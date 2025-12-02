ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉在苗栗　與世隔絕享受美人湯

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

苗栗泰安也被稱為溫泉之鄉，「虎山溫泉會館」是全台唯一小島上的溫泉會館，想泡美人湯，還得先走過一條幽靜狹窄的吊橋，吊橋兩側擁有唯美的湖光山色，溪流潺潺好忘憂，這裡提供住宿、泡湯及用餐的服務，湯屋環境舒適，還能飽覽優美的汶水溪溪流，來這泡湯好紓壓，彷彿與世隔絕獨享美人湯泉！

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

交通方式＆停車資訊
苗栗泰安被稱為溫泉之鄉，周邊景點也不少，像是超夯的泰雅原住民文化園區和泰安觀止溫泉會館。而滿分則是選擇來到擁有湯之島之稱的虎山溫泉會館泡湯，開車來訪的朋友，導航搜尋就能輕鬆抵達，入口地標很顯目。

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲這裡的湯屋非常夯，而且不能預約，只能現場候位泡湯，我有先打電話諮詢票價和人潮，服務人員很貼心，告知滿分建議抵達時間，可以盡量避免人潮，整體感受還不賴。

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲跟著指引，這區是虎山溫泉會館的停車場，還不錯，屬於室內能遮陽避雨的空間。

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲要到虎山溫泉會館，可不是停好車就到了，想泡湯住宿，還得先過虎山吊橋到對面小島。

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲這條帶有原住民圖騰色彩的虎山吊橋，就是通往虎山溫泉會館的重要交通路線，若為住宿旅人有帶行李，或是不方便行走，可以撥打虎山溫泉會館的客服，會有專人協助。

虎山吊橋
橫跨汶水溪，滿分目測大約200多公尺，吊橋長度不長，站在橋頭就能看到橋尾了。特別的是，四周群山環繞，景緻迷人，漫步吊橋，可以感受泰安溫泉鄉的大自然景觀，站在吊橋上取景，滿分像置身在山區的小仙境，這裡空氣清新，不時有微風吹拂，很是放鬆。

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲站在橋上，還能眺望遠方的連綿山景，流水潺潺的汶水溪，幽美景觀讓人沉醉，一路上不是賞景，就是想要拍美照。

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲很意外的是，恍如仙境般美景的湯之島，假日卻沒有什麼人潮，滿分覺得好幸運，整條吊橋都被滿分包場了。

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲虎山溫泉會館坐落在汶水溪旁的沙洲小島，通過吊橋，就順利抵達了，島上環境清幽，眼睛視線到處都離不開綠色植物。

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲當日天氣陰，但沒有下雨，涼爽的氣候很適合泡湯。

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲這裡相當清幽，木造的外觀建築，也很有日本味，有種來到日本湯泉之鄉的感覺。

接待櫃台
木造建築是虎山溫泉會館的接待處，這裡提供住宿、泡湯和用餐的服務，滿分當天主要是來泡湯，所以直接要一間湯屋，另外也有大眾池可以選擇。泡湯前，若需要採買零食飲料，現場也有販賣機，我們抵達時，剛好有間湯屋已經整理好了，雙人湯屋1600元／時，可付現也可刷卡，結帳後，服務人員會親自帶旅人去湯屋。

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲上圖的白色建築，就是虎山溫泉會館的湯屋房型，外觀看起來有點老舊，多少看得出歲月的痕跡。

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

雙人湯屋
空間還蠻寬敞的，而且採光明亮，室內的裝潢設計，整體來說也很有質感，重點是，環境舒服乾淨，還有戶外小陽台，滿分當天泡湯的房型是虎山溫泉會館的蜜月房，不過是不含床的，所以湯屋旁邊的房間是不開放的，但湯屋入口的玄關，有規劃長椅，可以置放包包，牆面上也有房間的配置圖及相關泡湯注意事項，若想住宿的朋友，也可以參考虎山溫泉的客房房價。

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲湯屋裡也有設置冷氣、空調和室內燈開關，泡湯淋浴前，也能一鍵開關先放溫泉水。

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲湯屋不僅空間大，基本的盥洗備品都有應有盡有，包含淋浴區、牙膏牙刷、沐浴洗髮、毛巾及瓶裝水。

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲這裡的溫泉是屬於鹼性碳酸泉，泉中含有碳酸、鈉、矽、鋇、鈣、鎂等，光是用溫泉洗手，就能立馬感受到光滑細緻。

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

▲泰安溫泉有很名，這裡的泉質也不錯，真的只要手碰過溫泉，你就能感受到滑溜之感，我們泡的蜜月湯屋是雙湯池，一邊是熱泉，另一邊是冷泉。

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

還能走出陽台欣賞戶外美景
陽台也布置得很舒適，可以坐在這裡喝茶賞景，泡湯後格外溫暖，坐在陽台吹風相當涼爽，大自然景觀賞心悅目，真的會不想離開。

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

心得
虎山溫泉會館是個苗栗泰安還不錯的泡湯好去處，湯之島， 全台唯一的島上溫泉之稱，真的很特別，虎山吊橋的溪流景觀很迷人，來這有遠離塵囂之感，湯屋環境也很棒，美人湯滑溜舒服，泡湯還能兼欣賞美景，絕對是一大享受，若想來場慢活旅行也有住宿服務喔。

▲▼苗栗全台唯一島上溫泉「虎山溫泉會館」！走吊橋、泡美人湯。（圖／部落客滿分提供）

虎山溫泉會館（湯之島）

地址：苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩73－1號
電話：03－7941001

