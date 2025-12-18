視野完勝多良車站！坐落太麻里至高處咖啡祕境　俯瞰湛藍太平洋

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

過去來到了多良車站，無意間闖進了上方的「向陽薪傳木工坊」，原本以為這一間已經非常隱密了。殊不知再繼續往上走還有另一間超級神秘的太麻里咖啡廳「5181聽海文創&咖啡」。至高處看著絕美的無敵海景，一邊品味著當地的美食。這樣的旅行瞬間提高一個等級。

環境介紹

旅行有時候不是追景點，而是追一種感覺。在台東太麻里的這段旅途中，我遇見了「5181聽海文創＆咖啡」。一間不像咖啡館、也不只是文創店，而更像是一個讓人心安靜下來的角落。坐落在靠海的小鎮裡，名字裡的「聽海」，彷彿在踏進店裡前就先替旅人做好心理暗示：放慢、放鬆、用心感受身邊的聲音。

海邊秘境

順著山路一路往上，離開多良車站觀景平台的旅人喧囂後，空氣忽然變得安靜，沿途都是大海的聲響。而這間店靜靜藏身在這神秘的村落間，沒有明顯商業包裝，是屬於太麻里山海裡最純粹的那一種秘境。

店家外觀

一抵達外觀，你會看到斜坡旁長滿九重葛植物的石牆，隨意生長的花草像是自然的迎賓隊伍。手寫木牌掛在牆上，斑駁卻很有味道，彷彿這家店本身就是一件活著的藝術品。屋頂是簡單的鋼棚，像在山裡的工作坊，沒有華麗裝飾，卻透著真誠與自在。站在門口，就能感受到那種「走進來吧，這裡很舒服」的小店魅力。

店內空間

由大量木材組成木桌、木牆、木吧台，每一個角落都充滿手作的痕跡。植物盆栽從天花垂掛、沿著牆壁攀爬，甚至連吧台都被綠意包圍，像是一座迷你森林。光線從半開放式的空間灑落進來，空氣中有太麻里山風的味道，帶點海的鹹度，也帶點植物的清新。

海景第一排

最迷人的，是面海的吧台座位。可以看到旅人一字排開，靜靜望著眼前那片層次分明的藍。海天交界的地方閃著光，像是一幅會呼吸的畫。

逃離城市喧囂

這裡的視野比多良車站更高、更遼闊，坐著喝杯咖啡，就能把整片太平洋帶回心裡。微風吹來，海浪的聲音與店裡的輕音樂混在一起，是會讓人瞬間沉澱下來的那種舒服感。

菜單

餐點介紹

季節野菜泡麵

▲這邊的季節泡麵非常大碗，而且裡頭加了很多自己種的野菜。整體來說還算蠻好吃的。

5181聽海文創&咖啡

地址：台東縣太麻里鄉多良村4鄰45號

電話：0988－080326

營業時間：周一至周六09：00－18：00、周日11：00－17：00（周四公休）

