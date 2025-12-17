ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台南運將大哥口袋愛店！15元肉燥＆蝦仁飯　下雨天照樣排隊

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

網路評論破千則台南南區人氣老店，因為價錢便宜又實在，所以是在地人私藏台南南區餐廳，必點只要15元肉燥飯、蝦仁飯，還有各種小菜以及鮮魚湯可以選擇，從早上7點開賣，用餐時間人潮很多，有不少計程車司機以及大貨車司機也會來這裡用餐，高CP值的台南南區美食不藏私來跟大家分享。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

交通方式
有不少在地人會騎車來用餐，鄰近中山高速公路，有不少貨車司機會來用餐，小編吃完15元肉燥飯就跑去附近高大牛乳營業所買飲料，附近景點還有奇美食品幸福工廠、奇美博物館、十鼓文創園區等等。

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

周遭環境
放在小編台南美食口袋名單很久，終於有時間來踩點，用餐時間人潮很多，店家一邊是半開放式的廚房，另外一邊則是內用區，許多在地人來到這裡好像走自家灶腳，簡單夾個幾樣跟店員聊一下就外帶走，內用也很熱絡生意很好，不愧是在地人私藏台南南區餐廳。

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

點餐方式

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲可以先選擇主餐以及熱湯，然後看看你想吃什麼小菜，這裡也有點像是自助餐，大家會排隊來夾菜。

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲自助餐台面上起碼有10多種以上的菜色，就算是沒有了店家也會在旁邊現炒補充。

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲內用夾好菜色點好餐，等到菜色通通上桌就會結帳。

用餐環境
就是騎樓下簡單幾張桌椅，人多併桌是一定要的，特別是用餐時段人潮很多，我來的時間點剛好客滿，重點是下雨天還那麼多人，後來等了一下才有客人用餐完。

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲菜單請依店家為主，有肉燥飯、蝦仁飯、虱目魚粥、海產粥、魚肚湯、魚皮湯、蚵仔湯、鮮魚湯等等。

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲如果點熱湯店家有提醒現點現做要等，你點了就會看到另外一邊馬上煮熱湯。

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

肉燥飯

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲我喜歡帶點肥肉的肉燥，外觀看起來就是好吃樣，肉燥入口會帶有膠質甜味。

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲醬汁本身鹹甜鹹甜，米飯不會太軟爛，銅板價錢真的很便宜。

蝦仁飯

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲比較多鄉民推薦的還有這碗蝦仁飯，而且實實在在有蝦仁。

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲米飯本身有著淡淡鹹香，銅板價錢CP值有夠高。

魚皮蚵仔湯
魚皮蚵仔湯，店家看到我又想吃蚵仔湯，又想要魚皮湯，就跟我說點一起就好，熱湯上桌入口鮮甜，蚵仔飽滿大顆，咬下去滿嘴鮮味，魚皮還會帶點魚肉，不用沾醬直接吃就很好吃，小編看到有些人湯喝完還可以續加。

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

滷豆腐

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲看到滷豆腐我也沒錯過，非常入味，一塊只要10元。

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲▼在地人必吃15元肉燥飯。（部落客darren提供）

▲不愧是在地人私藏口袋名單，價錢實在高CP值又好吃，網路資料也不多，來跟大家分享有機會可以來吃看看。

炎坤肉燥飯FAQ常見問題

Q1：炎坤肉燥飯的招牌必點是什麼？
 A1：最經典的是15元肉燥飯以及蝦仁飯，都是在地人推薦的銅板美食。

Q2：炎坤肉燥飯的價位是不是很便宜？
 A2：是的！主食幾乎都是銅板價，滷味、小菜也很平價，是附近學生以及外帶族的最愛。

Q3：炎坤肉燥飯在哪裡？交通方便嗎？
 A3：店面位在台南市南區中華南路一段，附近停車方便，機車更好停。

Q4：會不會很容易賣完？
 A4：熱門時段建議早點去以免想吃的售完。

Q5：適合外帶還是內用？
 A5：兩者皆可，外帶人潮多但流動速度快，內用座位簡單乾淨。

炎坤肉燥飯

地址：台南市南區中華南路一段35號
營業時間：07：00－19：00（周日、一公休）
電話：06－2679149

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

►歐式「小木屋民宿」走1分鐘就到九族！坐擁千坪草皮＋遼闊山景
►星級飯店中餐廳吃到飽整理　八里禧粵樓片皮鴨無限供應回歸
►長野夢幻雪屋裡品嘗狼煙火鍋！預約方式＆交通攻略一篇看懂

關鍵字： 炎坤肉燥飯 台美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

推薦閱讀

勤美誠品頂樓「千元有找」青旅！高空露台輕鬆俯瞰台中夜景

勤美誠品頂樓「千元有找」青旅！高空露台輕鬆俯瞰台中夜景

古亭40年老味道！只賣豆沙和蘿蔔絲餅　薄酥外皮超涮嘴

古亭40年老味道！只賣豆沙和蘿蔔絲餅　薄酥外皮超涮嘴

「開賣即售完」蔡家牛排麵暫時休息　恢復營業將會再公告

「開賣即售完」蔡家牛排麵暫時休息　恢復營業將會再公告

八里飯店中餐廳吃到飽再度回歸　皮片鴨+40多道料理無限供應

八里飯店中餐廳吃到飽再度回歸　皮片鴨+40多道料理無限供應

75元「巨型越南麵包」鋪滿厚切豬腱肉

75元「巨型越南麵包」鋪滿厚切豬腱肉

手搖飲周三限定優惠　翰林茶館、CoCo買1送1

手搖飲周三限定優惠　翰林茶館、CoCo買1送1

過年住花蓮星級飯店再送免費早餐

過年住花蓮星級飯店再送免費早餐

王品12月狂開7家火鍋店

王品12月狂開7家火鍋店

台南運將大哥愛店！15元肉燥＆蝦仁飯

台南運將大哥愛店！15元肉燥＆蝦仁飯

果然匯台北新光站前店12/23開幕

果然匯台北新光站前店12/23開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

戰備物資重鎮轉型觀光工廠！羊肉爐紅燒牛變罐頭　免費無限試吃

板橋佛心排餐300元起爽嗑海鮮自助吧

手搖飲聯名京都潮牌「SOU・SOU」推4款周邊　飲品限時買1送1

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

關西仙草花秘境滿開！下周前最美

桃園客家六星美味亮相　八方園五道料理曝光

剁刀聲不斷人潮滿到巷口！永和超搶手燒臘

果然匯台北新光站前店12/23開幕

大溪月眉人工濕地落羽松季　賞景事項一次看

國旅飯店一口價999元起周五開搶

熱門行程

最新新聞更多

75元「巨型越南麵包」鋪滿厚切豬腱肉

手搖飲周三限定優惠　翰林茶館、CoCo買1送1

過年住花蓮星級飯店再送免費早餐

王品12月狂開7家火鍋店

台南運將大哥愛店！15元肉燥＆蝦仁飯

果然匯台北新光站前店12/23開幕

雙北2春節住房專案　一晚3799元起

超商連續5天「買1送1」懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366