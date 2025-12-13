ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
高雄「製鞋工廠」開放參觀！近看老師傅手工打版、一針一線縫製

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

高雄特色觀光工廠「彪琥台灣鞋故事館」，是全台首創以鞋子為主題的觀光工廠，在這裡能認識企業的歷史文化，還能直接走進鞋子工廠，近距離看製鞋的過程，故事館也提供專業導覽及手作DIY服務，以及足部健康管理中心，免費幫你做足壓測量，一系列趣味的參觀遊程，親子同遊也很適合，館內還有一隻巨無霸的皮鞋車，驚艷又好拍，有機會玩高雄，值得順遊踩點玩樂喔！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式＆停車資訊
高雄景點多觀光工廠也很豐富。位在高雄市區就有座「彪琥台灣鞋故事館」，景點位置隱身小巷裡，聽說不少在地人也不知道，這次初訪，也來幫大家開箱體驗解密啦！開車的朋友，導航搜尋地標即可抵達，館區備有戶外停車場，停車也很方便。

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

門票資訊
入園門票100元／人，團體優惠門票80元／人，3歲以下小朋友免費。故事館也有提供免費的導覽解說服務，有興趣的朋友，可依場次時間集合參與，請注意國定假期因產線人員也放假，所以就沒有開放製程館囉！

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

入口打卡處
入口還有大型鞋的藝術裝置，可愛的打卡版，是館區的人氣美拍地標，圖上的彪仔和琥妞是彪琥台灣鞋故事館的吉祥物，我覺得好可愛，還特別與它合影同框。

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

門市部
走進來會讓人覺得很疑惑，因為看起來，就像是一間常見的鞋店門市。沒錯，售票櫃台的確就是彪琥的商品門市區，來訪可以參觀量腳，也能參與導覽活動，當然，也能直接購買商品，門票可全額折消費。

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

導覽解說
來探索觀光工廠，少不了要參與導覽活動啦！服務人員親切待客，導覽時間帶旅人來視聽空間認識企業的品牌。這裡是全台首創鞋主題的觀光工廠，最早以大底車線起家，後來開始製作設計鞋子，堅持全面台灣製造，設計專屬台灣的精品品牌。

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

巨無霸皮鞋車
接下來，我們走進企業精彩的時光長廊，這裡陳列各種經典鞋款，還有足下健康的管理知識，原來也是個大學問，牆面上張貼許多來彪琥台灣鞋故事館足壓量測的圖片，讓我也好想要測量看看自己腳的狀況。

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲有一隻巨人穿的手工皮鞋，幾乎每個看到的旅人，都覺得好吸睛，假期人潮踴躍，想拍照還得耐心排隊喔！

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲這隻皮鞋還是一台車子，重點是還可以開，聽導覽人員介紹說，故事館外出作活動時，真的會開這台鞋車出場呢！

各式鞋款應有盡有
漫步在企業品牌的時光長廊裡，還可以看到種類不同的鞋款喔！像是運動鞋、登山鞋、休閒鞋等功能鞋等，這裡通通都有設計和製作，比較特別的是，我還看到宮廟鞋和公益鞋款，精緻且繽紛的設計，絕對讓朋友們大飽眼福。

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

足部健康管理中心
這間是足部健康管理中心，引進德國足部掃描系統，透過足部生物力學壓力的分析，讓旅人了解自己的腳，根據腳上的線條區分為正常足、高弓足，以及扁平足。我們都是高弓足，多少可能因後天習慣有關，像是穿高跟鞋，或是高運動強度者都可能造成高弓足，測量完，還會提供調節足部的鞋墊，讓腳釋壓放鬆，若有喜歡的朋友，也能透過客製作足弓墊，幫你恢復平衡足部站立時的狀態。

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

製程館
走上二樓製程館，實際帶旅人走進製鞋工廠，有別於食品工廠，會看到一堆隔間的玻璃窗，而故事館的工廠，是採完全開放空間，有設計開發部、裁斷部、雷射切割區、針車部等。

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

每雙都是手工製作
跟著導覽人員，我們可以看到鞋子從無到有的過程，工廠裡的師傅都是擁有豐富經驗老師傅啦！其實要製作一雙鞋子，整個步驟流程是非常的繁瑣的。彪琥堅持手工打版，講求鞋面的線條美和立體比例，經過師傅的專業技術，一針一線縫出最舒服的鞋子，全開放式的空間，讓旅人能近距離觀察鞋子的製程，你會覺得好神奇，就這樣一步步完成到最後一關。

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

故事館
這一站是彪琥台灣鞋的故事館，此區詳細介紹了彪琥企業的品牌歷程，以及發展史中曾推出的經典且重要鞋款，現場還會進行小實驗，以及實際縫線的體驗。

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

製鞋並不簡單
只能說製鞋不是件簡單的事，要考量的因素非常多，包含鞋面設計、布料的使用，成型的訣竅等等，每一道都是環環相扣的，同時也很考驗師傅們的細心程度。

客製鞋
館內也能看到故事館推出的主題客製鞋，像是獨特的宮廟鞋、企業識別象徵，以及設計鞋款，來到這裡大小朋友可以自己設計，讓彪琥台灣鞋故事館製作出你專屬獨一無二的鞋子喔！

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

樂活體驗館
這一區是樂活體驗館，超特別的高空體能廣場，觀景視野還不賴，而且空氣清新，能在空中操場裡動動筋骨，樂活館空間寬敞，也提供場地租借的服務。

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

手作DIY
聽完精彩的導覽解說，我們回到故事館一樓，門票可以折抵館內的消費，除了能購買商品，也能用來兌換館內的DIY體驗，現場有許多手作DIY的素材，像是有製作迷你小鞋，小動物、拼豆鞋、人字拖、鑰匙圈及手繪帆布袋等，朋友可以選擇喜歡的素材，再到DIY教室裡玩樂喔！

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

小動物公仔、小鞋零錢包
當天挑選小動物公仔，以及製作小鞋零錢包，老師們都很親切，打開素材，還會教你怎麼做，跟著步驟進行，很快的就能完成自己的手作品啦！我做的虎寶公仔，還有小鞋零錢包都好可愛。

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

門市選購
鞋子是人的第二顆心臟，帶旅人走向精彩繽紛的世界，所以擁有好的一雙鞋，不僅只是好看，還要穿得舒服，適合腳型，走路輕鬆，也是維持身體健康的重要一環。這裡其實推出的鞋款種類相當多樣化，有女鞋、男鞋、兒童鞋、輕量運動鞋、登山鞋，易卡鞋、休閒鞋、軍靴、高爾夫球鞋等，現場也有提供試穿。

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼彪琥台灣鞋故事館。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

參觀心得
「彪琥台灣鞋故事館」是個適合親子同遊的好去處，看似不起眼的鞋店門市，沒想到館內暗藏玄機，來訪可以認識製鞋的小知識，實際走進製鞋工廠，還能測量足壓，了解自己的足部的狀態。彪琥推出一系列的創意鞋款也讓人覺得實用又特別，我們當天收穫滿滿知識，體驗趣味手作DIY，現場也可以實際動手設計鞋面，或是製作簡單的小鞋，最後再挑選適合自己的鞋子，玩好玩滿再帶禮物回家。

彪琥台灣鞋故事館

地址：高雄市三民區民族一路335巷43－1號
電話：07－3892246
營業時間：09：00－18：00

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

