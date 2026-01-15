ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
宜蘭太平山春節開園、蹦蹦車搭乘攻略　若下雪2路段預警性管制

▲▼宜蘭太平山。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

▲宜蘭太平山。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

宜蘭太平山國家森林遊樂區是北台灣知名的景點，因應今年春節假期，為了讓入園的遊客能有優質的生態旅遊體驗，林業及自然保育署宜蘭分署特別整理「2026年春節旅遊攻略」，包含開休園時間、蹦蹦車營運班次、原太平山俱樂部導覽、車潮總量管制措施等資訊。

春節開、休園時間
太平山國家森林遊樂區依循往例，每年除夕（2/16星期一）為園區全年唯一公告之休園日，而前一日的小年夜（2/15星期日）將除舊布新大掃除，因此，小年夜上午7:30開園、中午12:00全區休園，至大年初一（2/17星期二）上午8:00才會開園。

大年初二起不分平假日每日6:00開園，20:00休園。提醒民眾，因應小年夜提早休園，當日蹦蹦車之末班車為10:30、返程班次為12:00，原太平山俱樂部休館，太平山莊午餐時段不供餐，鳩之澤溫泉最後售票時間為11:30，國光客運僅行駛至鳩之澤為止、返程提前於12:00由鳩之澤發車。

▲▼宜蘭太平山。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

▲宜蘭太平山蹦蹦車。

蹦蹦車營運班次
因應太平山國家森林遊樂區除夕休園一日，及小年夜園區除舊布新大掃除，蹦蹦車除夕當日停駛，小年夜之末班車為10:30、返程班次為12:00。

大年初一配合園區8:00開園，因此現場售票延至9:00開始，首班車9:30、末班車14:30；大年初二起，則恢復7:00現場開始售票，首班車7:30、末班車14:30。蹦蹦車每日僅有8班車次，車位有限，僅能現場購票，提醒民眾可上官網查詢售票情形。

▲▼太平山降至 0°C 霧淞美景現身。（圖／太平山莊提供，下同）

▲春節期間若碰到太平山下雪，也會有預警性管制。（示意圖／太平山莊提供）

園區車輛動態管制量1000台
太平山國家森林遊樂區不分平假日實施車輛動態總量管制措施，入園車輛上限為1000台。倘入園車輛達1000台之際，則不讓車輛入園，直至有車輛離園才會放行，以維持區內車輛在1000台內。

而入園車輛數達800台時，園區將開始透過如下管道進行預告：(1)前往太平山國家森林遊樂區途中的公路局6處電子看板；(2)警廣電台(FM104.9)；另外官網首頁也可關注入園車輛總數。

林保署也提醒，若屆時遇冬季強烈寒流來臨，區內據點，有下雪機會，林業及自然保育署宜蘭分署將啟動區內「宜專一線」及「翠峰景觀道路」雪期動態預警性管制措施，確保遊客用路安全。
 

關鍵字： 宜蘭旅遊 太平山國家森林遊樂區

