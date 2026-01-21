ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
SUKIYA首度進軍台南「一次開設2家」　網友：終於來了

▲牛丼連鎖餐廳すき家(SUKIYA）。（圖／記者黃士原攝）

▲牛丼連鎖餐廳すき家(SUKIYA）進軍台南。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台南的朋友終於等到了！日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」正在籌備2家分店，雖然尚未有開幕日期，但已經讓當地民眾十分期待。

2014年登台的すき家，分店版圖以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市，前年7月終於進軍高雄市，並陸續開出4家分店，分別是三民九如店、澄清店、三民建工店、站前店。

▲すき家（SUKIYA）牛丼飯。（圖／記者黃士原攝）

▲すき家（SUKIYA）牛丼飯。（圖／記者黃士原攝）

去年8月高雄站前店開幕時，就有網友留言表示「希望擴展到台南、屏東」，而這願望即將實現，日前粉專「台南式 Tainan Style」發文表示「SUKIYA終於來台南」，而且一次開設2家，地點分別位於永康區中華路與大橋二街口、中西區健康路台南市立棒球場對面。

消息傳出後，讓許多當地民眾十分期待，有人說「終於來了」、「哇！我家路口，太開心了」、「天啊！我在台北的愛店，居然要開到我家隔壁」、「期待，不知道什麼時候開幕」、「我期待很久了」、「希望不要排隊就可以去吃了」。

▲松屋籌備板橋第2家店。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本知名平價牛丼品牌「松屋」繼續籌備新分店，接下來將在新北市板橋區開出第2家門市，品牌在徵才網透露地點是「鄰近捷運站與知名大學」，預計今年初開幕。

2018年9月登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。目前雙北地區有13家門市，第14家則是首度跨出雙北地區、去年底開幕的「桃園南平店」。

 

關鍵字： 美食雲 SUKIYA

【長大了不能跟媽媽睡】女兒靈魂拷問爸爸：為什麼你可以？

