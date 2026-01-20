ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

2026出國趨勢「天數短、次數多」！首選日本歐洲　東南亞團式微

▲義大利多洛米堤,法國巴黎,西班牙朝聖之路。（圖／晴天旅遊提供）

▲義大利多洛米堤健行兼賞景，獲得許多旅客青睞。（圖／晴天旅遊提供）

記者彭懷玉／台北報導

疫情退散已過數年，台灣人出國的趨勢也跟著改變。旅行社業者觀察到，國人出國從長天數逐步轉為「天數短、出國次數多」，又以日本、歐洲占大宗。同時，業者預測2026年旅遊趨勢，「尋找深度與自我意義的旅程」將成首選，舉凡西班牙朝聖之路，幾乎是一開賣就銷售一空。

▲晴天旅遊董事長陳依福及團隊分享旅遊趨勢。（圖／記者彭懷玉攝）

▲晴天旅遊董事長陳依福認為，2026出國人潮將持續增加，國人「頻率高、天數短」是他觀察到的趨勢。（圖／記者彭懷玉攝）

晴天旅遊董事長陳依福觀察，出國人潮持續增加，去年1880萬台灣人出境，甚至比日本1410萬人次還高，不過會出國的台灣人僅占全台總人數的三分之一，換算下來，平均每人一年出國2.45次，而「頻率高、出國天數短」是他觀察到的現象。

陳依福預測2026年旅遊趨勢，他認為，「尋找深度與自我意義的旅程」將成首選，舉凡西班牙朝聖之路，路線中又以容易拿到朝聖證書的「法國之路」最為熱門，義大利多洛米堤健行也在這兩年成黑馬；儘管AI工具如ChatGPT逐漸成為行程規劃輔助，但他認為，真正左右消費者決策的仍是「口碑相傳」。

▲晴天旅遊董事長陳依福及團隊分享旅遊趨勢。（圖／記者彭懷玉攝）

▲晴天旅遊董事長陳依福（左4）、晴日旅行社總經理黃清凉（左5），以及晴天旅遊總經理蕭世華（右1）分享旅遊趨勢。（圖／記者彭懷玉攝）

至於民眾最關注的日本市場，晴日旅行社總經理黃清凉指出，2025年1至11月入境日本旅客人次已達3900萬，較前一年3500萬人成長約一成，今年更有望突破4200萬，顯示日本穩坐亞洲旅遊大國地位。他也觀察到，旅遊市場對政治局勢相當敏感，自去年11月7日高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，中國赴日旅客數在短時間內明顯下滑，從每月70至80萬人次驟降至52萬人左右。

▲▼日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

黃清凉指出，台灣旅行社若要生存，「歐洲」與「日本」是兩條非做不可的路線。反觀東南亞市場，如泰國、馬來西亞的團體旅遊已大幅轉向自由行，僅越南部分城市如峴港仍保有團體市場。

▲義大利多洛米堤,法國巴黎,西班牙朝聖之路。（圖／晴天旅遊提供）

▲西班牙朝聖之路中，又以容易拿到朝聖證書的「法國之路」最為熱門。（圖／晴天旅遊提供）

在中國大陸市場布局上，2025年底晴天集團成立「晴友讀中旅行社」，多樣行程獲得品保協會金旅獎肯定。總經理蕭世華表示，雖然禁團令尚未解除，但仍可透過「交流參訪團」方式前往大陸，去年共送出418人赴陸，今年初盤點2026年訂單時，參訪人數已達1333人，顯示大美神州的魅力，尤其張家界、長江三峽等壯麗景觀，都有著挪威、紐西蘭無法取代的絕景和故事。

▲▼大阪賞櫻遊船，大阪櫻花遊船，日本賞櫻，大阪大川櫻花遊船。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大阪大川櫻花遊船；岡山旭川櫻花道。（示意圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本岡山旭川櫻花道，日本櫻花景點，日本賞櫻景點，岡山賞櫻景點，岡山櫻花景點，日本賞櫻旅遊，赴日旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

另外，五福旅行社日前公告，2025年營收達87.6億元，較2024全年營收75.64億元，年增15.8%，刷新歷年營收最高紀錄，主要受惠於日本、韓國冬季旅遊暢旺、參團人數皆同期大幅成長，郵輪表現亦亮眼。

展望後市，2026年第一季出境旅遊市場利多，包含9天春節連假、部分大學更有長達65天「史上最長寒假」，農曆春節銷售熱度維持高點。季節性商品包含春季賞櫻、立山黑部雪牆行程皆已提早開賣，在搭配早鳥優惠加持下，訂單能見度已延伸至2026年第二季。

同時，日圓匯率維持低位持續刺激赴日意願，助力日本旅遊產品銷售，春季櫻花、夏季各地特色祭典對於台灣旅客極具吸引力。

關鍵字： 出國 出國旅遊 品保協會 旅行社 日本旅遊 出國趨勢 旅遊趨勢

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【絕命畫面曝】20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

推薦閱讀

台中LaLaport「超大兒童遊戲室」免費暢玩

台中LaLaport「超大兒童遊戲室」免費暢玩

TOK牛排屋排餐+自助吧最低398元

TOK牛排屋排餐+自助吧最低398元

遊縱谷無里程焦慮　花蓮南區2處充電樁開放中

遊縱谷無里程焦慮　花蓮南區2處充電樁開放中

2026出國趨勢「天數短、次數多」

2026出國趨勢「天數短、次數多」

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

北海道自駕遊必存！美瑛「網紅樹」地圖

北海道自駕遊必存！美瑛「網紅樹」地圖

直升機載2台人「遊熊本阿蘇火山」失聯　觀光署：尚無旅行社通報

直升機載2台人「遊熊本阿蘇火山」失聯　觀光署：尚無旅行社通報

超商抗寒優惠！發熱衣、奶茶買1送1

超商抗寒優惠！發熱衣、奶茶買1送1

Mister Donut爆餡「波波隆尼」推2款新口味　限時買5送1

Mister Donut爆餡「波波隆尼」推2款新口味　限時買5送1

冬天追櫻去！汐止康誥坑溪夜櫻點燈

冬天追櫻去！汐止康誥坑溪夜櫻點燈

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

天母甜點名店「ISM主義甜時」月底熄燈

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

全台最大「巧克力盛宴」1/23起展3天

米其林公布1月5家新入選餐廳

阿里山賓館：平日售價1萬5含早晚餐

苗栗「後龍百變影城」1/29開幕

飄香超過半世紀！三重限量手工黑豬肉圓

台北茶花展開幕！鬱金香、寒櫻一起拍

封園兩年終於重啟！陽明山永公路落羽松

《愛情怎麼翻譯？》鎌倉6取景地攻略

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

台中LaLaport「超大兒童遊戲室」免費暢玩

TOK牛排屋排餐+自助吧最低398元

遊縱谷無里程焦慮　花蓮南區2處充電樁開放中

2026出國趨勢「天數短、次數多」

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

北海道自駕遊必存！美瑛「網紅樹」地圖

直升機載2台人「遊熊本阿蘇火山」失聯　觀光署：尚無旅行社通報

超商抗寒優惠！發熱衣、奶茶買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366