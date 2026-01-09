ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄極濃黑芝麻乳酪生吐司！高含水鮮奶基底　口感扎實綿密

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼高雄超柔軟生吐司專賣「小真實烘焙」！必吃草莓奶酥與濃郁黑芝麻乳酪，推薦生奶包系列。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云

「小真實烘焙」是相當受在地人喜愛的生吐司專賣店，這裡的高含水鮮奶生吐司非常有特色，撕開時就能感受到那種柔軟濕潤的質地，連吐司邊都相當細緻好入口！除了對口感的講究，我們覺得更加分的是內餡，店家堅持使用手工製作的餡料，而非使用現成的半成品，所以吃起來能感受到食材自然的香氣。

這次我們品嚐了三種不同風味，其中草莓奶酥是店內的招牌口味，非常推薦大家試試；最近還有推出全新的黑芝麻乳酪，以及蔓越莓巧克力。如果周末計畫去野餐，不妨選擇設計成小巧造型、方便攜帶的手撕生奶包系列，無論是自己享用或與家人朋友分享都很不錯。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼高雄超柔軟生吐司專賣「小真實烘焙」！必吃草莓奶酥與濃郁黑芝麻乳酪，推薦生奶包系列。（圖／部落客虎麗提供）

Mini黑芝麻乳酪生吐司150元

▲▼高雄超柔軟生吐司專賣「小真實烘焙」！必吃草莓奶酥與濃郁黑芝麻乳酪，推薦生奶包系列。（圖／部落客虎麗提供）

▲如果是喜歡濃郁芝麻香氣的人，推薦試試這款。內餡製作得濕潤滑順，厚實的芝麻味中帶有一點乳酪微酸，香氣非常有層次。

▲▼高雄超柔軟生吐司專賣「小真實烘焙」！必吃草莓奶酥與濃郁黑芝麻乳酪，推薦生奶包系列。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄超柔軟生吐司專賣「小真實烘焙」！必吃草莓奶酥與濃郁黑芝麻乳酪，推薦生奶包系列。（圖／部落客虎麗提供）

▲生吐司扎實綿密，買回家微波加熱一下再吃，口感會變得更柔軟。

▲▼高雄超柔軟生吐司專賣「小真實烘焙」！必吃草莓奶酥與濃郁黑芝麻乳酪，推薦生奶包系列。（圖／部落客虎麗提供）

Mini草莓生吐司125元

▲▼高雄超柔軟生吐司專賣「小真實烘焙」！必吃草莓奶酥與濃郁黑芝麻乳酪，推薦生奶包系列。（圖／部落客虎麗提供）

▲偏愛酸甜果香的話，這款是店內相當熱門的招牌口味！使用新鮮草莓製作的奶酥餡，吃起來酸甜帶有溫潤奶香，搭配柔軟的吐司麵包，簡單卻很滿足。

▲▼高雄超柔軟生吐司專賣「小真實烘焙」！必吃草莓奶酥與濃郁黑芝麻乳酪，推薦生奶包系列。（圖／部落客虎麗提供）

▲每一口都吃得到草莓奶酥。

草莓奶酥生奶包75元

▲▼高雄超柔軟生吐司專賣「小真實烘焙」！必吃草莓奶酥與濃郁黑芝麻乳酪，推薦生奶包系列。（圖／部落客虎麗提供）

▲想要享受手撕麵包樂趣的話可以選擇生奶包。這款採用3入袋裝設計，相當方便攜帶！

▲▼高雄超柔軟生吐司專賣「小真實烘焙」！必吃草莓奶酥與濃郁黑芝麻乳酪，推薦生奶包系列。（圖／部落客虎麗提供）

▲草莓奶酥餡酸甜順口，每一口都充滿香氣，麵包咬起來柔軟又帶有扎實感。

▲▼高雄超柔軟生吐司專賣「小真實烘焙」！必吃草莓奶酥與濃郁黑芝麻乳酪，推薦生奶包系列。（圖／部落客虎麗提供）

蔓越莓巧克力生奶包75元

▲▼高雄超柔軟生吐司專賣「小真實烘焙」！必吃草莓奶酥與濃郁黑芝麻乳酪，推薦生奶包系列。（圖／部落客虎麗提供）

▲喜歡巧克力的別錯過蔓越莓巧克力生奶包，微苦甜的巧克力融合了蔓越莓的酸甜感，整體吃起來很順口。

▲▼高雄超柔軟生吐司專賣「小真實烘焙」！必吃草莓奶酥與濃郁黑芝麻乳酪，推薦生奶包系列。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄超柔軟生吐司專賣「小真實烘焙」！必吃草莓奶酥與濃郁黑芝麻乳酪，推薦生奶包系列。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄超柔軟生吐司專賣「小真實烘焙」！必吃草莓奶酥與濃郁黑芝麻乳酪，推薦生奶包系列。（圖／部落客虎麗提供）

▲店內也有供應鮮乳坊系列鮮乳，還有多款特製奶酥可選擇。

▲▼高雄超柔軟生吐司專賣「小真實烘焙」！必吃草莓奶酥與濃郁黑芝麻乳酪，推薦生奶包系列。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄超柔軟生吐司專賣「小真實烘焙」！必吃草莓奶酥與濃郁黑芝麻乳酪，推薦生奶包系列。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄超柔軟生吐司專賣「小真實烘焙」！必吃草莓奶酥與濃郁黑芝麻乳酪，推薦生奶包系列。（圖／部落客虎麗提供）

真實Bakery生吐司－橋頭總店

地址：高雄市橋頭區建樹路51號
電話：07－6110897
營業時間：13：00～19：00

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

【你可能也想看】

五星飯店級港點只要銅板價！前漢來師傅手工現做　藏身岡山車站旁
駁二旁隱藏版「寵物友善熱炒」開到深夜　推薦梅汁雞酸香開胃
高雄百變布朗尼！從桂花烏龍到紅心芭樂都能搭　每口都濕潤厚實

關鍵字： 小真實烘焙 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 虎麗笑嗨嗨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

推薦閱讀

高雄武廟40年手工米食老攤！每天凌晨磨米現做　招牌油飯最搶手

高雄武廟40年手工米食老攤！每天凌晨磨米現做　招牌油飯最搶手

高雄限量帶骨牛排每天只營業3.5小時！巨蛋商圈法式鄉村餐廳

高雄限量帶骨牛排每天只營業3.5小時！巨蛋商圈法式鄉村餐廳

高雄深夜雞白湯拉麵日式氛圍濃厚　400元特盛鋪滿雞胸叉燒肋排

高雄深夜雞白湯拉麵日式氛圍濃厚　400元特盛鋪滿雞胸叉燒肋排

每一口都能吃到珍珠茶凍與香脆鍋巴！高雄日式抹茶可麗餅

每一口都能吃到珍珠茶凍與香脆鍋巴！高雄日式抹茶可麗餅

泰國新酒店1/16開幕　住一晚1652元起

泰國新酒店1/16開幕　住一晚1652元起

東京名店「爆彈燒本舖」登台快閃

東京名店「爆彈燒本舖」登台快閃

武陵農場藤花園再度化身「夢幻冰宮」

武陵農場藤花園再度化身「夢幻冰宮」

高雄極濃黑「芝麻乳酪生吐司」！

高雄極濃黑「芝麻乳酪生吐司」！

太平山降至0°C　霧淞雪白美景宛如仙境

太平山降至0°C　霧淞雪白美景宛如仙境

「茶自點」百貨旗艦店開幕　打造中式新茶館

「茶自點」百貨旗艦店開幕　打造中式新茶館

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大「我家牛排」插旗高雄

民生早午餐「荷包蛋賣140元」網嫌貴

蘊泉庄日蘊堂再推港點吃到飽

手工現桿蔥肉餅＋豬油半煎炸只要20元

入境峇里島擬提供財力證明、回程機票

新北3處景點落羽松、楓葉正紅

牛室平日自助吧339元吃到飽

東京名店「爆彈燒本舖」登台快閃

去年20%台灣人出國4次

北投千禧湯整修延至7月完工　鄰近溫泉飯店「單日600人搶泡湯」

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

泰國新酒店1/16開幕　住一晚1652元起

東京名店「爆彈燒本舖」登台快閃

武陵農場藤花園再度化身「夢幻冰宮」

高雄極濃黑「芝麻乳酪生吐司」！

太平山降至0°C　霧淞雪白美景宛如仙境

「茶自點」百貨旗艦店開幕　打造中式新茶館

雪系町首創「生甜甜圈草莓大福」　門市IG打卡可現折30元

Orchid蘭餐廳熄燈倒數88折優惠

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366