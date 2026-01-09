ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
長田本庄軒台中首店1/13開幕　連2天祭出「消費500送500」

▲長田本庄軒炒麵專門店。（圖／記者黃士原攝）

▲長田本庄軒炒麵專門店進軍台中。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日式炒麵專門店「長田本庄軒」已在北台灣開出3家門市，中部首家分店1月13日進駐台中新光三越，同時連2天推出開幕優惠，單筆消費滿500元再送500元餐點商品抵用券，每日限量前80名。

長田本庄軒是神戶知名炒麵專門店，招牌餐點為「Bokkake經典炒麵」，美味秘密就是特製的Bokkake牛筋雜煮，這道特色料理是神戶居民在戰後糧食不足之際，利用牛筋以及增加飽足感的蒟蒻，創造出鹹甜入味的家庭料理，而長田本庄軒則是把這傳統料理加上自製麵條，可吸附牛筋雜煮醬汁。

▲Bokkake經典炒麵。（圖／記者黃士原攝）

除了牛筋蒟蒻經典炒麵，長田本庄軒的炒麵口味還有牛筋蒟蒻歐姆蛋、番茄雞肉、海鮮、豚骨叉燒、鹽味魷魚足等5種，價格239元至319元；至於大阪燒部分，菜單上有牛筋蒟蒻經典、豚骨叉燒、海鮮、番茄雞肉，以及牛筋蒟蒻兒童大阪燒（台中店不供應）等5種品項，價格149元至359元。

▲長田本庄軒也供應大阪燒。（圖／記者黃士原攝）

長田本庄軒前年11月首度登台，目前在北台灣有3家門市，第4家分店1月13日進駐台中新光三越，品牌也連2天推出開幕優惠，單筆消費滿500元再送500元餐點商品抵用券，每日限量前80名。

此外，同集團的丸亀製麵「徐匯廣場店」也在1月13日開幕，前2天只要加入丸亀製麵官方LINE好友，並於店內消費滿300元，即贈送「釜揚烏龍麵（中）」免費兌換券1份（5張），1月13日限量60份，1月14日限量40份，每人限兌換1份。

▲SNOWSAND生巧克力夾心餅乾。（圖／富信新零售提供）

▲SNOWSAND生巧克力夾心餅乾。（圖／富信新零售提供）

另外，冬季期間限定、日本北海道札幌知名甜點品牌「SNOWS」，即日起至1月15日在新光三越台北信義新天地A11的一樓打造快閃櫃，1月17日至2月11日則接續在新光三越台中中港店B2快閃開賣。

▲SNOWBALL松露可可球。（圖／富信新零售提供）

▲SNOWBALL松露可可球。（圖／富信新零售提供）

SNOWS此次來台快閃，帶來「SNOWSAND 生巧克力夾心餅乾」，以及「SNOWBALL 松露可可球」、「MORINOKI 森之木」共3款，其中人氣商品「SNOWSAND 生巧克力夾心餅乾」在東京、大阪、名古屋與札幌等地的期間限定店，更常出現排隊長達2小時的盛況，在台售價8入裝599元、5入裝430元。SNOWBALL松露可可球9入售價480元，MORINOKI森之木8入售價430元。

【違規釀禍】拖板車違規右轉撞自行車　女騎士困車底送醫不治

