多達「28層」酥皮！桃園超狂千層鯛魚燒　豪邁擠上滿滿內餡

你吃過多達28層的酥脆千層鯛魚燒嗎？這間「豪野家蜜糖千層鯛魚燒」賣的不是傳統的日式蛋糕體鯛魚燒，老闆堅持使用獨家研發的千層酥皮，標榜擁有28層的黃金摺疊工藝，口感也很讚，沒有華麗裝潢，卻因為創意獨特、外皮酥脆到讓人無法忽視，內餡飽滿又真材實料，成為許多甜點控心中的口袋名單。

交通資訊

開車前往：可直接導航「豪野家蜜糖千層鯛魚燒」，附近多為住宅區，對面就有公有停車格可停車。

大眾交通：搭火車至楊梅車站，出站後轉搭252公車，在「新農街378巷」站下車，下車後步行約2分鐘即可抵達。

菜單

有分甜的口味55元，鹹的口味60元，口味相當多元化，還可以加料，像是白玉麻糬、起司、黑糖麻糬、肉鬆都可以加5元升級，也可以搭配飲料。

▲每個月會有隱藏版，我覺得這樣可以變成常態，因為很好吃！

製作過程

半開放式的製作區是店內最大的亮點，透過透明的防風隔板，可以清楚看見老闆娘熟練的操作過程，看著一片片方正的酥皮被放上烤盤，豪邁地擠上餡料，再蓋上另一層酥皮，擠上滿滿的餡料，最多人買的應該就是法式布蕾奶油，如果想要試不同口味，很推薦11月隱藏版口味。

▲鯛魚燒外皮是28層千層酥，與一般麵糊式鯛魚燒完全不同，豪野家採用多層堆疊方式製作，烤後呈現非常酥脆、層次分明、越咬越香。

▲後面製作時闆娘趕緊將鐵門放下來些，不然訂單真的做不完了，生意超好！

▲可以直接看到師傅手工製作，很療癒也增加信任感，不時傳來甜甜烤皮香味，中間的餡料滿滿，還沒吃就已經大加分。

法式布蕾奶油55元

內餡呈溫熱半流狀，滑順且奶蛋香濃，不甜膩，與酥脆餅皮搭起來剛剛好，也是店內的招牌品項，這款我是外帶回家給小孩吃，回家放入烤箱後再回熱還是很美味，下次可以多買幾個外帶了。

香芋肉鬆60元

一向熱愛芋泥的我選了這款鹹甜口味的香芋肉鬆，中間的餡料真的是滿到差點爆出來，芋泥綿密、略帶甜味，搭上香氣十足的肉鬆與鹹香層次，味覺效果有點像芋泥肉鬆蛋糕的甜鹹風格，熱熱的吃真的很美味！

▲酥脆度是一般鯛魚燒的幾倍以上，酥皮真的很厲害，是吃了會想再吃的口味。

香菜x花生x布蕾奶油

以布蕾奶油為基底加上顆粒花生醬、花生粉及香菜碎，花生的濃郁甜香，布蕾的奶香柔滑，花生顆粒增加咬感層次，香菜碎帶來清爽香草味，毫不突兀！味道平衡出乎意料，沒有搶戲的怪味，反而像是清新版花生奶油抹醬，就連不愛吃香菜的我，意外的覺得好吃，也是很邪惡的一款口味，一定要趁熱吃口感最佳。

心得感想

不管是布蕾、花生或芋泥，都能吃出真材實料，甜度也控制得很好，表皮相當酥脆好吃，這次的香菜花生布蕾真的很驚艷，原本以為只是噱頭，結果完全驚喜，這不是普通的鯛魚燒，而是一塊會上癮的下午茶點心！

豪野家蜜糖千層鯛魚燒總店

地址：桃園市楊梅區新農街322號

電話：0989－623686

營業時間：13：30～19：30（周六／日公休）

