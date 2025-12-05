ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
咖啡甜點通通免費！藏身老宅坐擁首排淡水河景　只營業到明年3月

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

台北秘境咖啡廳、淡水海景咖啡廳推薦這間，隱身老屋建案三樓的「Sun House 124°」。多款咖啡飲料、點心甜點全部「免費供應」，只要按讚分享指定貼文即可，打卡再招待知名淡水美食。期間限定營業只到2026年3月，想要享受超美海景景觀咖啡店的人，快趁好天氣出發吧！

交通位置
距離捷運「紅樹林站」約1公里，步行時間15分鐘左右可抵達，若是從淡海輕軌「竿蓁林站」走過來會近一些，大約350公尺、5分鐘左右的路程開車騎車前往的話，車道入口處為「淡金路77巷」，門口就有腹地可以免費停車。

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

原本是名門望族的宅邸
這裡是「昇樺建設」的新建案，房屋坪數落在18－35坪。原址是60年代名門望族的宅邸，目前是以老屋翻修的方式經營，一樓為預售屋接待中心，二樓則和北藝大合作展覽，三樓是超美景觀咖啡廳。

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

不買房子也能進來
我有先和接待人員詢問過，這裡沒有限制一定要買房子的人才能進來，如果單純想參觀展覽、喝杯咖啡拍拍照，也很歡迎大家一起來這個美麗空間逛逛，並打卡分享給更多人知道。

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

咖啡廳位於三樓
只要和一樓接待處的人說想去三樓的咖啡廳，就會有專人帶你上樓參觀，接待人員的服務態度都非常好，如果有買房子計劃的人，很推薦可以跟他們聊聊，深度認識這個建案。

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

▲二樓的展覽區、吊椅區、會議室。

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

淡水河景第一排
一走進三樓馬上被眼前的景觀驚豔到，完全是名副其實的淡水河景第一排！大片窗戶的景色真的太美了，如果未來房子買在這裡，就能每天欣賞這片窗景，美到不出門都幸福。

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

遼闊美景盡收眼底
戶外區可以走出去參觀，貼心設有望遠鏡讓你更清楚欣賞紅樹林的豐富生態。八里、觀音山、紅樹林溼地、淡水河景近在眼前，建案名稱「124°」，指的就是望出去的視野範圍，說多遼闊就有多遼闊啊！

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

▲如果想拍潮汐、夕陽的人，可以選好時間前往，夕陽時分尤其美麗浪漫。

老屋改建而成
前面有說到，現在這棟建築是老房子改造而成，部分區域仍保留著老房子的元素，如果是喜歡老屋的人，來到這裡也有很多可以尋寶。

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
沒有標價格因為全部「免費」，是的，你沒有看錯、我也沒有打錯，無論是咖啡、茶飲、氣泡飲全部不用錢，只要按讚分享指定貼文即可，拍照打卡再招待在地茶點。現場接待人員會告訴你要分享什麼內容，跟著照做就可以了，只要有臉書的人都能參加，非常簡單幾秒鐘就能完成。

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

提供在地茶點
我們分別兌換了美式咖啡、拿鐵咖啡，在地茶點則選了新建成大餅、深邃布朗尼。在點心挑選上我覺得非常用心，阿婆鐵蛋、中式蛋糕、新建成大餅、英國奶奶司康都是很具代表性的淡水點心，融入在地這點就是加分啦！

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Sun House 124°。（圖／部落客周花花授權提供）

用餐心得
因為「Sun House 124°」是建案接待中心，所以只營運到2026年3月，之後就會把老房子拆掉蓋新房子了，想要欣賞超美麗淡水河景的人，可得把握好天氣快出發，完全免費的淡水景觀咖啡廳，實在找不到可以挑剔的地方，雙捷運站走路都能到，交通方便更加分。

Sun House 124°

地址：新北市淡水區中正東路一段111巷1號
電話：02－26206111
營業時間：10：00－18：00

關鍵字： Sun House 124° 淡水美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

