台南奇美博物館埃及展推「親子主題導覽」　指定票搭高鐵85折

▲台南奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》將於1月29日展開。（圖／台南奇美博物館提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

今年全台最受期待的展覽，就是台南奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》了！展覽將於1月29日展開，館方今（15日）宣布推出親子主題導覽「法老探險隊」，並攜手高鐵推出85折交通優惠聯票。

此次台南奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》，為喜歡冒險、充滿好奇心的家庭客群，推出「法老探險隊」主題導覽，從200多件文物中梳理出7大精華面向。

透過任務型學習單，大小朋友將一同解碼法老的神祕符號、古埃及聖書體與王室飾品的動物意涵等，深入了解法老如何為永生精心準備，在趣味中掌握展區重點知識。

▲台南奇美博物館針對家庭旅客推出親子主題導覽。

頭戴法老頭巾的導覽員將引領大家像考古學家般，在展廳執行「觀察任務」，只要答對問題，就能獲得貓女神芭絲特（Bastet）、鱷魚神索貝克（Sobek）等Ｑ版埃及動物神祇的造型摺紙，還可以蒐集聖甲蟲、聖蛇等共7款「好運護身符」集章。民眾可至奇美博物館官網報名，每人費用 150 元（不含特展門票）；成人觀眾可選擇參與專業導覽員帶領的「專人定時導覽」。



另外，展廳內設有免費語音導覽QR Code，參觀者可利用個人手機掃描，並自備耳機聆聽，即可輕鬆穿梭千年的輝煌古文明，看見埃及之王的多元面貌。

▲台南奇美博物館也與高鐵合作推出國旅聯票。



為便利全台觀眾直達博物館，奇美博物館也推出「高鐵國旅聯票」專屬優惠，即日起限量開賣。凡購買《埃及之王：法老》特展聯票，即可享高鐵85折交通優惠，並贈送一份台南好禮；另外，亦同步規劃常設展聯票，除了同享高鐵票85折，再加碼贈送奇美博物館禮品店50元抵用券。

《埃及之王：法老》展期自1月29日起至2027年1月10日止，全票580元、優惠票480元，另有主打深度看展的周三藝享票2000元。館方預期開展初期將湧現大量觀展人潮，建議持有特展票券（全票、優惠票、早鳥票等）的民眾善用官網「快速入場預約」服務，節省現場排隊時間；若未預約參觀場次，民眾也能彈性到館，當天現場依序排隊入場即可。

此外，蜷川實花爆紅大展《彼岸之光，此岸之影》海外首站獻給台灣，將於1月17日在台北華山正式開展。此次展覽結合影像、立體裝置與數位技術，打造沉浸式光影空間。

展覽中規劃8大展區，如《深淵彼岸的夢》以720度影像包覆，讓觀眾沉入花海、鏡面與煙火交錯的幻境；《深淵彼岸的夢》展區，則用繽紛色彩編織夢幻花海，讓人迷失在其中。