新竹河畔市集「40家甜點」位置一覽　東門城麵包超人遊具免費玩

▲「2025竹風好市集」今、明日在護城河畔（信義街至勝利路段）登場。（圖／新竹市城銷處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

新竹人逛起來！「2025竹風好市集」今、明輪到「回甘不怕胖」甜點周，一共有超過40家烘焙品牌參與，涵蓋手工麵包、法式甜點、手作蛋糕及特色茶點，市集也結合風格選物、文創品牌及河畔音樂，把護城河畔營造成質感文青去處。

▲▼這次邀集超過40家烘焙品牌設攤，內容涵蓋手工麵包、法式甜點、手作蛋糕及特色茶點等。

「2025竹風好市集」自9月20日開幕以來，已累計超過22萬人次遊逛。本周「回甘不怕胖」甜點周11月22、23日在護城河畔（信義街至勝利路段）登場，城銷處表示，這次邀集超過40家烘焙品牌設攤，內容涵蓋手工麵包、法式甜點、手作蛋糕及特色茶點，另也有手作、水晶等品牌進駐，總計53家駐攤。

▲「2025竹風好市集」總計53家品牌進駐。（圖／新竹市城銷處提供）



其中，「小鵲幸車輪餅」以薄皮飽餡與多元口味深受年輕族群喜愛，並於今年入選國宴甜點，成為本周市集亮點之一。市集也結合風格選物、文創品牌及河畔音樂，無論是散步、休閒或親子同樂都很適合。

▲▼東門城「麵包超人新竹冬日童樂會」展至11月30日；高6公尺的麵包超人氣偶開放孩童入內玩耍。（圖／網友蒐嚐家 AABB提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



逛完市集，還可前往東門城，親睹全台首座、高達6公尺的「麵包超人」大型氣模遊具，「麵包超人新竹冬日童樂會」展至11月30日，期間每日下午5點至9點開放彈跳床，限定10歲以下、身高130公分以下的小孩入內體驗。

此外，市集結束後將迎來12月聖誕節慶活動，包括期間限定12月6日開跑聖誕市集、耶誕燈飾及光雕秀，持續延續人潮熱度，為舊城注入冬季活力。

2025竹風好市集

活動時間：11/22（六）– 11/23（日）15:00-20:00

活動地點：新竹市護城河畔（信義街與勝利路段）