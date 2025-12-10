ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
桃園比臉大雙蛋蛋餅只賣35元！半煎炸至金黃酥脆超有飽足感

▲▼桃園美食「雙蛋蛋餅／蒸餃小籠包」，南門市場早餐街35元比臉大雙蛋蛋餅！（圖／部落客VIVIYU提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

走在桃園文化街、接近南門市場周邊時，街口總是飄出陣陣的香氣，這裡聚集了許多早餐，其中最迷人的，就是那股從鐵板飄出的煎餅香──油與麵糊在高溫上滋滋作響的聲音，是許多桃園人一天活力的開始。這家「雙蛋餅」的早餐攤位，外觀樸實，但只要靠近，就會被香味拉住腳步，同家還有販售手工製作的蒸餃和小籠包。

▲▼桃園美食「雙蛋蛋餅／蒸餃小籠包」，南門市場早餐街35元比臉大雙蛋蛋餅！（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼桃園美食「雙蛋蛋餅／蒸餃小籠包」，南門市場早餐街35元比臉大雙蛋蛋餅！（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼桃園美食「雙蛋蛋餅／蒸餃小籠包」，南門市場早餐街35元比臉大雙蛋蛋餅！（圖／部落客VIVIYU提供）

攤位位於文化街騎樓下
屬於市場風格的早餐小攤，但整體動線清楚、環境乾淨，煎台、醬料區、備料區各自分開，老闆和闆娘戴著手套、口罩，製作時非常專注。

▲▼桃園美食「雙蛋蛋餅／蒸餃小籠包」，南門市場早餐街35元比臉大雙蛋蛋餅！（圖／部落客VIVIYU提供）

▲大煎台上頂多一次只能煎二份雙蛋蛋餅，因為個頭很大，需要大面積才能煎製，買的份量多時需要排隊等久一些些。

▲▼桃園美食「雙蛋蛋餅／蒸餃小籠包」，南門市場早餐街35元比臉大雙蛋蛋餅！（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼桃園美食「雙蛋蛋餅／蒸餃小籠包」，南門市場早餐街35元比臉大雙蛋蛋餅！（圖／部落客VIVIYU提供）

▲可以見到這雙蛋蛋餅真的超大一片，真的是比臉大的蛋餅，超大一份。

▲▼桃園美食「雙蛋蛋餅／蒸餃小籠包」，南門市場早餐街35元比臉大雙蛋蛋餅！（圖／部落客VIVIYU提供）

▲因為使用的油較多，所以建議重口味趁熱會比較好吃，建議刷點辣椒也比較解油膩。

▲▼桃園美食「雙蛋蛋餅／蒸餃小籠包」，南門市場早餐街35元比臉大雙蛋蛋餅！（圖／部落客VIVIYU提供）

▲看到這份蛋餅時，真的會讓人驚呼也太大了吧！金黃酥脆的外皮，油泡散布在表面，呈現香脆誘人的樣貌。

▲▼桃園美食「雙蛋蛋餅／蒸餃小籠包」，南門市場早餐街35元比臉大雙蛋蛋餅！（圖／部落客VIVIYU提供）

▲外層薄脆，半煎炸的方式，一定要趁熱吃口感會比較好，相當酥脆！在咀嚼時，能感覺出煎餅的麵皮香越嚼越明顯，但老實說還是真的蠻油的，偶爾嚐嚐還可以。

小籠包40元

▲▼桃園美食「雙蛋蛋餅／蒸餃小籠包」，南門市場早餐街35元比臉大雙蛋蛋餅！（圖／部落客VIVIYU提供）

▲圓圓胖胖的小籠包反而比較少人購買，原本蒸餃小籠包會在振聲附近出沒，後來就固定在文化街上，以價格來說真的蠻經濟實惠的。

▲▼桃園美食「雙蛋蛋餅／蒸餃小籠包」，南門市場早餐街35元比臉大雙蛋蛋餅！（圖／部落客VIVIYU提供）

▲外皮帶厚度，但蒸後柔軟蓬鬆，內餡則是扎實的肉餡與蔥香。

▲▼桃園美食「雙蛋蛋餅／蒸餃小籠包」，南門市場早餐街35元比臉大雙蛋蛋餅！（圖／部落客VIVIYU提供）

心得感想
中式早餐可以吃到的飽足感，這家真的是俗擱大碗，雙蛋餅35元佛心的價格與滿滿誠意，可能是店家會這麼受歡迎的原因，嚐嚐鮮可以，喜歡類似像炸蛋蔥油餅的朋友可以試試。

雙蛋餅

地址：桃園市桃園區文化街36號
電話：0933－106598
營業時間：07：00～12：00（周一／四公休）

