2026出國趨勢「天數短、次數多」！首選日本歐洲　東南亞團式微

▲義大利多洛米堤健行兼賞景，獲得許多旅客青睞。（圖／晴天旅遊提供）



記者彭懷玉／台北報導

疫情退散已過數年，台灣人出國的趨勢也跟著改變。旅行社業者觀察到，國人出國從長天數逐步轉為「天數短、出國次數多」，又以日本、歐洲占大宗。同時，業者預測2026年旅遊趨勢，「尋找深度與自我意義的旅程」將成首選，舉凡西班牙朝聖之路，幾乎是一開賣就銷售一空。

▲晴天旅遊董事長陳依福認為，2026出國人潮將持續增加，國人「頻率高、天數短」是他觀察到的趨勢。（圖／記者彭懷玉攝）



晴天旅遊董事長陳依福觀察，出國人潮持續增加，去年1880萬台灣人出境，甚至比日本1410萬人次還高，不過會出國的台灣人僅占全台總人數的三分之一，換算下來，平均每人一年出國2.45次，而「頻率高、出國天數短」是他觀察到的現象。

陳依福預測2026年旅遊趨勢，他認為，「尋找深度與自我意義的旅程」將成首選，舉凡西班牙朝聖之路，路線中又以容易拿到朝聖證書的「法國之路」最為熱門，義大利多洛米堤健行也在這兩年成黑馬；儘管AI工具如ChatGPT逐漸成為行程規劃輔助，但他認為，真正左右消費者決策的仍是「口碑相傳」。

▲晴天旅遊董事長陳依福（左4）、晴日旅行社總經理黃清凉（左5），以及晴天旅遊總經理蕭世華（右1）分享旅遊趨勢。（圖／記者彭懷玉攝）



至於民眾最關注的日本市場，晴日旅行社總經理黃清凉指出，2025年1至11月入境日本旅客人次已達3900萬，較前一年3500萬人成長約一成，今年更有望突破4200萬，顯示日本穩坐亞洲旅遊大國地位。他也觀察到，旅遊市場對政治局勢相當敏感，自去年11月7日高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，中國赴日旅客數在短時間內明顯下滑，從每月70至80萬人次驟降至52萬人左右。

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）



黃清凉指出，台灣旅行社若要生存，「歐洲」與「日本」是兩條非做不可的路線。反觀東南亞市場，如泰國、馬來西亞的團體旅遊已大幅轉向自由行，僅越南部分城市如峴港仍保有團體市場。

▲西班牙朝聖之路中，又以容易拿到朝聖證書的「法國之路」最為熱門。（圖／晴天旅遊提供）



在中國大陸市場布局上，2025年底晴天集團成立「晴友讀中旅行社」，多樣行程獲得品保協會金旅獎肯定。總經理蕭世華表示，雖然禁團令尚未解除，但仍可透過「交流參訪團」方式前往大陸，去年共送出418人赴陸，今年初盤點2026年訂單時，參訪人數已達1333人，顯示大美神州的魅力，尤其張家界、長江三峽等壯麗景觀，都有著挪威、紐西蘭無法取代的絕景和故事。

▲▼大阪大川櫻花遊船；岡山旭川櫻花道。（示意圖／記者蔡玟君攝）



另外，五福旅行社日前公告，2025年營收達87.6億元，較2024全年營收75.64億元，年增15.8%，刷新歷年營收最高紀錄，主要受惠於日本、韓國冬季旅遊暢旺、參團人數皆同期大幅成長，郵輪表現亦亮眼。

展望後市，2026年第一季出境旅遊市場利多，包含9天春節連假、部分大學更有長達65天「史上最長寒假」，農曆春節銷售熱度維持高點。季節性商品包含春季賞櫻、立山黑部雪牆行程皆已提早開賣，在搭配早鳥優惠加持下，訂單能見度已延伸至2026年第二季。

同時，日圓匯率維持低位持續刺激赴日意願，助力日本旅遊產品銷售，春季櫻花、夏季各地特色祭典對於台灣旅客極具吸引力。