70歲阿嬤為兩孫重返煎台！台南40年無名蛋餅攤背後故事藏辛酸

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者蘇相云

前幾天看到佑師絕鼎炒飯專門店的佑師分享一間早餐店，它不是新開的店，也沒有網美裝潢，而是藏在開南街的一處民宅，僅有個小餐檯和小鐵平鍋的樸實早餐店，賣的品項很簡單，僅有古早味粉漿蛋餅與紅茶、豆漿，但在厚實的粉漿蛋餅背後的故事，卻讓人印象很深。

七十歲阿嬤的早餐人生

開在台南市北區開南街143巷60號的無名古早味蛋餅早餐店，沒有明顯的招牌，也沒有店名，早上經過時，遠遠就能聞到麵糊與煎蛋香氣交織的味道。那個站在煎台前、動作俐落的阿嬤，今年七十歲，她已經在這條巷子裡賣早餐超過四十年。

早期，她賣的早餐品項多，除了煎蛋餅，還會自己揉麵粉、發酵、蒸饅頭，後來年紀大了，才慢慢改成只賣蛋餅，七、八年前因為年事已高，本已經交棒給兒子，不料兩年前，兒子卻突然病逝，媳婦也離家，只留下兩個年幼的孫子，為了兩個小孫子，阿嬤又重新回到了煎台前，每天清晨，她依舊準時開工，打粉漿、切韭菜、煎餅，努力撐起一個家。

▲兩個小孫子也很乖巧，不上課時會在一旁幫忙收錢、裝袋、找錢，來買蛋餅的客人多半是熟客或是從小住在這裡的在地人，看見這種情況，也總會自行幫忙。

佑師推薦

其實這家店會被更多人知道，是因為「佑師絕鼎炒飯專門店」的佑師，他自己從小就在這一帶長大，現在雖然搬離這附近，但偶爾也會回來買蛋餅吃，只是前幾天再來買時，發現只剩下祖孫三人，好奇之下一問才知道狀況，於是他也發揮愛心，連吃了好幾星期，每次內用後，還會外帶了兩大袋分享給朋友，他說這家老攤值得讓更多人知道，也因為他的分享，讓更多人重新發現這條巷子裡的老味道。

厚實、有Q勁的古早味

阿嬤的蛋餅是傳統粉漿做法，餅皮厚度實在，煎得外酥內Q，整塊餅裡能看到一絲絲綠色的韭菜，香氣自然。原本就會加一顆蛋，熟客幾乎都會再加蛋，我也跟著點了四份加蛋的版本，香氣更濃，口感更滑，就算放涼了也不油膩，口感依舊酥脆，不沾醬就有味道，這種單純的鹹香，是很多台南人記憶裡的早餐味。

▲古早味粉漿蛋餅每份35元，已有加一顆蛋，可再加一顆蛋的售價是50元。

▲攤子不大，只有阿嬤一人負責煎台，兩個小孫子在旁幫忙收錢、裝袋，雖然動作慢一點，但都很認真。

▲如果要前往，建議大家準備零錢，可以減少小朋友算錢的壓力，也讓阿嬤輕鬆一些。

樸實卻難忘的早餐

阿嬤的粉漿蛋餅沒有特別華麗，但吃起來就是舒服、實在，如果你喜歡這種傳統手作的早餐，有機會不妨來試試這家老攤，一份蛋餅、一杯豆漿，就能開啟美好的一天。

無名古早味蛋餅早餐店

地址：台南市北區開南街143巷60號

營業時間 ：06：00～12：00

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

