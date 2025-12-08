楊梅老饕秘密基地！無菜單熱炒「自組食材放盤上」師傅秒懂

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

在楊梅交流道附近，在地人口耳相傳的無菜單式快炒店「新興快炒」，以當天有什麼吃什麼的方式提供料理，是熱炒版的無菜單料理，每次來都像抽卡一樣充滿驚喜。沒有過度宣傳、沒有網美裝潢，卻憑藉著鮮度滿分的食材、熱炒大火香氣、與實在份量，吸引不少老客人一訪再訪，一旁配有免費停車場也超方便。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通資訊



開車／騎車前往：附設免費停車場，在熱炒店中其實非常少見，不用再為停車繞圈找車位，是相當加分的地方，不必煩惱停車問題。

大眾運輸：如果是從楊梅火車站出發，可搭乘公車5624、5649、5623至附近站點，「大金山」站，步行約1分鐘即可抵達。

▲用餐期間可以停在店旁邊和對面的停車場，但停車格還是有限，所以最好早點到比較有停車位。

無菜單料理

這裡最大的特色，就是完全不看菜單，而是讓你走到料理台前，看著一整排的新鮮食材自行挑選，當天有的菜就能做，沒有的菜就得等下次再來。三位師傅在料理台後方快速炒鍋，大火快炒的聲音非常療癒，可以聞到蒜香、鍋氣、蔬菜香交錯，現場充滿活力。

▲這種「半自助式點菜」不僅是趣味，更讓人覺得安心，看得到每一種蔬菜，看得到海鮮的狀態，就連葉菜的清潔度都能看得見，最棒的是還可以看到廚師炒製的過程，很有趣。

▲糖醋紅燒魚或是豆瓣魚也是店內的招牌菜色，但我已經點了三道菜再加上魚應該會吃不完，下次有機會再招多點人來一起吃。

▲點餐的方式很特別之外，點好菜也是不用寫的，是直接放材料在盤子上識別，再放上桌號，真的是太有趣了，廚師們都看得懂也很厲害。

▲店內用餐環境簡單乾淨，一、二樓有用餐區，由店家帶位入座再去點餐，左邊冰箱內放滿食材，冰櫃內的飲料可自取，用餐結束後再結帳。

▲店家供應的算是客家家常菜系列，口味比較重，準備了白飯讓大家無限享用，真的很不錯。

推薦美食

以新鮮、快速、大火爆香取勝的新興快炒，讓食材自己說話，什麼新鮮、什麼適合快炒、什麼是當季大家最愛，就吃什麼，我們也在店員的推薦下選了四道美食，一般來說二人點三道就足夠了，愛吃的我們硬是點滿四道嚐鮮，道道都美味。

▲雖然店內人不少，但上菜速度還是相當快，三位快手廚師站在熱鍋前，沒幾下功夫就陸續上桌了，在這裡不用擔心會肚子餓。

韭黃炒牛肉

▲韭黃炒牛肉是台式快炒的經典，韭黃甜香明顯，帶點辣椒炒香的尾韻，牛肉不柴，保持軟嫩又不會過度粉感。

蒜苗炒鯊魚肉

蒜苗炒鯊魚肉是這家店的招牌之一，鯊魚肉有彈性、帶一點Q勁，吃起來不像一般魚肉那樣細嫩，而是更扎實，蒜苗的香氣整個包住鯊魚肉，每一口都很有味道，這道菜非常下飯！

炒三鮮

這次吃到的三鮮包含：蝦仁、花枝、雞腱、蔬菜與黑木耳，海鮮鮮味清爽，清甜醬汁香氣整體不油膩。是一道口味相對清爽、回甘的菜，適合在品嚐完重口味的肉菜後，轉換味蕾。

蚵仔烘蛋

看到有蚵仔很想吃，只有兩種作法，分別是蚵仔煎蛋和豆豉炒蚵仔，我選了前者讓蚵仔的鮮度都鎖在雞蛋香裡。外層微脆、內層濕嫩，蚵仔新鮮沒有腥味，蛋香與海味交融，是一道耐吃的經典。

用餐心得

以上四道菜再加一瓶蘋果西打，結帳金額為1030元，以價格來說蠻經濟實惠的，份量也相當足夠，像這樣的份量可以四人吃都不成問題，新興快炒不是那種華麗系的熱炒店，而是一間非常「台灣味」的家常快炒餐館，服務人員也都是自家人的感覺，是我經過會想再來的店。

新興快炒

地址：桃園市楊梅區中山北路一段444號

電話：0955－774433

營業時間：11：00～14:00、17：00～20：00（周日公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►只賣日式咖哩麵包！還入選花蓮500碗 微辣脆口風味飽滿

►現炒青菜免費續！桃園深夜鐵板燒 開到凌晨兩點還有自助吧

►400元單品豆無限試飲！一次喝遍不同產區焙度 大溪隱藏咖啡館