酒店明天起推出新春購券優惠，其中人氣Buffet餐廳「凱菲屋」最低73折，「彩日本料理」最低74折，「茶苑」綠色星球蔬食自助饗宴86折，官網及凱菲屋旁櫃台同步開賣。

台北君悅酒店明天推出新春限時購券優惠，凱菲屋平日午/晚餐單人6張10,128元（原價11,748元，86折），平假日適用午/晚餐單人6張11,760元（原價13,728元，86折），平日下午茶單人4張套券3,800元（原價5,192元，73折），平假日下午茶自助餐單人4張套券4,800元（原價6,512元，74折）。

彩日本料理平日午/晚餐單人4張5,152元（原價6,952元，74折），平假日午間或晚間單人4張套券5,872元（原價7,832元，75折）。茶苑週四至日蔬食饗宴單人8張9,696元（原價11,264元，86折）。

台北君悅酒店新春優惠餐券明天起至2月16日，於官網及凱菲屋旁櫃台限時販售，民眾現場購券另享加碼好禮回饋，每日上午11點至晚間6點期間，單筆發票滿20,000元即贈台北君悅精美餅乾禮盒3入組（價值980元）。

▲「悅．市集全日餐廳」推出大西洋風味主題菜色。（圖／取自台北新板希爾頓酒店臉書）

另外，台北新板希爾頓酒店「悅．市集全日餐廳」上周推出大西洋風味主題菜色，同時迎接馬年，只要姓名含有「馬」字（同音亦可）或「生肖屬馬」，即享2人同行、第2位半價。

悅．市集自助餐廳1月5日起推出大西洋風味主題菜色，串聯歐洲西岸與美洲的經典風味，供應從加勒比海的香辣烤魚、葡國風味紅酒燴牛尾、薩丁尼亞珍珠麵沙拉、英式經典漁人派、鹽烤大西洋鮭魚。假日有限定料理─威靈頓牛排，以香濃蘑菇醬、鹹香帕瑪火腿包覆紐西蘭菲力牛排，搭配金黃千層酥皮。