高雄百變布朗尼！從桂花烏龍到紅心芭樂都能搭　每口都濕潤厚實

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云

「兔仔花甜點」是布朗尼專門店，門市口味選擇蠻多的，想吃單顆可以直接買，也能挑三入或六入禮盒帶走，很適合想簡單吃一點或要送禮的人。他們也有提供彌月禮盒，布朗尼、司康、常溫蛋糕都能自由搭配，選擇蠻彈性的。

方塊布朗尼本身偏濕潤、有厚度，搭配不同配料會有不同的風味。想吃甜度高一點的，可以試蘭姆葡萄餅乾；我們特別喜歡苦甜帶榛果香氣的金莎巧克力，還有海鹽焦糖脆脆，如果喜歡乳酪搭巧克力的口感，雪山Oreo、仲夏莓果烤乳酪是不錯的選擇。這裡還有茶香風味的桂花紅烏龍，味道比較清爽。

蘭姆葡萄餅乾190元

▲餅乾咬起來酥酥的，甜度會比較高一些，搭配軟嫩的蘭姆葡萄很順口。

仲夏莓果烤乳酪180元

▲這款是帶點苦甜的莓果基底，加烤乳酪後味道比較柔和，入口會先吃到莓果的酸甜，接著是乳酪的滑順。

桂花紅烏龍180元

▲紅烏龍的茶香很明顯，苦甜味溫和，後面會帶出淡淡桂花香，乳酪讓整體味道更圓滑。

金莎巧克力170元

▲這款是偏濃郁的巧克力布朗尼，甜度不會太高，搭著榛果香氣很順口，我們特別喜歡。

雪山Oreo175元

▲布朗尼本身的苦甜搭上牛奶風味的乳酪，吃起來甜多一點，但因為有巧克力的苦香中和，所以味道不會膩。

海鹽焦糖脆脆145元

▲這款的脆片口感蠻加分的，布朗尼綿密，加上焦糖香和微微的鹹味，吃起來甜中帶鹹。

西西里開心果

▲開心果乳酪是那種濃郁卻不會膩的味道，微微的苦感讓整體味道更厚，還有碎粒增添堅果香。

紅心芭樂

▲這也是我們很喜歡的口味，苦甜布朗尼配上紅心芭樂乳酪，味道比想像中更搭。入口先是布朗尼的巧克力香，接著是果香，咬到果肉時有脆脆的口感，比較清爽。

門市空間外觀

兔仔花甜點 Bunny Flower

地址：高雄市鼓山區中華一路245號
電話：0909－625107
營業時間：周三、五14：30～18：30／周六12：00～16：00

