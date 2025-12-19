ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

五星飯店級港點只要銅板價！前漢來師傅手工現做　藏身岡山車站旁

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「港式洪記煲仔飯」藏身在岡山車站旁，是一間相當低調的隱藏版小店。雖然半開放式的用餐空間不大，主要提供外帶服務，但主廚可是來自高雄五星飯店漢來名人坊的香港師傅，擁有深厚的料理底蘊，讓大家不用跑大飯店就能吃到正宗港味。店內最大特色是港式點心全部自己做，堅持當日手工現做，數量有限售完即止。

特別推薦港式蒸籠點心，鮮蝦豬肉燒賣口感扎實脆嫩，滋味鮮甜，韭菜鮮蝦蒸餃皮Q餡飽滿，吃得到濃郁香氣。招牌必吃的煲仔飯採現點現做，米飯口感Q彈，底部帶有酥脆的黃金鍋巴，淋上醬汁燜過後香氣迷人。冬季限定的蒜香排骨蝦滑煲仔粥採用廣式生滾粥做法，粥底熬煮至綿密開花，更能鎖住食材鮮甜。還有份量十足的阿嬤怕你餓米線，湯頭清香甘醇，搭配師傅手作的鮮肉丸和蛋餃，口感扎實鮮美。因餐點製作費時，建議提前電話預訂才不會撲空。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

當日手工現做

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲店內最大特色是港式點心全部自己做，從蘿蔔糕、燒賣到蛋餃，堅持當天現做。

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲自製蛋餃。

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

臘肉臘腸煲仔飯 160元
來這裡絕對必點的招牌就是這道！現點現做的煲仔飯，上桌時淋上醬汁，還要蓋上蓋子再燜一分鐘，掀開瞬間香氣撲鼻。

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲現點現做的煲仔飯需要稍微等候一下。

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲米飯口感Q彈，底部帶有酥酥脆脆的黃金鍋巴，配上鹹香不膩的臘肉臘腸，每一口都超滿足。

蒜香排骨蝦滑煲仔粥 180元（冬季限定）
天氣冷適合吃煲仔粥！採用廣式「生滾粥」做法，師傅先將米粥熬煮3至4小時至綿密開花，再將新鮮食材放入滾燙粥底瞬間燙熟，能保有鮮嫩口感。粉蒸排骨軟嫩、蝦滑脆口，每一口都吃得到食材融入粥底的鮮甜；上桌撒上蔥花、炸花生和酥脆老油條，暖心又暖胃。

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

阿嬤怕你餓米線 140元
這碗米線份量相當實在！湯底是清香甘醇的蟲草花雞湯，喝起來很順口，裡面的配料有蛋餃、雞肉丸、花枝丸、牛肉丸、魚肉丸、鮮竹卷，都是師傅手工製作，口感扎實又鮮美。

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲蟲草花雞湯清香順口。

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲米線口感滑順帶有Q度，吸附湯汁精華很涮嘴。

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲手工製作的丸餃特別飽滿扎實，香氣也很有層次。

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲每天現煎的蛋餃口感很厚實，有魚漿鮮味。

鮮蝦豬肉燒賣 80元

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲鮮蝦豬肉燒賣口感扎實脆嫩，滋味鮮甜，推薦一定要沾師傅自己炒的辣椒醬，香辣帶勁提味。

韭菜鮮蝦蒸餃 60元

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲餃子皮Q彈有勁，內餡飽滿，咬得到韭菜香氣和鮮蝦的脆脆口感。

煎臘味蘿蔔糕 60元

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲臘味蘿蔔糕口感軟綿，咬下去吃得到一絲絲白蘿蔔的清甜，還有臘肉的鹹香提味，不用沾醬就好吃。

麻辣紅油抄手 60元

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲師傅手工包的抄手外皮滑嫩，肉餡扎實鮮甜，淋上酸辣帶有花椒香氣的麻辣醬汁，吃起來非常涮嘴。

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

花枝漿脆菓子 80元

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲這道很特別！花枝漿外層炸得酥酥脆脆，咬開內餡有流沙感，鮮甜又滑順。

菜單 MENU

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

空間外觀

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲半開放式的用餐區。

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼港式洪記煲仔飯。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

港式洪記煲仔飯

地址：高雄市岡山區大仁北路386巷17之1號
電話：0989－047662
營業時間：11：00－14：00、17：00－23：00（周五公休，售完即止）

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

【你可能也想看】

►駁二旁隱藏版「寵物友善熱炒」開到深夜　推薦梅汁雞酸香開胃
►高雄百變布朗尼！從桂花烏龍到紅心芭樂都能搭　每口都濕潤厚實
►高雄武廟40年手工米食老攤！每天凌晨磨米現做　招牌油飯最搶手

關鍵字： 港式洪記煲仔飯 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 虎麗笑嗨嗨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【特技表演？】轉彎撞庇護島！ 休旅車2輪懸空差點翻車

推薦閱讀

高雄限量帶骨牛排每天只營業3.5小時！巨蛋商圈法式鄉村餐廳

高雄限量帶骨牛排每天只營業3.5小時！巨蛋商圈法式鄉村餐廳

高雄深夜雞白湯拉麵日式氛圍濃厚　400元特盛鋪滿雞胸叉燒肋排

高雄深夜雞白湯拉麵日式氛圍濃厚　400元特盛鋪滿雞胸叉燒肋排

每一口都能吃到珍珠茶凍與香脆鍋巴！高雄日式抹茶可麗餅

每一口都能吃到珍珠茶凍與香脆鍋巴！高雄日式抹茶可麗餅

高雄31年老鬆餅坊！老闆娘堅持親手調麵糊、銅板價鹹甜口味都有

高雄31年老鬆餅坊！老闆娘堅持親手調麵糊、銅板價鹹甜口味都有

圓山飯店新制服首曝光

圓山飯店新制服首曝光

葉菊蘭帶領圓山飯店華麗轉身

葉菊蘭帶領圓山飯店華麗轉身

盤點北市10家人氣湯圓店

盤點北市10家人氣湯圓店

王品6品牌跨年夜延長營業時間

王品6品牌跨年夜延長營業時間

2025最粉耶誕村！台中審計新村超好拍

2025最粉耶誕村！台中審計新村超好拍

高雄「五星飯店級港點」只要銅板價！

高雄「五星飯店級港點」只要銅板價！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

秘境美術館藏身苗栗　採預約制免收費

快閃店限時2天「生甜甜圈買3送1」　富士山生泡芙搶先開賣

果然匯台北新光站前店12/23開幕

台南人氣甜點店「克林姆之屋」宣布歇業

台北「看飛機起降」首選！免預約免門票

六本松壽喜吃到飽燒進駐信義A19

板橋佛心排餐300元起爽嗑海鮮自助吧

只開放十席！隱身五星酒店本格派鐵板燒

乾杯新品牌「牛舌佑介」12/21開幕

宜蘭鄉間低調窯烤餐廳！蘭陽風味「蒜苗鴨賞」披薩必吃

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

圓山飯店新制服首曝光

葉菊蘭帶領圓山飯店華麗轉身

盤點北市10家人氣湯圓店

王品6品牌跨年夜延長營業時間

2025最粉耶誕村！台中審計新村超好拍

高雄「五星飯店級港點」只要銅板價！

7-11多項買2送2、全家夯品買1送1

舒華代言桃園觀光影片曝光：周邊好禮限量贈送

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366