台南運將大哥口袋愛店！15元肉燥＆蝦仁飯　下雨天照樣排隊

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

網路評論破千則台南南區人氣老店，因為價錢便宜又實在，所以是在地人私藏台南南區餐廳，必點只要15元肉燥飯、蝦仁飯，還有各種小菜以及鮮魚湯可以選擇，從早上7點開賣，用餐時間人潮很多，有不少計程車司機以及大貨車司機也會來這裡用餐，高CP值的台南南區美食不藏私來跟大家分享。

交通方式

有不少在地人會騎車來用餐，鄰近中山高速公路，有不少貨車司機會來用餐，小編吃完15元肉燥飯就跑去附近高大牛乳營業所買飲料，附近景點還有奇美食品幸福工廠、奇美博物館、十鼓文創園區等等。

周遭環境

放在小編台南美食口袋名單很久，終於有時間來踩點，用餐時間人潮很多，店家一邊是半開放式的廚房，另外一邊則是內用區，許多在地人來到這裡好像走自家灶腳，簡單夾個幾樣跟店員聊一下就外帶走，內用也很熱絡生意很好，不愧是在地人私藏台南南區餐廳。

點餐方式

▲可以先選擇主餐以及熱湯，然後看看你想吃什麼小菜，這裡也有點像是自助餐，大家會排隊來夾菜。



▲自助餐台面上起碼有10多種以上的菜色，就算是沒有了店家也會在旁邊現炒補充。



▲內用夾好菜色點好餐，等到菜色通通上桌就會結帳。



用餐環境

就是騎樓下簡單幾張桌椅，人多併桌是一定要的，特別是用餐時段人潮很多，我來的時間點剛好客滿，重點是下雨天還那麼多人，後來等了一下才有客人用餐完。

▲菜單請依店家為主，有肉燥飯、蝦仁飯、虱目魚粥、海產粥、魚肚湯、魚皮湯、蚵仔湯、鮮魚湯等等。



▲如果點熱湯店家有提醒現點現做要等，你點了就會看到另外一邊馬上煮熱湯。



肉燥飯

▲我喜歡帶點肥肉的肉燥，外觀看起來就是好吃樣，肉燥入口會帶有膠質甜味。

▲醬汁本身鹹甜鹹甜，米飯不會太軟爛，銅板價錢真的很便宜。

蝦仁飯



▲比較多鄉民推薦的還有這碗蝦仁飯，而且實實在在有蝦仁。



▲米飯本身有著淡淡鹹香，銅板價錢CP值有夠高。



魚皮蚵仔湯

魚皮蚵仔湯，店家看到我又想吃蚵仔湯，又想要魚皮湯，就跟我說點一起就好，熱湯上桌入口鮮甜，蚵仔飽滿大顆，咬下去滿嘴鮮味，魚皮還會帶點魚肉，不用沾醬直接吃就很好吃，小編看到有些人湯喝完還可以續加。



滷豆腐



▲看到滷豆腐我也沒錯過，非常入味，一塊只要10元。



▲不愧是在地人私藏口袋名單，價錢實在高CP值又好吃，網路資料也不多，來跟大家分享有機會可以來吃看看。

炎坤肉燥飯FAQ常見問題



Q1：炎坤肉燥飯的招牌必點是什麼？

A1：最經典的是15元肉燥飯以及蝦仁飯，都是在地人推薦的銅板美食。

Q2：炎坤肉燥飯的價位是不是很便宜？

A2：是的！主食幾乎都是銅板價，滷味、小菜也很平價，是附近學生以及外帶族的最愛。

Q3：炎坤肉燥飯在哪裡？交通方便嗎？

A3：店面位在台南市南區中華南路一段，附近停車方便，機車更好停。

Q4：會不會很容易賣完？

A4：熱門時段建議早點去以免想吃的售完。

Q5：適合外帶還是內用？

A5：兩者皆可，外帶人潮多但流動速度快，內用座位簡單乾淨。

炎坤肉燥飯

地址：台南市南區中華南路一段35號

營業時間：07：00－19：00（周日、一公休）

電話：06－2679149

