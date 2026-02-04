福島大內宿超詳細鐵道巴士轉乘攻略！必登觀景台俯瞰雪白街道

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

日本福島必玩景點「大內宿」絕對不能錯過！位於福島縣南會津郡下鄉町大字大內的大內宿是日本三大合掌村之一，保存下來的茅葺屋聚落，合掌造型屋頂相當有特色，整齊排列的合掌造，站在山頭欣賞，唯美又壯觀，四季景色宜人的大內宿，又以冬季雪景最具有人氣，雪白世界的大內宿，猶如走進北歐童話世界一般。

漫遊大內宿，可以玩拍合掌屋，也必品嚐大蔥麵，爽口溫潤的大蔥蕎麥麵，美味好吃讓人印象深刻，同時還可以逛茶屋、買在地特產地酒和伴手禮，本篇就來分享福島大內宿的交通資訊和參觀散策啦！

交通方式

福島「大內宿」是著名的合掌聚落，與日本岐阜縣的白川鄉，以及京都美山町，被列為日本三大合掌村。老實說，自由行搭車前往，距離真的還蠻遠的，要抓4到5個小時，很推薦要玩這裡的朋友，也能搭配福島周邊景點一起玩，這樣行程會更精彩啦，前往這裡的朋友，有幾個方式可以參考。



1.開車自駕的朋友，可直接開車前往。（需要先租車）

2.搭東北新幹線於郡山站，再搭乘JR磐越西線到會津若松站，會津若松站外就有計程車，可以直接搭計程車前往大內宿，價格落在11470日圓（約新台幣2300元）。（車資價格較高）

3.於會津若松站轉車搭乘會津鐵道到會津田島站，再轉前往大內宿方向的巴士，從會津田島站搭巴士前往大內宿，車程大約30－40分鐘。（最常見的方式）

4.在會津若松車站的遊客服務中心，購買猿遊號，成人2200日圓（約新台幣440元），小孩1100日圓（約新台幣220元），包含西若松－會津田島來回票，以及會津鐵道二日乘車券，外加前往大內宿的專車巴士。

猿遊號乘車券

我當天是先在會津若松車站的遊客服務中心購買了前往大內宿的猿遊號乘車券，大人一張是2200日圓（約新台幣440元），能無限次搭乘會津鐵道路線，可以走訪蘆之牧溫泉、湯野上溫泉和會津田島等熱門景點。

會津鐵道路線地圖

若是從會津若松前往大內宿，可以先轉JR到西若松，再轉會津鐵道前往湯野上溫泉，再搭猿遊號前往大內宿。

猿遊號的乘車時刻表

最早從湯野上溫泉車站出發是10：20，最晚班車次為14：54，大約每一小時一班車，一天僅有五班車，而最晚從大內宿離開前往湯野上溫泉車站是15：12，因為車次不多，建議自由行玩大內宿的朋友，一定要看好時間！

乘車停靠站－蘆之牧溫泉車站

因為前一晚入宿福島的大川莊飯店，飯店有免費接駁車前往蘆之牧溫泉，所以我們大約8點多就抵達蘆之牧溫泉站，再出示猿遊號車票，搭乘前往湯野上溫泉車站，想說再搭乘猿遊號就能直接前往大內宿啦！但車站時刻表，猿遊號最早的時間是10：20，所以滿分後來是改搭計程車再額外付費前往。通常蘆之牧溫泉外，會有個可愛的貓咪站長，但當天站長可能還沒營業，所以沒有看到，多少覺得有點可惜，但入站的朋友，還是可以拿著站牌合影。

乘車停靠站－湯野上溫泉車站

從蘆之牧溫泉到湯野上溫泉車站也很快，一共三站，冬季車窗外的雪景超級美，坐在車廂裡拍照欣賞白雪紛飛，也是一種享受。

提供寄放行李服務

車站空間不大，但有規劃候車區和洗手間，冬天還會用碳來烤火，相當溫暖，而且湯野上溫泉車站也可以買紀念品和御朱印，若是有帶行李的朋友，也可以在這裡寄放行李，一個是300日圓（約新台幣60元）。

車站就是合掌屋

車站的外觀就是一座合掌屋，同時也是日本東北車站百選之一，被白雪覆蓋也是相當的漂亮，我當日一早就抵達，幾乎沒有人潮，站在雪景復古車站前合影，真的是怎麼拍都很好看，車站旁是舊式的鐘樓，懷舊唯美，也讓人有種穿越過去的錯覺啊。

▲車站外還有免費的足湯可以泡腳，若時間充裕，可以來這裡泡個溫泉。

猿遊號乘車處

▲由於當天太早抵達湯野上溫泉車站，所以我們當天請車站人員幫忙叫計程車，直接改搭計程車直達大內宿。

園區入口＆停車場

從湯野上溫泉車站搭計程車前往大內宿，印象中是2000日圓（約新台幣400元），司機人很好，抵達大內宿時，也會問你是否需要載你返程湯野上溫泉車站，若有需要的朋友，可以直接和司機約時間，這也是一種方法。

舟車勞頓終於抵達

一早經過漫長的車程，終於順利抵達福島知名景點「大內宿」！老實說，我當下覺得有點感動，因為這車程真的是有點遠，而且自由行轉車移動，需要一直看時刻表，然後轉乘的鐵道路線也都要先看好，再加上我額外買的猿遊號車票，最終因為時間太早，我們中間還得改搭計程車，這些都是額外花費的時間和車資。建議若是不想忙碌移動，選擇Klook上的一日遊或是二日遊行程，也是一個很輕鬆的玩樂方式。

彷彿置身北歐童話國度

一早大約9點抵達大內宿，雖說路途覺得有點忙碌，但也因為自由行的關係，我們很早就到，當時許多店家也才剛開始營業，我們輕鬆玩拍無人版且是雪景的大內宿，走進合掌聚落時，也很有來到北歐童話國度的感覺，真的是太美太夢幻了。而且當時還正下著雪，漫步大內宿的合掌村內步道，也會覺得格外愜意，景色迷人，真的是怎麼拍都很好看。

雪季限定雪洞

雪季的大內宿，放眼欣賞，到處都是白雪皚皚，村裡還有許多唯美的雪洞地景藝術可以拍照，不可錯過的，就是標有大內宿的可愛雪洞，這裡也是大內宿必拍的打卡地標。

村落簡介

這裡是江戶時代通往日光的重要宿場，當時主要是供來往的商人、武士和旅人休息，整條街仍保留當時的茅草合掌建築，整個村子沒有現代的招牌、電線或是路燈，保持著村落最原始的古樸樣貌，也因為如此，走訪大內宿，才會有讓人秒穿越回那個年代的感受，濃濃古味，將過去文化與現代結合，在參觀散步時，也會讓人想要了解那個時代的文化，園區裡也有關於福島大內宿的介紹，而目前福島大內宿也是下鄉町的傳統建築物保存區。

合掌建築

這裡其實沒有想像中的這麼大，主要就是欣賞整齊排列約30幾間的合掌建築，其中也能參拜高倉神社和正法寺；建議冬季玩大內宿的朋友，一定要注意保暖，穿雪靴會比較好行走。

大內宿見晴台

來這裡一定不能錯過大內宿見晴台，就是這裡的觀景台，順著大內宿村落往內走，就會看到通往觀景台的步道。比較需要注意的，就是雪季步道積雪，前往時一定要注意安全。

雪白世界盡收眼底

抵達觀景台時，真的會被眼前白雪覆蓋的村落給美哭啦！這個畫面也太震撼，好美的合掌雪屋，數大之美很是壯觀，有人說，也有點像是迷你版的薑餅屋雪世界，看到這個景色時，回想一路辛苦的自由行乘車冒險旅程，真的會覺得一切都值得了。當天也在這裡收錄滿滿美圖，站在大內宿觀景台時，就能飽覽整座合掌村的絕美景觀啦。真心推薦給大家，雪季的大內宿真的很美，玩日本福島真的不要錯過，也一定要記得走上觀景台來欣賞取景。

雪地路滑要小心

喜歡拍照的朋友，觀景台也能欣賞美麗的樹冰風光，當然換個角度，也能與大片合掌屋取景，但因為雪季路滑，以安全考量，就沒有再往上面移動啦。

餐廳、伴手禮店通通有

現在的大內宿裡主要經營著餐廳、酒店和伴手禮店，也有民宿的服務，若想漫遊這裡，住一晚好像也不錯，都說一定不能錯過好吃的大蔥蕎麥麵，此行初訪，也特別想來品嚐看看，大內宿裡有非常多間餐廳，評價其實都還可以，人氣餐廳有本家玉屋、大和屋、山形屋、茶坊和松本屋等。請注意，若是太晚抵達，可能很多餐館就都休息囉。

本家玉屋

▲當天選擇本家玉屋，大型合掌造真的太漂亮，而且室內佈置古色古香，就像是走進古樸的農家村裡。

環境、菜單

這裡環境不錯，是舒服的榻榻米，室內也很溫暖，菜單品項豐富，可以單點，也有套餐可以選擇。而且有冷食，也有熱食的蕎麥麵搭配。

蕎麥麵套餐

當天我們點了一份蕎麥麵套餐，還單點一碗溫熱的蕎麥麵，味道都不錯，蕎麥麵麵條細，口感佳，冰涼麵條很爽口，溫熱的湯麵也很暖胃，湯頭清甜還不錯喝，套餐的小菜搭配也都很美味，像是炸時蔬、豆皮壽司和麻糬，我們吃得很飽。

大蔥蕎麥麵

比較搞笑的是，我們當時玩大內宿最後忘了點大蔥麵，還好今年去玩福島時，有特別去品嚐在地必吃大蔥麵。大蔥蕎麥麵看起來很一般，但麵條爽口，與日式醬油很搭，而且居然是要用蔥來吃麵，麵條好吃，再加上用蔥來吃麵的趣味性，相信吃過的朋友，絕對會終生難忘。

老實說，用蔥來吃麵，是有點困難，但用大蔥撈麵，再大口與蔥一起品嚐，清爽的麵條加上帶辛香嗆口的蔥很契合，我們是真的有把整根蔥給完食的。

地酒＆紀念品

除了吃大蔥麵，也有在地的酒品可以採購，琳瑯滿目的酒品，現場也有提供宅配的服務，喜歡喝酒的朋友，也能來品嚐看看啦。最後就是紀念品，村落裡也有許多紀念品的店家，有許多可愛的飾品、手作藝術品可以參考，想要送禮的朋友，也可以在這裡挑選。

心得感受

當天在「大內宿」大約抓一個半小時左右，老實說，還是覺得玩得有點趕，主要是我們要搭巴士轉車回到會津若松，所以時刻表我們一直都有在注意，隨時留意最後要離開的時間，才不會錯過車次，不然又要再等候一個小時啦。

玩福島大內宿，我們主要就是欣賞數大之美的合掌村落，認識江戶時代保存下來的復古建築，登上觀景台，感受壯觀整條的宿場街道，夢幻的雪景大內宿合掌村真的讓人印象深刻，按下快門的每一張相片，都可以當作明信片，當然我們也有品嚐大內宿必吃的蕎麥麵，大蔥麵也真的很特別，以大蔥當餐具來吃麵，雖說有點難度，但也相當有趣味性。冬季玩日本東北，推薦這座日本三大合掌村的福島大內宿給朋友們。

大內宿

地址：Ouchi, Shimogo, Minamiaizu District, Fukushima 969-5207日本

營業時間：08：30－17：00

