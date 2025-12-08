ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
探索菲律賓的自然奇蹟　從火山到地底河的冒險旅程

圖、文／七逗旅遊網提供

越來越多旅客選擇以大自然為旅程主軸，而菲律賓憑藉獨特地形、豐富生態以及 免簽優勢，成為最適合安排 短天數冒險旅程或週末快閃自然之旅 的目的地。從火山、地下河到世界級海底景觀，這片土地以壯麗與靜謐同時吸引著全球旅人。

馬榮火山是許多旅客踏上探險旅程的起點。這座被譽為「世界上最完美的圓錐火山」的自然地標，以對稱而流暢的山體線條令人驚艷。無論在城市角落遠觀，或與晨光、雲層交織的山景合影，都能感受到火山帶來的震撼與敬畏。周邊仍可看見過往噴發留下的熔岩地景，與自然共存的村落與田野景象，更為旅程增添一層深刻的生命力。

探索菲律賓的自然奇蹟　從火山到地底河的冒險旅程（圖／七逗旅遊網提供）

往南走到巴拉望，公主港地下河國家公園則呈現出截然不同的自然奇蹟。旅客乘著小船緩緩滑入幽深的石灰岩洞穴，洞壁與鐘乳石在微光折射下像是被時間雕刻的藝術品。河道延伸至地底深處，寧靜的水面與迴盪的水聲構成一幅神秘而莊嚴的景象。這條地下河被列為世界新七大自然奇景，是許多人一生至少要造訪一次的目的地。

另一處令人著迷的自然景觀則位於薄荷島。當地著名的巧克力山以超過千座圓錐形丘陵構成群峰，從觀景平台望向大地，層層堆疊的丘陵延伸至天際，如同大自然的巨型雕塑。隨季節變化而轉換的棕色與綠色，也讓巧克力山展現出截然不同的表情。這裡是拍攝空拍與風景照的絕佳地點，更是許多旅人初次感受到菲律賓地貌多樣性的起點。

探索菲律賓的自然奇蹟　從火山到地底河的冒險旅程（圖／七逗旅遊網提供）

若想體驗更神秘、貼近在地文化的冒險旅程，女巫島無疑是最佳選擇。格外清澈的瀑布、靜謐森林與當地的傳說色彩，使這座島有著獨特的吸引力。旅客可以在清涼的天然瀑布中放鬆身心，也能沿著鄉間道路探索島上純樸的生活模樣。這裡的冒險並非挑戰體能，而是讓人沈浸於自然與故事交織的旅程。

探索菲律賓的自然奇蹟　從火山到地底河的冒險旅程（圖／七逗旅遊網提供）

在科隆島，冒險更深入海底。透明如水晶的湖泊、色彩斑斕的珊瑚礁與沉船潛點令全球潛水玩家趨之若鶩。科隆的海底景觀帶有一種靜謐的力量，不論是第一次嘗試浮潛的新手，或是想探索歷史遺跡的資深潛客，都能在這座島嶼找到屬於自己的冒險方式。

探索菲律賓的自然奇蹟　從火山到地底河的冒險旅程（圖／七逗旅遊網提供）

從火山、洞穴到海底世界，菲律賓的自然之美以多樣姿態呈現在旅人面前。它既能帶來震撼，也能提供深度沈靜的力量。這是一段適合攝影師、戶外玩家、自然愛好者，甚至渴望逃離日常的旅客共同體驗的旅程。無論你期待的是挑戰、驚嘆、還是重生，菲律賓的大自然都能給予你最純粹的回應。

即日起，只要分享你在菲律賓自然景點中的旅行瞬間，不論是火山日出、地下河光影、瀑布秘境，或科隆海底的深藍世界，都有機會抽中包含機票與五星飯店的度假組合。這個季節，不妨把自己交給大自然，讓菲律賓的原始能量重新點亮你的旅程。

詳情請見活動網頁：
https://event-2.7to.com.tw/25ph/

關鍵字： 七逗旅遊網 菲律賓 馬榮火山 巴拉望 女巫島 科隆島

羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結

