台北就能吃到《Moving異能》南山炸豬排　神還原道地韓式風味

韓劇「Moving異能」爆紅美食南山炸豬排，現在在台灣就能吃到神還原版本，「南山炸豬排남산돈까스」在台北士林、中山南西都有分店，交通方便距離捷運站非常近，炸豬排風味極佳，菜單還有多道韓式料理，海鮮煎餅、韓式炸雞都能吃到。

位置＆交通

地址位在台北市大同區南京西路18巷6弄8－2號2樓，距離捷運中山站1號出口僅130公尺，步行時間2分鐘可抵達，隱身巷弄2樓相當低調，初訪建議開啟Google Maps比較好找。

營業時間

分成午餐、晚餐兩段餐期，因為沒有提供訂位服務的關係，空位皆以現場為主，強烈建議大家要早點過來候位，我們這天是平日晚餐時段前往，剛抵達時店內已坐了七分滿，不久後就客滿開始排隊了，生意真的非常好。

▲店內裝潢走簡約工業風路線，店員都很年輕，不僅有活力服務態度也很好。

▲不用收取服務費，所以餐具、飲用水等皆擺在自助區，供客人自行拿取。

菜單

每人低消230元，必點的明星商品當然非南山炸豬排莫屬，共有原味、辛味兩種口味，韓式辣奶油雞排的人氣也很高，其他招牌菜還有鐵板香辣起司拌飯、鐵板辣炒魷魚拌飯、鐵板起司海鮮煎餅、韓式炸雞、韓式辣炒年糕等，多款韓式料理讓你自由選擇這餐想吃什麼。

▲聚餐想喝點小酒的話，可以參考菜單上的「微醺組合」，點來DIY韓式調酒。

馬格利酒＋雪碧230元

帶有氣泡感的甜酒組合，廣受各族群的喜愛，馬格利酒本身就是一款甜酒，酒精濃度6%不算高，加入雪碧調和後，可以降低酒感變得更為順口，清新的檸檬氣泡感也讓層次豐富起來。

葡萄汁50元

▲不喝酒的人可以參考其他無酒精飲料，像這個帶有葡萄果肉的果汁，一直是韓國飲料熱銷人氣王。

南山炸豬排240元

擺盤相當漂亮，有著濃濃韓式氛圍感，除了豐盛主餐外，皆附一碗白飯、三樣小菜，餐點份量十足，吃完的飽足感蠻夠的。韓式炸豬排和日式炸豬排最大的不同之處，在於韓式豬排厚度較薄，所以有著更酥脆、扎實的口感，與特調韓式醬汁的組合也更為融合，完成度做得很棒，豬排不會乾硬難咬，我們都覺得口感相當不錯，瀝油的基本功也有做好。

▲辛味的辣粉看似很多，吃起來卻不會太辣，反而在多了辣粉提味下，豐富了炸豬排的層次，很推薦能吃一點小辣的人都點辛味。

▲三樣小菜的新鮮度都很不錯，搭配炸物吃做到去油解膩的效果。

鐵板香辣起司拌飯230元

擺在鐵板中熱騰騰出餐，上桌時仍冒有白煙，視覺效果十足，吃之前可以先均勻攪拌，讓所有食材的味道融合在一起，或者你想個別單吃都行。雖然是香辣口味，但在香濃起司、半熟蛋的均衡下，辣感不會太重，即使不配茶水飲料，直接單吃都是可以的，只要不是完全不能吃辣的人，應該都能輕鬆接受的辣度。

▲半熟溫泉蛋有著最迷人的膏狀蛋黃，爆漿賣相超級犯規。

鐵板起司海鮮煎餅250元

跟我一樣的起司控，推薦必點這道鐵板起司海鮮煎餅，光從鋪滿滿的起司量，就知道起司給得毫不手軟，每一口都能品嚐到濃郁奶香，海鮮煎餅呈現外脆內軟的絕佳口感，趁熱咬下還會發出咔滋聲響，煎餅醬會額外附上，建議第一口可以先吃原味、接著再沾醬吃，一次感受兩種不同風味。

韓式炸雞200元

韓式炸雞是這天所有餐點中口味最重的，非常適合點來當作下酒菜，每塊炸雞皆均勻裹上韓式醬料，鹹甜中帶著辛香辣，可以搭配醃蘿蔔、蔥絲一起享用，炸雞粉裹得不會太厚，和雞腿肉有著絕佳的黃金比例，一口咬下就能感受到鮮嫩多汁的肉感，即使稍微擺涼了還是很好吃！

心得

喜歡韓式料理的人，推薦你這家捷運中山站美食「南山炸豬排남산돈까스」，中山店新開幕沒有多久，生意就已經超級好，再次提醒要早點過來，才有機會直接入座不用排隊。招牌南山炸豬排真的蠻好吃的，幾樣經典韓式料理也很不錯，想要品嚐韓劇爆紅美食就快來這報到吧！

南山炸豬排남산돈까스 中山南西

地址：台北市大同區南京西路18巷6弄8－2號2樓

電話：0936－622470

營業時間：11：30～15：00、17：00～21：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

