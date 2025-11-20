越南最大型戶外水上表演！120公尺舞台＋500位演員重現會安百年史

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程

到越南中部峴港旅遊，除了白天漫步會安古鎮、欣賞燈籠夜色，「會安印象秀」（Hoi An Memories Show，又稱會安回憶秀），絕對是此行最不能錯過的夜間活動。這場表演以壯觀的水上舞台、華麗燈光、百人服飾走秀與舞蹈結合歷史故事，完整呈現會安從小漁村蛻變為國際港口的歷史。短短 60 分鐘的演出，讓人彷彿穿越時光，重新看見17世紀的會安風華！

交通＆入場方式

抵達後會安印象主題公園之後，可以在入口處售票處兌換實體票，我們是用KKday線上購買，兌換好之後，還會拿到迷你秀的表演時間，從17：00－18：55約5到10分鐘就有一場，可以提早抵達順便逛逛園區看表演。

門票價位＆座位怎麼選

門票組合分為五種，可以純買門票也可以搭配其他門票等等，門票座位有經濟席、高席位與VIP席位。經濟席最靠近舞台、再來是高席位，最後面是VIP有附遮雨棚跟電扇，若預算允許，建議選擇VIP區，不僅體驗更完整，拍照也能捕捉到最壯觀的舞台全景，座位也更加舒適。然後因為中文字幕是位在右方，如果不是像我們一樣坐正中間，就要選擇右方區域的位置。會安印象秀可於現場購票，也可以提前於線上平台買好，只要到現場換實體門票即可，相當方便。

會安印象主題公園介紹

其實公園本身就很值得逛！整個園區以會安古城文化為主軸，設計了許多拍照場景與小型演出，像是古街造景、越南傳統服飾體驗、互動式舞蹈表演等，傍晚來真的好有氣氛。

▲兩旁都有店家擺攤，販售包包、飾品、鞋子、衣服跟伴手禮紀念品等等，來到這裡可以慢慢逛，慢慢玩。

小攤販、餐廳

園區內也有販售飲品與輕食的小攤，觀賞表演前後都能先簡單用餐，或買杯越南咖啡坐下來休息，而園區內的餐廳選擇也不少。

融合多國文化特色

公園內的每一個造景都相當有特色，分別以越南村、日本城、中國城等不同主題打造，融合多元文化元素，展現出濃厚的異國風情。

迷你秀表演

迷你秀從17：00開始，每隔約5至10分鐘就有一場表演。每場結束後，遊客可依照手上的地圖或紙上標示的地點前往下一個表演區觀賞，整體動線安排流暢又有趣。

穿梭不同文化

每一場迷你秀都相當用心，結合不同國家主題設計，例如日本的和服表演、越南的奧黛舞蹈，以及中國的將兵演出等，讓人彷彿穿梭於多國文化之中。

▲表演結束之後還能看到穿著表演服的工作人員站在園區中，可以上前合照留念。

VIP座位觀賞心得

這一棟就是會安回憶秀的表演場地，大概晚上19：30就可以進場，跟著人潮一起來到這裡，因為我們是VIP座位，不用特別早到排隊，入場就有專人會帶領我們。

▲一樓的兩旁就是不同票種的排隊入口，有經濟席跟高席位，已經蠻多人在排隊等候了。

▲如果想要喝飲料或買點心，這邊也有販售。

▲VIP座位區要搭乘專屬電梯上樓，我們到櫃台報到之後，就有服務人員來帶我們。

座位視野

VIP座位區視野極佳，我們提早到達就可以選正中間的座位，舞台表演就在眼前，比起一般區域更寬敞舒適，附設絨布座椅跟桌子，還有遮雨棚跟風扇，長時間觀看也不會覺得悶熱或疲累。如果是攝影愛好者，從這個角度拍攝舞台畫面最完整，也最容易捕捉到光影交錯的瞬間。

吃喝看戲兩不誤

VIP座位有提供擦手毛巾、水果跟礦泉水，也有飲料單可以跟服務人員加點，當天現場相當悶熱，慶幸我們買了VIP區座位，可以舒適的喝飲料等開場。

表演內容亮點

目前越南最大型的戶外水上表演，舞台長達120公尺，結合了燈光、水舞、煙霧與雷射特效，整場秀共分為五個篇章，講述會安從古代建城、貿易繁榮到今日文化共融的故事。

五幕主題

►會安的誕生：描繪早期漁民與土地的連結，水光倒影間呈現生命的起源。

►文化交會：展現中、日、歐文化在貿易時期的融合，服飾設計細膩華麗。

►愛情故事：一段跨越海洋與國界的戀人傳說，舞蹈優雅而動人。

►航海貿易：壯觀的船隻與水舞場景登場，象徵會安的黃金時代。

►今日的會安：傳遞文化延續與新時代的融合，節奏感強烈、光影變幻動人。

整場表演動員超過500位舞者與演員，每個畫面都像是一幅會動的畫。尤其是燈籠放水與紅船航行橋段，搭配現場音樂，氣氛浪漫得讓人起雞皮疙瘩。

精采表演轉瞬即逝

整場表演精彩且節奏緊湊、絕無冷場，VIP座位區寬敞舒適，通風良好不悶熱，讓人能全程沉浸在舞台與音樂之中。一個小時的演出轉眼即逝，絕對是來會安旅遊時不可錯過的行程！

結束後離場交通

最後離場時建議大家可以避開門口的計程車司機，這時候的喊價都非常高，門口旁邊的接駁車，每人是5萬越南盾（約新台幣60元），可直接送回飯店，比起計程車真的便宜超級多！

心得與評價

整體而言，「會安印象秀」是一場兼具藝術與文化的視覺盛宴，從燈光、水舞到服飾，每一幕都展現了越南人對歷史與美學的詮釋，不同於一般的觀光表演，它更像是一場「會安回憶秀」，讓人重新看見這座古城的靈魂與故事。對初次造訪越南的旅人而言，這場秀是認識會安的最佳開場，如果你只打算在會安停留一晚，會安印象秀絕對值得列入行程！

會安印象秀（Hoi An Memories Land）

地 址：Cồn Hến, rẽ trái, 200 Nguyễn Tri Phương, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam, 越南

營業時間：16：00－22：00

