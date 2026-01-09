高雄極濃黑芝麻乳酪生吐司！高含水鮮奶基底　口感扎實綿密

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云

「小真實烘焙」是相當受在地人喜愛的生吐司專賣店，這裡的高含水鮮奶生吐司非常有特色，撕開時就能感受到那種柔軟濕潤的質地，連吐司邊都相當細緻好入口！除了對口感的講究，我們覺得更加分的是內餡，店家堅持使用手工製作的餡料，而非使用現成的半成品，所以吃起來能感受到食材自然的香氣。

這次我們品嚐了三種不同風味，其中草莓奶酥是店內的招牌口味，非常推薦大家試試；最近還有推出全新的黑芝麻乳酪，以及蔓越莓巧克力。如果周末計畫去野餐，不妨選擇設計成小巧造型、方便攜帶的手撕生奶包系列，無論是自己享用或與家人朋友分享都很不錯。

Mini黑芝麻乳酪生吐司150元

▲如果是喜歡濃郁芝麻香氣的人，推薦試試這款。內餡製作得濕潤滑順，厚實的芝麻味中帶有一點乳酪微酸，香氣非常有層次。

▲生吐司扎實綿密，買回家微波加熱一下再吃，口感會變得更柔軟。

Mini草莓生吐司125元

▲偏愛酸甜果香的話，這款是店內相當熱門的招牌口味！使用新鮮草莓製作的奶酥餡，吃起來酸甜帶有溫潤奶香，搭配柔軟的吐司麵包，簡單卻很滿足。



▲每一口都吃得到草莓奶酥。

草莓奶酥生奶包75元

▲想要享受手撕麵包樂趣的話可以選擇生奶包。這款採用3入袋裝設計，相當方便攜帶！

▲草莓奶酥餡酸甜順口，每一口都充滿香氣，麵包咬起來柔軟又帶有扎實感。

蔓越莓巧克力生奶包75元

▲喜歡巧克力的別錯過蔓越莓巧克力生奶包，微苦甜的巧克力融合了蔓越莓的酸甜感，整體吃起來很順口。

▲店內也有供應鮮乳坊系列鮮乳，還有多款特製奶酥可選擇。

真實Bakery生吐司－橋頭總店

地址：高雄市橋頭區建樹路51號

電話：07－6110897

營業時間：13：00～19：00

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

