花蓮藍白海景別墅緊鄰太平洋！每間房都能看海、吃拉麵當早餐

花蓮早已成為旅人們假期的人氣旅遊勝地，放鬆旅行，住宿停留也絕不能隨意，花蓮壽豐超讚的希臘風觀海民宿「境外漂流」，店家主人用心打造為旅人設立的專屬渡假會館，從走進境外漂流的那一刻起，每秒都是萬分驚喜，讓你來一次就愛上花蓮，愛上這裡。

交通方式＆停車資訊

自從初訪境外漂流後，我們每年都會再來玩，希臘風情的外觀建築，真的是太有特色了！相信走過路過的旅人，都很難不停留欣賞，開車來訪的朋友，導航搜尋地標即達，民宿有提供免費停車場，住宿地理位置不錯，距離花蓮市區開車大約10－15分鐘，周邊景點豐富，遠雄海洋公園、山度空間，海崖谷、花蓮最美秘境景觀玻璃屋都在旁邊，對於想要規劃暢玩花蓮的朋友，絕對是首選。

空拍海景

民宿就座落在大海的旁邊，趁著金針花的季節，我們又來花蓮啦！每一年六十石山和赤柯山的金針花都開得超美，欣賞完美麗的金針花後，來到絕美的境外漂流，用空拍視角鳥瞰美景，蔚藍的天空與碧綠的海洋就在眼前，就連沿海壯麗的山脈也都能盡收眼底呢！

民宿庭院

▲已經住過四次境外漂流的我，依舊為藍白色的希臘建築所迷戀，每一次來都要與建築拍上百張相片才甘願。

坐上鞦韆海風輕拂

這次療癒的庭院裡多了一顆大樹，讓旅人能愜意的在吊椅上鞦韆吹風，夜晚點燈，還有貓頭鷹作伴呢，情侶兩人都能上座，是不是很浪漫啊！

發呆亭

前院多了一處秘密基地，舒適的吧台沙發區，可以在窗台邊看海，也能在基地裡聚會聊天用餐，是民宿最新的發呆亭，我覺得非常棒。

▲也因為發呆亭真的太美了，讓我再次淪陷，站在庭院美照拍不完，每一個角落都是美拍的取景地呢！

下午茶

入住可以享受美味的下午茶和早餐，這次的下午茶是美味的金磚蜜糖吐司，還有多樣化新鮮水果可以搭配，實在是太可口了！這可是民宿主人的滿滿愛心，我特別沒吃午餐，就是要好好品嚐精緻甜點呢！現烤厚片吐司，香酥可口，入口是滿滿的麵包香，再搭配巧克力、草莓冰淇淋和水果，超讚的啦！

▲美味的午茶時光，戶外的小熊羨慕不已，是不是想吃一口呢？

雙人房

這次入宿的是尋找雙人房，綠意溫馨的房間，帶有小森林的感覺，印象中，境外漂流的房間大多都住過了，每一間房型都很美，有窗台可以賞景，雙人房空間很寬敞，還有小沙發可以休息呢！

房內環境

房間貼心備有泡麵、咖啡和茶水，半夜肚子餓了也不用擔心啦！重點是仔細欣賞房裡的佈置，你會發現，民宿主人的用心。

▲衛浴間也是應有盡有，盥洗及清潔等用品，全都不缺啦！

晚餐時間

夜晚和民宿主人相約在境外吃晚餐，每次來總是能認識不同的新朋友，雖然說，大家可能都來自四方各地，但唯一相繫的是，我們都是境外家人呢！當天晚上，大伙們玩的超開心，真希望時間就停留在這一刻。

浪漫夜景

▲晚上庭院前的大樹點起了燈，我覺得夜晚的境外漂流更美更迷人，用餐後，在戶外閒坐吹風也相當舒服呢！

▲一覺睡到天亮，有陽光的迎接，心情超級好，跑到陽台前，享受熱情的陽光，美拍當然是少不了的！

早餐

入住除了豐富的下午茶外，還有每次都令人驚艷及期待的早餐。在這裡住過四次，早餐次次都不同，而且一次比一次還有誇張豐盛啊！這次居然連拉麵都上桌了，實在太強大了！（早餐供應時間：08：30－09：30）

日式拉麵

自從看過其他人吃過拉麵版早餐，一直羨慕不已，這次終於也有機會吃到囉！濃郁的日式特調湯頭，還有滿滿食材餡料，厚切肉片、蔬菜、玉米和溏心蛋，可以告訴我，有哪間民宿這麼用心嗎？民宿特製拉麵，我覺得比日本還好吃，因為入口不僅是美味，還有滿滿家的味道。

入住心得

「境外漂流」是花蓮相當熱門的海景民宿，獨有的異國風建築，讓人秒置身在國外，每間房都能看海，住宿可享早餐和下午茶，房間溫馨舒服，庭院佈景更有美感，相信我，住過一次，絕對會愛上這裡！

境外漂流

地址：花蓮縣壽豐鄉65號

電話：0928－671403

