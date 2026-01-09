韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」再度登台快閃　1/22晶華酒店開賣

▲韓國人氣甜點品牌「KITCHEN205」再度登台。（圖／晶華酒店提供）

記者黃士原／台北報導

迎接草莓盛產季節的到來，台北晶華酒店館內餐廳與甜點外賣櫃同步推出多款限定甜點，去年來台快閃引起搶購熱潮的韓國人氣甜點品牌「KITCHEN205」，也將於1月22日至2月22日再度回歸，除了「經典草莓園蛋糕」，還有「巧克力草莓蛋糕」與「冬日草莓帕妃」兩款新品。

▲KITCHEN205「巧克力草莓蛋糕」。（圖／晶華提供）

晶華草莓季即日起登場，台北晶華酒店甜點行政主廚羅倫操刀設計多款草莓甜點，其中「草莓布雷斯特泡芙」以新鮮草莓搭配蜜漬草莓與開心果慕斯琳奶油，帶出多層風味與香氣；「草莓聖安娜泡芙」以焦糖酥皮與焦糖泡芙堆疊香草香緹、草莓醬與鮮草莓，展現正宗法式經典；「法式經典草莓慕斯蛋糕」結合手指餅乾海綿、香草慕斯琳與整顆草莓。另有適合分享的「草莓塔」、口感香酥的「草莓千層酥」與充滿過年意象的「草莓元寶」等品項。

▲KITCHEN205「冬日草莓帕妃」。（圖／晶華酒店提供）

晶華草莓季的另一大亮點，就是韓國「裸感草莓蛋糕」始祖KITCHEN205再次回歸，招牌「經典草莓園蛋糕」曾在首爾本店開幕當日創下每30秒售出1顆的紀錄，去年來台快閃一個月也創下銷售萬顆成績，打破晶華酒店開幕以來的單月蛋糕銷量。

▲晶華「法式經典草莓慕斯蛋糕」。（圖／晶華提供）

再度來台快閃的KITCHEN205，除帶來鎮店之寶「經典草莓園蛋糕」外，更全新推出以巧克力海綿蛋糕為基底、夾層鋪滿新鮮草莓與柔滑鮮奶油的「巧克力草莓蛋糕」，蛋糕頂層覆以細緻巧克力鏡面並綴上整顆草莓，提供偏好大人系甜點的消費者截然不同的選擇。上述兩款KITCHEN205蛋糕6吋售價1980元。

另一款首度登台的「冬日草莓帕妃」則以透明三角杯層層堆疊新鮮草莓、鮮奶油、海綿蛋糕、全穀燕麥與優格，頂層鋪滿整顆草莓並輕灑糖粉，完整展現「草莓主角感」，整體風味清爽不膩、視覺張力十足，外帶限定推出的「冬日草莓帕妃（2入組）」，每組售價880元，內用則是由單入草莓帕妃杯搭配飲品組成「冬日草莓帕妃午茶組」，每組售價780元。

▲雪系町生ドーナツ草莓季登場。（圖／雪系町生ドーナツ提供）

另外，生甜甜圈專賣店「雪系町生ドーナツ」即日起開賣3款草莓新品，其中「雪藏草莓大福」是整顆生甜甜圈包進麻糬裡，2月底前完成指定任務消費再折30元。另外，誠品生活南西1F廣場1月底前還有快閃店。

雪系町草莓季首推「雪藏草莓大福」，整顆生甜甜圈包入麻糬中，內層加入香草卡士達、新鮮草莓果肉，售價110元；「優格草莓生甜甜圈」裹滿莓果粉，裡外各有一顆草莓，售價100元；「粉雪草莓」除甜甜圈裡外有草莓奶油，上方再鋪滿草莓切片，售價90元。

▲法朋烘焙甜點坊1月12日至16日開賣兩款風呂敷限定版本的草莓大福禮盒。（圖／法朋提供）

法朋烘焙甜點坊則是要在1月12日至16日開賣兩款風呂敷限定版本禮盒，分別是「祈願日本風呂敷草莓大福禮盒（深色）」與「如意日本風呂敷草莓大福禮盒（淺色）」，皆售價1680元，一次集結6款草莓、6 種內餡風味，每顆都是「草莓本人」加「雙層內餡」的奢侈配置，酸甜、花果、堅果、柑橘、抹茶、茶香一次到位。