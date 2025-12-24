ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
彈珠汽水混搭金桔檸檬＆冬瓜茶！鹽埕限定50年「綜合茶」老攤

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

鹽埕區美食來推薦這家「阿婆彈珠汽水綜合茶」，網路評價4.4顆星，在地開賣已經有50多年，小小攤位沒有招牌，外觀超級低調，主打彈珠汽水特調，最受歡迎的是綜合茶，以獨特彈珠汽水混搭古早味綜合茶，酸甜清涼又解渴，都是當地人專程來買居多。

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

▲位於鹽埕埔土地銀行騎樓下的小攤販，旁邊就是巴堂蜂蜜蛋糕。

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

▲營業時間從中午12點賣到晚上10點半。

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

▲樹小編原本是要去買巴堂蜂蜜蛋糕，結果看到這攤位很特別，沒想到現在還有這樣的彈珠汽水攤，剛好前面有位小姐買了綜合茶，我就跟著買了綜合茶。

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

▲店家攤位上面還有標記阿寶姨古早味綜合茶專賣店，應該算是關係企業吧，阿寶姨這裡是店面，下次有機會再去看看。

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

▲菜單價錢，就是賣彈珠汽水特調以及金桔檸檬梅子，最受歡迎的就是綜合茶了。

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

▲這裡所使用的彈珠汽水，來自於高雄市三民區的榮泉彈珠汽水，樹小編之前看到的都是大補內彈珠汽水，沒想到還有榮泉彈珠汽水。

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

特調過程

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

▲來到這裡沒有看到阿婆，感覺好像會輪班的樣子，我看到的是阿伯，然後下午又換成一個妹妹，飲料都是現點現調，不用等太久非常快。

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

▲阿伯打開櫃子可以看到超多冰的彈珠汽水，彈珠汽水瓶口都會有顆彈珠，按下去會有聲音，然後瞬間冒泡。

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

▲來到這裡幾乎都是點綜合茶，阿伯現場特調會加入金桔檸檬以及冬瓜茶，最後再倒入彈珠汽水，就完成了傳說中的綜合茶。

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

▲邊看阿伯特調邊好奇味道到底如何呢？金桔檸檬梅子＋冬瓜茶＋彈珠汽水特調，可以看到還有顆梅子。

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

▲來第一口綜合茶初體驗，喝下去腦海馬上浮現帶點氣泡感的金桔檸檬＋梅子綠茶，沒有想像中的甜，就是種懷舊古早味飲品的感覺。

▲▼高雄鹽埕區必喝飲品推薦「阿婆彈珠汽水綜合茶」，酸甜消暑的在地古早味飲料。（圖／部落客DARREN提供）

▲在地人才知道的阿婆彈珠汽水綜合茶，彈珠汽水特調飲料很特別，有點像甜又鮮飲料的噴射梅子綠，推薦大家有機會經過可以來嚐鮮喝一杯。

阿婆彈珠汽水綜合茶

地址：高雄市鹽埕區大勇路131號
電話：07－5337767
營業時間：12：00～22：30

DARREN蘋果樹(阿樹いっき)
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

