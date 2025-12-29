朝聖昭披耶河畔最古老建築！泰國版「艾菲爾鐵塔」遊玩攻略

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

玩樂泰國曼谷，曼谷「鄭王廟」絕對值得安排來走走，還有超夯的泰服體驗也絕對不要錯過！傳統泰國服飾華麗典雅又好看，非常推薦大家玩泰國時一定要安排！泰國曼谷有非常多且著名的寺廟，這次安排踩點位在昭披耶河畔的「鄭王廟」，鄭王廟有泰國艾菲爾鐵塔的美稱，建築瑰麗細緻層層堆疊，且歷史悠久，是曼谷在地非常重要的佛教寺廟。

來鄭王廟祈福參拜，欣賞泰國寺廟的建築之美，同時也能在這裡體驗傳統的泰國服飾拍美照，本篇就帶大家輕玩鄭王廟，包含前往鄭王廟的交通方式，泰服體驗預約，以及專業攝影服務的詳細攻略，讓玩泰國曼谷想要體驗泰服的朋友，能多一個參考囉。

簡介

「鄭王廟」又稱為黎明寺和鄭王寺，是泰國曼谷著名的佛教寺院，坐落在昭披耶河西畔，建造於泰國的大城王朝，經過整修之後，是現在位在昭披耶河畔上最古老的建築，也是許多外來觀光客參觀量最高的寺廟。此行特別安排來鄭王廟踩點，一來是因為之前沒有來過，二來是聽說來這裡體驗泰服拍照特別好看，再加上鄭王廟有泰國艾菲爾鐵塔的美稱，可以想像玩泰國，也能感受西方異國的浪漫啦。

交通方式＆如何前往

來鄭王廟的交通方式有兩種，最快最簡單的方式，就是直接透過手機APP在Grab上叫計程車，有專車司機接送，簡單不燒腦輕鬆抵達，再加上泰國計程車的收費方式也不會貴，若是親子同行或是朋友出遊很推薦直接叫車，手機叫車的時候就能知道車資囉。

第二種自由行的方式，就是搭電鐵再轉昭披耶河的船隻來玩，鄭王廟位在昭披耶河西畔，朋友可搭BTS於Saphan Taksin（沙潘塔克辛站 S6）下車，再搭藍線於「N8 鄭王廟WAT ARUN站」下船就能抵達囉。現場購買船票是40泰銖（約新台幣40元）；另外昭披耶河周圍還有許多景點，像是大皇宮、玉佛寺、臥佛寺、暹羅天地ICONSIAM和碼頭夜市ASIATQUE等，都可以搭配順遊一起玩。

寺廟內推車友善

此行要來鄭王廟體驗泰服拍美照，因為我們東西多，再加上還要背包包和推推車，所以我們當天是直接從曼谷市區飯店直接叫車直達這裡，寺廟佔地寬廣，但大多旅人選擇拍照的地方就是瑰麗壯觀的廟宇建築啦。寺廟內也都可以推推車非常方便。

周邊店家＆泰服體驗

周圍就有非常多傳統泰服體驗租借的店家，我這次是有特別先在平台上預約「曼谷Absolute Thai」，免等候指定時間到達就能變裝，泰服品質佳，實際體驗的感受也不錯，分享給大家參考啦。

若沒有預約又想體驗泰服的朋友，也可以現場直接去，刷一整排的泰服體驗，看上哪一間就直接去問價格體驗也是一種方式。櫥窗上的泰式服裝都很好看也很華麗，還有不少間是有泰服親子裝，親子同行想要安排也都很適合。建議想要換泰服拍照的朋友，進入鄭王廟前就能換裝完成，才不會進進出出這麼麻煩。

門票資訊

入園門票是200泰銖（約新台幣200元），會送一瓶瓶裝水，120公分以下的小朋友免費入園，現場只接受現金，購票後就能排隊驗票進入。

衣著注意事項

比較需要注意的是，進入鄭王廟有服裝的規定和限制，請記得著裝得體，短褲短裙，露胸、露腰、露肩膀都不能進入，但若是穿著傳統泰式服裝就可以直接進入啦。

記得補充水分

11月的曼谷依舊很熱，建議進入鄭王廟前可以先買些飲料或是水，不然真的會很渴又很熱。寺廟外有市集攤販，滿分當天就先買一棵椰子汁，沁涼消暑好好喝。

廟宇環境

入口處有洗手間，建議先上好洗手間再進入會比較方便，購票後就能跟著入園動線前往寺廟啦。上圖為園區導覽地圖，園區佔地寬敞，但不算太大，最熱門的打卡點就是獨特的普蘭塔，當天來訪時，四周仍有部分區域還在施工，所以參拜時還是有多加注意安全。

必拍宮殿

來這裡一定要欣賞的就是位在寺廟中央的帕普蘭塔，有崇高佛塔的敬意，山峰式的高塔達82米高，是泰國相當著名的建築，高聳華麗精緻，又帶點莊嚴的感覺，藍天白雲下的帕普佛塔也非常壯觀呢。

廟宇相當氣派

鄭王廟的主塔周圍還連結著四個陪塔來貢獻風神，建築雕刻相當精細，可以看到許多的佛像、花紋、圖騰，仔細欣賞，你會發現做工細緻還有對稱唷！也因為鄭王廟的塔樓建築特別，所以穿泰服來合影拍照，更有顯貴族的氣勢感。

注意腳下安全

欣賞這裡的建築，拍照移動時都一定注意安全，因為高塔壯闊，再加上階梯狹窄陡峭，大人走樓梯時都要很留意，所以小朋友更是要特別注意安全。部分區域有規定不能乘坐或是走樓梯，請參觀拍照的朋友一定要遵守。

體驗傳統泰服

以體驗泰服的感受來說，我覺得鄭王廟非常好取景拍照，穿泰服來景特別好看，這裡分享我們請攝影拍攝的作品，每一個角落都好看，親子同遊來鄭王廟體驗泰服也很適合。

必逛市集

園區也很熱鬧，來訪時剛好遇上泰國的水燈節，裡有市集可以逛，還有很多藝術裝置能拍照唷。現場可以吃到椰子冰、泰式奶茶、芒果糯米飯、炸雞、船麵等小吃美食。

必吃花磚雪糕

其中比較特別的是，來這裡必吃花磚雪糕，好美的花磚冰棒有不同的口味選擇，立體的雕花設計，讓冰棒看起來更可口，一支是89泰銖（約新台幣89元），有蝶豆花口味和泰奶口味，花磚冰棒只有這裡有賣，推薦大家來玩一定要來品嚐看看，好看又好吃，小朋友也會很喜歡，就是泰國很熱，融化得很快，拍照後就要趕快吃掉啦。

碼頭也有市集攤販

此外，在鄭王廟旁靠近碼頭的地方也有很多的市集攤販可以逛，這裡有賣泰國有名的大象服飾，也有包包、飾品、嘟嘟車、帽子、紀念品等等，價格也都不貴，大約泰銖150－350元（約新台幣150－350元）之間，有喜歡的朋友，也可以來這裡逛逛。

泰國版的艾菲爾鐵塔

此行安排來這裡主要就是體驗穿傳統泰服拍美照，欣賞泰國最古老的寺廟，真的很美也很壯觀，踩點號稱泰國版的艾菲爾鐵塔感受也超讚的啦。由於曼谷天氣熱，我們玩拍走寺廟逛街約近四個小時，接下來就決定去逛百貨公司吹冷氣吃飯啦。但其實附近還有大皇宮、臥佛寺等可以逛，若想體驗穿泰服一整天，也能順遊安排。

乘船遊玩周遭景點

旁邊的碼頭就可以直接搭船玩昭披耶河周邊，有藍色旗和橘色旗可以安排，河畔邊有不同的船公司，價格也有一點不同，但停靠點大同小異，朋友們可依喜歡來選擇。我當天是搭藍色旗，要前往ICONSIAM暹羅天地去逛百貨吃美食，票價40泰銖（約新台幣40元），小孩不用錢，現場付費，大約等10分鐘就能搭船直達囉。

河上眺望鄭王廟

上圖為搭船後，從昭披耶河上欣賞鄭王廟的景色，我也覺得好美啊！也是最璀璨的文化遺產，推薦大家玩泰國曼谷一定要來走走。

鄭王廟

地址：158 Thanon Wang Doem, Wat Arun, Bangkok Yai, Bangkok 10600泰國

營業時間：08：00－18：00

