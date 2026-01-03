JR九州36＋3豪華觀光列車開箱！路線時間＆預約教學一篇看懂

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

九州特色觀光列車真的相當吸引旅人目光，人氣車款有由布院之森、阿蘇男孩和雙星，此外，「JR九州36＋3豪華觀光列車」也很熱門，黑色低調的外觀，搭配懷舊華麗的車廂設計讓人驚艷，不僅可以在列車上用餐飲酒，還能玩手作買伴手禮，沿途也能欣賞美麗的山海景緻，絕對值得來體驗。

重點是，親子同行也歡迎，來趟奢華的鐵道之旅，本篇分享JR九州36＋3豪華觀光列車的購票方式，通行路線、搭乘地點，以及車廂環境和實際搭乘感受。

列車特色

完成九州特色列車體驗，是我走跳九州的口袋名單，這趟九州之旅，我們安排了超人氣的由布院之森，還有JR九州36＋3豪華觀光列車，真的都各有特色，單純比較這兩種特色列車，我更愛36＋3豪華列車啦！

結合在地文化與現代設計

這輛列車之所以這麼熱門且特別，主要是列車的名稱源自九州，日本第3大島嶼，列車的設計結合了在地的文化傳承以及現代奢華體驗。

時刻表＆路線

列車共行駛五條路線，分別為博多往鹿兒島、鹿兒島往宮崎，宮崎往機場及大分別府、大分別府往小倉博多，還有一條是博多來往佐世保的路線，行駛時間為周四至周一，所以不是天天發車要留意啦！每天行駛的路段也不同，訂票時要特別留意。

▲上圖為各路線的時刻表，其中各路線有停靠在地小村落，能安排停留小鎮觀光，部分小鎮有安排各種迎賓的活動，有機會也能參與。

預約訂票＆餐盒

▲預約方式也不難，可以直接在JR九州鐵路官網上預約，另有餐盒的搭配。

取票方式

在Klook購買車票，或是已有九州JR PASS，且已在官網上預約的朋友，可於指定乘車處兌換票券，當天和朋友是要從博多前往武雄溫泉站，我們就在博多車站JR鐵路的綠色車廂來取票。

福岡博多車站

福岡博多車站相當熱鬧，周圍連結商店和百貨，是個逛街購物買紀念品的好地方，也有地標能拍照，建議需要排隊換票的朋友，提早先來取票較佳，避免人潮太多，影響實際要搭乘的時間啦！先換好票後，有多餘的時間，再來逛逛。

進站

我們此行是使用九州JR PASS來預約，進票口通關時，直接兩張票交疊一起插入就能通關啦！進入月台後，就能看到帥氣的列車，黑色的車身搭配金色的字樣，看似低調但卻受矚目的焦點，建議早點進入月台，就有機會先和車頭合影。

列車空間環境

專屬鞋櫃

當天入座的是綠色車廂，位在6號的車廂位置，此車廂需要脫鞋子，且車廂內備有個人鞋，有專屬的鞋櫃能放鞋子，真的很有高級感，而且車廂也有專屬的行李置物區，真的太加分啦！

車廂復古奢華

第六車廂相當華麗有質感，每個座位都很舒服，座位間也都很寬敞，就連椅子襯布花色都很美，結合木質窗框的設計，給人復古奢華的美感呢！而且窗戶也都可以打開，隨時欣賞車窗外的美麗風景。

座位設計

每個座位也都有設計收合桌、飲料架和置物區，同時也有提供觀光列車上的菜單，有餐點、飲料、酒品和各式伴手禮等，價格品項一目了然，有興趣的朋友可到吧台購買。

窗外田野風光

我們當天是從博多前往佐世保的方向前進，沿途景色優美，連綿的山群景緻讓人放鬆，再搭配一整片綠油油的稻田風光更是迷人，放眼欣賞，還能欣賞各鄉鎮建築的純樸風情。

復古雕花布滿車廂

當天預約的位子是第六車廂，但全車都是可以走動參觀拍照的，以不影響其他旅人為主就可以啦！這一節是第四號的多功能車廂，延續車廂裡的復古美感，地面像是大片花磚，而火車兩側的窗戶也採用別緻的木質窗框，就連車廂天花板的雕花設計也很有巧思，走到多功能車廂，有種來到貴婦午茶廳的感覺。

多功能車廂環境

多功能車廂真的非常漂亮，愛拍照的朋友，一定不要錯過這一節，重點是，多功能車廂的座位也很多元，有舒服的沙發椅，靠窗的觀景座位區，也有適合多人聚會用餐的多人座位，就連桌面的設計，都是金光閃閃的36＋3，若想要用餐觀景的朋友，也能來這一節。此外，車廂內的服務人員也都很親切，提供旅人36＋3車廂及觀光的各種旅遊資訊，還有提供貼紙憑證，用於下車觀光和紀念。

吧台車廂

這一節是3號吧台車廂，寬敞明亮又舒服，主要是提供餐飲、酒水和紀念品的服務啦！現場有提供菜單，也有各種商品的展示，若是想要買小食、飲料、咖啡或是酒類都能滿足。

列車鑰匙圈、模型

當天買了九州特色觀光列車的鑰匙圈，還有小孩會喜歡的36＋3豪華列車模型，雖說價格有點高，但真的是列車限定款，一般在外面真的買不到，所以很是珍貴。

集章

吧台車廂的角落還可以體驗集章，列車一共有五條路線，不同顏色的章代表不同的路線，若五條路線都集滿了，也代表你遊九州一圈啦！

車廂連結處

車廂的連結也都有特別設計過，火車移動速度快，但搭乘很穩，不會過於晃動，就連移動步行也不會覺得不舒服，洗手間也乾淨有質感，老實說，參觀各節車廂時，有種逛藝術車廂的感覺。

更多車廂空間

這一間是無障礙空間車廂，舒適靠窗座位，且擁有較寬敞的空間，旁邊還有設計簾幕，能擁有專屬照顧客人隱私的特色座位也很加分。

▲這一區是3號商務車廂包廂座位區，專屬寬敞舒適的四人對坐沙發座位區，大片窗景，很適合親子或是朋友同行。

綠色車廂商務包廂

接下來是我喜歡的一號綠色車廂商務包廂，空間超級大，感覺是沙發椅搭配貴妃椅，擁有大桌子和小台燈，以及木質的屏風佈置，坐在此車廂好舒服，也有一種身份的象徵感，當天因為這區沒有人，所以就來拍拍照啦！這間很適合家庭同行，擁有獨立私人的休息車廂。每節車廂各有不同的布景和特色，朋友們在購票預約時，也能依喜歡的座位來選擇喔！

手作體驗

親子同行搭乘列車也不無聊，服務人員會來詢問是否要參加手作體驗，僅限兒童參加，而且是免費體驗的。當天我們玩的手作是色紙設計圖畫，說到玩，小朋友們都很開心，用手撕紙作畫，隨意構圖黏貼也不錯玩。

小鎮散策觀光

列車從博多前往佐世保，會在肥前浜驛站停靠，中間會停留約50分鐘，朋友們可以在這站下車，來個村落散策之旅。

▲出站時，還會有迎賓團隊，相當熱鬧呢！

肥前浜驛

▲更讚的是，肥前浜驛站前還會有觀光列車紀念地景，朋友們也可以在火車站前合影，真的是太特別了！

迎賓活動

肥前浜驛站也有推出觀光列車的迎賓活動，在地以酒品著名，當天推出酒品試飲盲猜，若答對的朋友，可以參加扭蛋遊戲，每個扭蛋都有禮物，我當天盲猜中獎，獲得一包海苔，我真的是亂猜的，朋友還有獲得酒品一支也超幸運的啦！

在地特產市集

肥前浜驛站也有酒吧，以及各式在地特產市集，朋友們可以在這裡品酒、也可以買點小食和紀念品，當天買到的冰淇淋超級好吃，小朋友們都很愛。

▲此外，肥前浜驛車站周圍也有許多景點，若是時間還來得及，也可以下去走走看看。

車站周遭景點

因為時間的關係，當天僅在車站附近參觀，我們走訪鹿島市的一些地酒店家和景點資訊案內所，這裡的建築復古有特色，充滿歷史的痕跡，部分地酒店家也充滿濃郁的酒氣，附近還能走到祐德稻荷神社，當天也有導覽人員帶領旅人參觀散步。

居民相當熱情

肥前浜驛是九州一處歷史悠久的小鎮，但鎮民相當熱情，不僅歡樂迎賓，就連我們要離開，也都特別在火車旁送別我們，真的是太熱情太可愛了啦！

武雄溫泉車站

玩樂的時光總是過得特別快，就連搭觀光列車也是，當日我們搭乘列車於武雄溫泉站下車，出站前，還有點時間，也可以再和車頭合影。

溫泉勝地

武雄溫泉車站也很熱鬧，車站質感唯美，設施完善之外，也有伴手禮精品賣店喔！就連車站周圍也有許多美食餐廳店家，再加上武雄也是熱門的溫泉勝地，玩九州也推薦大家可以安排武雄景點啦！

搭乘心得

此行搭乘「九州JR36＋3豪華觀光列車」超喜歡，帥氣又奢華質感的觀光列車，讓我印象深刻，很喜歡復古高級的車廂設計，就連服務都很讚，能在列車上欣賞風景，享受美食和活動體驗很特別，再搭配小鎮風光散策，讓這趟觀光之旅更好玩。

