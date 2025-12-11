駁二旁隱藏版「寵物友善熱炒」開到深夜　推薦梅汁雞酸香開胃

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「武夜鹿鳴」原本在建工路附近，後來搬到鹽埕區，新的店面就在駁二藝術特區旁邊，空間比以前更明亮，整體氛圍也更放鬆，是朋友聚餐或散步後想吃點熱食的好地方。店家本身為寵物友善餐廳，也有機會遇到可愛的柴犬阿豆在店裡巡場。假日用餐的人較多，建議提前預訂會比較安心。

餐點種類豐富，主食、熱炒、小菜和湯品都有，我們這次點了幾道一起分享。特別喜歡老闆的手路菜梅汁雞，酸香開胃又下飯；還有香辣的催淚蛋、椒鹽龍珠，如果想吃清爽一點，推薦使用荷蘭豆切絲現炒的蒜香蘭豆絲，搭配口感蓬鬆不油膩的鮭魚炒飯更有飽足感。冬天到訪可以試試限定的菇菇湯，鮮嫩帶骨雞肉加巴西蘑菇烹煮，湯頭清香有甘味，喝起來很舒服。

催淚蛋 220元

愛吃辣可以點一份催淚蛋！煎蛋加入特製醬汁烹調，味道甘醇帶鹹香，花椒香氣明顯，辛辣微麻，層次很豐富，加上肉末讓口感更飽滿，非常下飯。

梅汁雞 220元

主廚的手路菜，也是我們很喜歡的一道。雞肉外層酥香、裡面保有嫩度，口感扎實又飽滿；梅汁酸香，搭配脆嫩的杏鮑菇能平衡風味，會讓人忍不住一口接一口。

蒜香蘭豆絲 170元

來這裡推薦試試蒜香蘭豆絲！荷蘭豆切絲現炒，吃起來清脆爽口，蒜香帶出自然香氣。這道看似簡單，但火候掌握得不錯，蔬菜保持水分與脆度，口感很清爽。

椒鹽龍珠 220元

大顆龍珠裹上薄薄的麵衣，炸到外酥內軟，咬下去很香，搭配蒜酥與花生增添香氣與脆感，重口味但不會太鹹，是很涮嘴的小菜。

鮭魚炒飯 140元

炒飯蓬鬆不油膩，加上鮭魚的鮮香味，整體鹹度偏清爽，份量剛剛好，是想吃主食的好選擇。

菇菇湯 380元（冬季限定）

冬季限定的菇菇湯使用巴西蘑菇熬煮，湯頭清香、帶自然甘味，雞腿肉相當扎實鮮嫩，冬天喝一碗非常暖身。

菜單 MENU



空間外觀



武夜鹿鳴

地址：高雄市鹽埕區五福四路152號

電話：0985－691201

營業時間：17：00－23：30（周二公休）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

