旅遊業揭「運動、療癒、深度」3趨勢　滑雪度假早鳥折3千

台灣人愛出國，可樂旅遊分析今年旅遊趨勢，指出台灣旅客對「主題式旅遊」需求明顯增長，療癒、運動、深度成為3大關鍵趨勢，旅行不再只是純粹玩樂，而是一場「為自己打造的風格旅程」。

運動旅遊主題明確 滑雪、賽車、職棒成熱門關鍵字

可樂旅遊指出，運動型旅遊以明確主題與現場體驗，吸引為興趣而移動的旅人。如滑雪旅遊近年來蔚為風潮，其中Club Med日本滑雪度假村，以全包式服務將住宿、精緻美饌、分齡分級滑雪課程一次到位，由專業教練帶領，即使是初學者也能安心上雪道。

面對雪季旺季一位難求的情況，可樂旅遊更提前布局，已取得2026／2027年日本北海道4大Club Med度假村資源，規劃5至6日行程，且祭出超級早鳥方案，每人最高折3000元。

此外，2026年度「一級方程式賽車（Formula 1）」預計從3月中旬揭開新賽季序幕，賽事橫跨多個國家與城市，持續吸引全球車迷目光。可樂旅遊精選2026年F1大獎賽行程，包含排位賽與正賽門票，保證席次入場觀賽，感受速度競技的震撼魅力。同時，業者亦同步規劃暑假「日本職棒觀賽團」，前往東京、大阪、北海道等地，親自感受日本職棒熱血沸騰的應援文化。

療癒、深度旅行方式 探索在地文化並讓身心獲得休息

在繁忙的生活型態下，「療癒」漸成為旅人嚮往的旅行氛圍，結合自然景觀與質感住宿的行程熱度持續攀升，更重視旅程中節奏感與整體舒適度，在適度安排中，讓身心真正獲得休息。

可樂旅遊推薦「銀山溫泉5日遊」，入住獨家包棟日本銀山古勢起屋本館1晚，一泊三食每人最低4萬6800元起。漫遊越南峴港古鎮、全程入住五星飯店，融合傳統與現代的輕奢風格，每人3萬元有找。

深度旅遊持續受到關注，重點不在於走訪多少景點，而是如何與地方產生連結，透過交通工具、歷史脈絡與飲食文化的整合，讓旅人更深度了解目的地。日本特色鐵道旅遊正是代表之一，可樂旅遊今年推出結合最北「JR宗谷號」鐵道與利尻島跳島體驗，更獨家包裝九州高級觀光列車「36+3列車」，讓移動本身即是一段文化體驗，也呼應慢旅與永續的旅遊趨勢。

對許多旅人來說，「極地探險」是一生必訪的清單之一，可樂旅遊特別規劃住宿在格陵蘭島5晚的行程，參訪格陵蘭博物館、融入當地生活，在瑟默米尤特和冰峽灣健行，近距離欣賞艾奇冰川的壯闊景觀，在旅行的同時，引領旅人思考自然保育與文化保護的永續議題。

晴天旅遊集團董事長陳依福則分析，台灣人的旅遊形式開始轉變成「短天數、頻率高」，且「尋找深度與自我意義的旅程」更成為旅客首選，其中朝聖者之路就是代表。

而晴日旅行社總經理黃清涼則表示，日本匯率持續維持低檔，加上大阪萬博結束、政治議題影響，日本飯店房價略有下降，今年第一季至第二季赴日團費平均可望調降5%左右。

他也指出，台灣人愛去日本，不但天數有增長趨勢，且不分一二三線城市，銷售成績都很好。他舉例，過去台灣人玩歐洲是以「玩了幾國」來算，將其概念換到日本，則是「去了哪些縣」，將日本之旅不僅玩得廣更玩得深。

晴天旅遊集團旗下品牌「晴學旅遊」專營學校赴海外交流，2025年就完成超過10所學校百人團出國，其中日本商品就佔7成，可見赴日旅遊在台熱門程度。