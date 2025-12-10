莊嚴石窟佛雕藏身基隆天然海蝕洞！挑戰「僅容單人通行」一線天

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

基隆特色廟宇探索趣「仙洞巖最勝寺」，神秘地下迷宮是地靈人傑風水寶地，來仙洞巖可以祈福參拜，有佛祖、有觀音聖像，隱密狹窄一線天洞窟，一次居然只能一人能通行，祈福的同時，還能欣賞特色的海蝕洞和神佛雕像，亦能走進傳說中擁有靈氣的佛手洞探險，佛手洞昏暗神秘，抬頭好似闖如來佛的五指洞。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式＆停車資訊

周末基隆小旅行，這一站來到仙洞巖，開車來訪的朋友，可直接導航地標即達，仙洞巖的出口，可以看到基隆貨櫃集散地的碼頭，搭車旅人，可搭基隆公車301路，於仙洞巖下車，這裡是基隆在地的信仰中心，也是人氣景點喔！

簡介

入口是莊嚴的復古牌樓，還有一對門神看守，屬於文化景觀，據說建築年間已不可考，但翻開歷史，仙洞的附近，在清代便是重要地點。這裡也有個神秘的傳說，據說曾有仙人在此修行，並得道成仙，也有人說整座仙洞巖帶有仙人的靈氣，看完簡介，我覺得仙洞巖好特別，迫不及待想欣賞，舊時是座海世界，舊稱為靈仙洞最勝禪寺。

寺內環境

如同走進一座大型的海蝕洞，寺裡牆面和屋頂，到處都是不規則的岩石洞穴，靠近欣賞，可以看到很多佛祖神像和觀音聖像，石洞牆上刻著金色的仙洞，整座寺廟充滿神秘感，老實說，這裡也和我曾拜過的廟宇大不相同。

洞內景象令人嘆為觀止

跟著參觀動線，一邊虔誠的參拜祈福，一邊沿途欣賞洞穴的神像，每座神像雕刻細緻，鬼斧神功般的雕工，讓我大為讚嘆。

牆體相當堅硬

欣賞洞穴的同時，滿分也好奇仔細觀察著海蝕洞壁，洞壁堅硬無比，有不規則的線條，還有數不盡的紋路。

一線天步道

轉個彎來到一線天步道，步道狹窄昏暗，但壁上有增設一盞燈光，來訪的旅人，可以跟著燈光漫步前行，這裡真的是有夠狹窄的啦！一次只能通行一人，就連滿分都只能沿壁慢慢走，建議不要背後背包，或是大包包進入，可能會卡住。

一次只能通行一人

步道說長不長，說短也不短，莊嚴的石壁上，有許多痕跡，還有刻字，行走時一定要特別小心，不要被岩石割傷了！在步道裡面，也有一座佛像可以參拜，來都來了，幾乎每座神像都拜一下保平安。

盡頭也有一座神像

盡頭原來還有一座神像，很多旅人來訪，也都會走進來參拜，不過此處洞穴寺廟的空間真的不大，要是遇人潮多，出入就會大塞車啦！

▲海蝕洞穴裡面有大大小小的巨石，真的很好奇到底是當時是如何建造寺廟的，讓旅人大開眼界啊！

佛手洞

仙洞巖的旁邊，還有一座天然的佛手洞，別擔心找不到，寺院園區都有清楚的指引地標，還有規劃洗手間，步行約1分鐘就能抵達。接下來，準備進入傳說中最著名佛手洞，洞口有座巨石，上面刻有佛手洞三個大字，佛手洞的洞口，也是來訪的打卡夯點。

佛手洞平面圖

感覺佔地不算太大，據說走完整座佛手洞，大約只要3分鐘，而佛手洞的實際位置，就要等著旅人去發現，平面圖上也有佛手的圖片，感覺還蠻像的，大概了解地理位置，就換我來去尋寶啦！

多注意洞穴環境

洞穴裡較為昏暗，有許多不規則的奇岩異石，參觀探索時，一定要隨時注意四周的環境，洞裡部分區域設有燈泡，所以光線還算充足。

佛手處

走進神秘的佛手洞穴，接下來就是探索之旅，其實佛手的位置還蠻好找的，牆上都有提示，跟著路線指標移動，很快就能找到佛手處啦！

抬頭就能看見佛手

一開始還看不太懂，感覺就是座神秘洞窟，沒想到取景時，才發現佛手就在我的頭上，透過牆壁的延伸，可以看得出一根根像手指的線條。

▲當下還伸出手五指與佛手借位擊掌，頓時覺得好驚艷！

▲換個角度欣賞，也很像如來佛的五指山洞，站在洞裡，還能聽得到海浪的聲音。

仙洞小吃

走出佛手洞，在仙洞巖外有一間仙洞小吃，他們賣的仙草冰沙沁涼好喝，一杯只要銅板價20元，也很值得一嚐。

參觀心得

「基隆仙洞巖」也是全台特色的廟宇之一，天然的海蝕洞，現在是一座神聖的寺廟，來仙洞巖可以祈福拜拜保佑健康平安，還能探索海蝕洞的奧秘及挑戰一線天步道。莊嚴奇妙的佛手洞更是絕對不能錯過，號稱如來佛的五指山洞，一掌猶如聖光佛手啊！

仙洞巖最勝寺

地址：基隆市中山區仁安街1號

營業時間：08：00－16：45

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

【你可能也想看】

►就像住在海上！星野界別府走10分鐘到車站 未滿6歲免費同住

►烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！眺望綿延山巒視野超遼闊

►綠皮列車穿梭青山田野探險！九州由布院之森＆內部座位美食一次看