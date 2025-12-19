五星飯店級港點只要銅板價！前漢來師傅手工現做　藏身岡山車站旁

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「港式洪記煲仔飯」藏身在岡山車站旁，是一間相當低調的隱藏版小店。雖然半開放式的用餐空間不大，主要提供外帶服務，但主廚可是來自高雄五星飯店漢來名人坊的香港師傅，擁有深厚的料理底蘊，讓大家不用跑大飯店就能吃到正宗港味。店內最大特色是港式點心全部自己做，堅持當日手工現做，數量有限售完即止。

特別推薦港式蒸籠點心，鮮蝦豬肉燒賣口感扎實脆嫩，滋味鮮甜，韭菜鮮蝦蒸餃皮Q餡飽滿，吃得到濃郁香氣。招牌必吃的煲仔飯採現點現做，米飯口感Q彈，底部帶有酥脆的黃金鍋巴，淋上醬汁燜過後香氣迷人。冬季限定的蒜香排骨蝦滑煲仔粥採用廣式生滾粥做法，粥底熬煮至綿密開花，更能鎖住食材鮮甜。還有份量十足的阿嬤怕你餓米線，湯頭清香甘醇，搭配師傅手作的鮮肉丸和蛋餃，口感扎實鮮美。因餐點製作費時，建議提前電話預訂才不會撲空。

當日手工現做

▲店內最大特色是港式點心全部自己做，從蘿蔔糕、燒賣到蛋餃，堅持當天現做。

▲自製蛋餃。

臘肉臘腸煲仔飯 160元

來這裡絕對必點的招牌就是這道！現點現做的煲仔飯，上桌時淋上醬汁，還要蓋上蓋子再燜一分鐘，掀開瞬間香氣撲鼻。

▲現點現做的煲仔飯需要稍微等候一下。

▲米飯口感Q彈，底部帶有酥酥脆脆的黃金鍋巴，配上鹹香不膩的臘肉臘腸，每一口都超滿足。

蒜香排骨蝦滑煲仔粥 180元（冬季限定）

天氣冷適合吃煲仔粥！採用廣式「生滾粥」做法，師傅先將米粥熬煮3至4小時至綿密開花，再將新鮮食材放入滾燙粥底瞬間燙熟，能保有鮮嫩口感。粉蒸排骨軟嫩、蝦滑脆口，每一口都吃得到食材融入粥底的鮮甜；上桌撒上蔥花、炸花生和酥脆老油條，暖心又暖胃。

阿嬤怕你餓米線 140元

這碗米線份量相當實在！湯底是清香甘醇的蟲草花雞湯，喝起來很順口，裡面的配料有蛋餃、雞肉丸、花枝丸、牛肉丸、魚肉丸、鮮竹卷，都是師傅手工製作，口感扎實又鮮美。

▲蟲草花雞湯清香順口。

▲米線口感滑順帶有Q度，吸附湯汁精華很涮嘴。

▲手工製作的丸餃特別飽滿扎實，香氣也很有層次。

▲每天現煎的蛋餃口感很厚實，有魚漿鮮味。

鮮蝦豬肉燒賣 80元

▲鮮蝦豬肉燒賣口感扎實脆嫩，滋味鮮甜，推薦一定要沾師傅自己炒的辣椒醬，香辣帶勁提味。

韭菜鮮蝦蒸餃 60元

▲餃子皮Q彈有勁，內餡飽滿，咬得到韭菜香氣和鮮蝦的脆脆口感。

煎臘味蘿蔔糕 60元

▲臘味蘿蔔糕口感軟綿，咬下去吃得到一絲絲白蘿蔔的清甜，還有臘肉的鹹香提味，不用沾醬就好吃。

麻辣紅油抄手 60元

▲師傅手工包的抄手外皮滑嫩，肉餡扎實鮮甜，淋上酸辣帶有花椒香氣的麻辣醬汁，吃起來非常涮嘴。

花枝漿脆菓子 80元

▲這道很特別！花枝漿外層炸得酥酥脆脆，咬開內餡有流沙感，鮮甜又滑順。

菜單 MENU

空間外觀

▲半開放式的用餐區。

港式洪記煲仔飯

地址：高雄市岡山區大仁北路386巷17之1號

電話：0989－047662

營業時間：11：00－14：00、17：00－23：00（周五公休，售完即止）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

部落格、粉絲團、Instagram

