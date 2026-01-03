ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

JR九州36＋3豪華觀光列車開箱！路線時間＆預約教學一篇看懂

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

九州特色觀光列車真的相當吸引旅人目光，人氣車款有由布院之森、阿蘇男孩和雙星，此外，「JR九州36＋3豪華觀光列車」也很熱門，黑色低調的外觀，搭配懷舊華麗的車廂設計讓人驚艷，不僅可以在列車上用餐飲酒，還能玩手作買伴手禮，沿途也能欣賞美麗的山海景緻，絕對值得來體驗。

重點是，親子同行也歡迎，來趟奢華的鐵道之旅，本篇分享JR九州36＋3豪華觀光列車的購票方式，通行路線、搭乘地點，以及車廂環境和實際搭乘感受。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

列車特色
完成九州特色列車體驗，是我走跳九州的口袋名單，這趟九州之旅，我們安排了超人氣的由布院之森，還有JR九州36＋3豪華觀光列車，真的都各有特色，單純比較這兩種特色列車，我更愛36＋3豪華列車啦！

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

結合在地文化與現代設計
這輛列車之所以這麼熱門且特別，主要是列車的名稱源自九州，日本第3大島嶼，列車的設計結合了在地的文化傳承以及現代奢華體驗。

時刻表＆路線
列車共行駛五條路線，分別為博多往鹿兒島、鹿兒島往宮崎，宮崎往機場及大分別府、大分別府往小倉博多，還有一條是博多來往佐世保的路線，行駛時間為周四至周一，所以不是天天發車要留意啦！每天行駛的路段也不同，訂票時要特別留意。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲上圖為各路線的時刻表，其中各路線有停靠在地小村落，能安排停留小鎮觀光，部分小鎮有安排各種迎賓的活動，有機會也能參與。

預約訂票＆餐盒

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲預約方式也不難，可以直接在JR九州鐵路官網上預約，另有餐盒的搭配。

取票方式
在Klook購買車票，或是已有九州JR PASS，且已在官網上預約的朋友，可於指定乘車處兌換票券，當天和朋友是要從博多前往武雄溫泉站，我們就在博多車站JR鐵路的綠色車廂來取票。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

福岡博多車站
福岡博多車站相當熱鬧，周圍連結商店和百貨，是個逛街購物買紀念品的好地方，也有地標能拍照，建議需要排隊換票的朋友，提早先來取票較佳，避免人潮太多，影響實際要搭乘的時間啦！先換好票後，有多餘的時間，再來逛逛。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

進站
我們此行是使用九州JR PASS來預約，進票口通關時，直接兩張票交疊一起插入就能通關啦！進入月台後，就能看到帥氣的列車，黑色的車身搭配金色的字樣，看似低調但卻受矚目的焦點，建議早點進入月台，就有機會先和車頭合影。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

列車空間環境

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

專屬鞋櫃
當天入座的是綠色車廂，位在6號的車廂位置，此車廂需要脫鞋子，且車廂內備有個人鞋，有專屬的鞋櫃能放鞋子，真的很有高級感，而且車廂也有專屬的行李置物區，真的太加分啦！

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

車廂復古奢華
第六車廂相當華麗有質感，每個座位都很舒服，座位間也都很寬敞，就連椅子襯布花色都很美，結合木質窗框的設計，給人復古奢華的美感呢！而且窗戶也都可以打開，隨時欣賞車窗外的美麗風景。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

座位設計
每個座位也都有設計收合桌、飲料架和置物區，同時也有提供觀光列車上的菜單，有餐點、飲料、酒品和各式伴手禮等，價格品項一目了然，有興趣的朋友可到吧台購買。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

窗外田野風光
我們當天是從博多前往佐世保的方向前進，沿途景色優美，連綿的山群景緻讓人放鬆，再搭配一整片綠油油的稻田風光更是迷人，放眼欣賞，還能欣賞各鄉鎮建築的純樸風情。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

復古雕花布滿車廂
當天預約的位子是第六車廂，但全車都是可以走動參觀拍照的，以不影響其他旅人為主就可以啦！這一節是第四號的多功能車廂，延續車廂裡的復古美感，地面像是大片花磚，而火車兩側的窗戶也採用別緻的木質窗框，就連車廂天花板的雕花設計也很有巧思，走到多功能車廂，有種來到貴婦午茶廳的感覺。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

多功能車廂環境
多功能車廂真的非常漂亮，愛拍照的朋友，一定不要錯過這一節，重點是，多功能車廂的座位也很多元，有舒服的沙發椅，靠窗的觀景座位區，也有適合多人聚會用餐的多人座位，就連桌面的設計，都是金光閃閃的36＋3，若想要用餐觀景的朋友，也能來這一節。此外，車廂內的服務人員也都很親切，提供旅人36＋3車廂及觀光的各種旅遊資訊，還有提供貼紙憑證，用於下車觀光和紀念。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

吧台車廂
這一節是3號吧台車廂，寬敞明亮又舒服，主要是提供餐飲、酒水和紀念品的服務啦！現場有提供菜單，也有各種商品的展示，若是想要買小食、飲料、咖啡或是酒類都能滿足。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

列車鑰匙圈、模型
當天買了九州特色觀光列車的鑰匙圈，還有小孩會喜歡的36＋3豪華列車模型，雖說價格有點高，但真的是列車限定款，一般在外面真的買不到，所以很是珍貴。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

集章
吧台車廂的角落還可以體驗集章，列車一共有五條路線，不同顏色的章代表不同的路線，若五條路線都集滿了，也代表你遊九州一圈啦！

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

車廂連結處
車廂的連結也都有特別設計過，火車移動速度快，但搭乘很穩，不會過於晃動，就連移動步行也不會覺得不舒服，洗手間也乾淨有質感，老實說，參觀各節車廂時，有種逛藝術車廂的感覺。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

更多車廂空間
這一間是無障礙空間車廂，舒適靠窗座位，且擁有較寬敞的空間，旁邊還有設計簾幕，能擁有專屬照顧客人隱私的特色座位也很加分。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲這一區是3號商務車廂包廂座位區，專屬寬敞舒適的四人對坐沙發座位區，大片窗景，很適合親子或是朋友同行。

綠色車廂商務包廂
接下來是我喜歡的一號綠色車廂商務包廂，空間超級大，感覺是沙發椅搭配貴妃椅，擁有大桌子和小台燈，以及木質的屏風佈置，坐在此車廂好舒服，也有一種身份的象徵感，當天因為這區沒有人，所以就來拍拍照啦！這間很適合家庭同行，擁有獨立私人的休息車廂。每節車廂各有不同的布景和特色，朋友們在購票預約時，也能依喜歡的座位來選擇喔！

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

手作體驗
親子同行搭乘列車也不無聊，服務人員會來詢問是否要參加手作體驗，僅限兒童參加，而且是免費體驗的。當天我們玩的手作是色紙設計圖畫，說到玩，小朋友們都很開心，用手撕紙作畫，隨意構圖黏貼也不錯玩。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

小鎮散策觀光
列車從博多前往佐世保，會在肥前浜驛站停靠，中間會停留約50分鐘，朋友們可以在這站下車，來個村落散策之旅。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲出站時，還會有迎賓團隊，相當熱鬧呢！

肥前浜驛

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲更讚的是，肥前浜驛站前還會有觀光列車紀念地景，朋友們也可以在火車站前合影，真的是太特別了！

迎賓活動
肥前浜驛站也有推出觀光列車的迎賓活動，在地以酒品著名，當天推出酒品試飲盲猜，若答對的朋友，可以參加扭蛋遊戲，每個扭蛋都有禮物，我當天盲猜中獎，獲得一包海苔，我真的是亂猜的，朋友還有獲得酒品一支也超幸運的啦！

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

在地特產市集
肥前浜驛站也有酒吧，以及各式在地特產市集，朋友們可以在這裡品酒、也可以買點小食和紀念品，當天買到的冰淇淋超級好吃，小朋友們都很愛。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲此外，肥前浜驛車站周圍也有許多景點，若是時間還來得及，也可以下去走走看看。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

車站周遭景點
因為時間的關係，當天僅在車站附近參觀，我們走訪鹿島市的一些地酒店家和景點資訊案內所，這裡的建築復古有特色，充滿歷史的痕跡，部分地酒店家也充滿濃郁的酒氣，附近還能走到祐德稻荷神社，當天也有導覽人員帶領旅人參觀散步。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

居民相當熱情
肥前浜驛是九州一處歷史悠久的小鎮，但鎮民相當熱情，不僅歡樂迎賓，就連我們要離開，也都特別在火車旁送別我們，真的是太熱情太可愛了啦！

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

武雄溫泉車站
玩樂的時光總是過得特別快，就連搭觀光列車也是，當日我們搭乘列車於武雄溫泉站下車，出站前，還有點時間，也可以再和車頭合影。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

溫泉勝地
武雄溫泉車站也很熱鬧，車站質感唯美，設施完善之外，也有伴手禮精品賣店喔！就連車站周圍也有許多美食餐廳店家，再加上武雄也是熱門的溫泉勝地，玩九州也推薦大家可以安排武雄景點啦！

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

搭乘心得
此行搭乘「九州JR36＋3豪華觀光列車」超喜歡，帥氣又奢華質感的觀光列車，讓我印象深刻，很喜歡復古高級的車廂設計，就連服務都很讚，能在列車上欣賞風景，享受美食和活動體驗很特別，再搭配小鎮風光散策，讓這趟觀光之旅更好玩。

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九州JR36＋3豪華觀光列車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

►就像住在海上！星野界別府走10分鐘到車站　未滿6歲免費同住
►烏來最美山林秘湯「馥森阪治Trio」1.5小時泡好泡滿！眺望綿延山巒視野超遼闊
►綠皮列車穿梭青山田野探險！九州由布院之森＆內部座位美食一次看

關鍵字： 九州JR36＋3豪華觀光列車 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 國外特色系列 滿分的旅遊札記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【小孩友善跨年攻略】大人爆笑一招換來自由夜！

推薦閱讀

福岡糸島超夢幻白絲瀑布一日遊攻略！必吃冰鎮流水麵甘甜清爽

福岡糸島超夢幻白絲瀑布一日遊攻略！必吃冰鎮流水麵甘甜清爽

多架老戰機懸掛空中！還能登上退役總統專機　高雄航空迷必朝聖

多架老戰機懸掛空中！還能登上退役總統專機　高雄航空迷必朝聖

禪風庭院享用無菜單日料只要660元！坐落員林百果山的秘境小店

禪風庭院享用無菜單日料只要660元！坐落員林百果山的秘境小店

高鐵從旁呼嘯而過太震撼！彰化鐵道餐廳俯瞰180度浪漫夜景

高鐵從旁呼嘯而過太震撼！彰化鐵道餐廳俯瞰180度浪漫夜景

清邁古城按摩不踩雷！寧靜度假風SPA

清邁古城按摩不踩雷！寧靜度假風SPA

2026年最新版！全台Buffet生日優惠懶人包

2026年最新版！全台Buffet生日優惠懶人包

凌晨3點半開賣！高雄老麵發酵肉包

凌晨3點半開賣！高雄老麵發酵肉包

日本熊襲事件頻傳　觀光署要求旅行業者視情況調整行程

日本熊襲事件頻傳　觀光署要求旅行業者視情況調整行程

日本出國稅7月起翻3倍每人3000日圓

日本出國稅7月起翻3倍每人3000日圓

珍煮丹「人氣飲品買1送1」限時3天　黑糖珍奶、煮母奶茶都有

珍煮丹「人氣飲品買1送1」限時3天　黑糖珍奶、煮母奶茶都有

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

日本出國稅7月起翻3倍每人3000日圓

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北

大溪濕地公園「370株落羽松」轉紅

麥當勞「Big Arch霸牛堡」台灣吃得到了　還有新點心「麥芋球」

新北蘆洲50年米粉湯老店2/15熄燈

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

網路幾乎零資訊！三重30元無名炒米粉

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

清邁古城按摩不踩雷！寧靜度假風SPA

2026年最新版！全台Buffet生日優惠懶人包

凌晨3點半開賣！高雄老麵發酵肉包

日本熊襲事件頻傳　觀光署要求旅行業者視情況調整行程

日本出國稅7月起翻3倍每人3000日圓

珍煮丹「人氣飲品買1送1」限時3天　黑糖珍奶、煮母奶茶都有

周休4天！台中最難吃到的戚風蛋糕

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366