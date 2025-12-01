ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「德國耶誕市集」本周末在板橋！逛40攤吃歐式美食、聽金曲演唱

▲2025德國耶誕市集圓山場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲昨日德國耶誕市集圓山場於晚間8點結束。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

錯過上周末台北歐洲冬季嘉年華、德國耶誕市集的民眾別扼腕！本周五起一連三天在新北耶誕城迎來第二場德國耶誕市集，集結超過40組特色攤位，舉凡德式節慶美食、歐風手作及進口啤酒與熱紅酒等，還有節慶手作DIY、耶誕歌曲演唱，營造如同歐洲耶誕市集般場景。

▲2025德國耶誕市集圓山場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲德國耶誕市集囊括各種歐式美食，不侷限於德國豬腳、香腸，也有荷蘭小鬆餅、法式可麗餅等。（圖／記者彭懷玉攝）

上周末在圓山花博園區人潮如注，尤其德國耶誕市集攤位前擠得水泄不通，而本周輪到新北耶誕城成為市集控焦點。「Freunde willkommen！德國耶誕市集」一連三天在新北市市民廣場開跑，除了正宗德國熱紅酒、德國豬腳、德國香腸及生啤酒等經典料理外，更囊括眾多異國美食，包含手工薄脆Pizza、美式煙燻熱狗、法式可麗餅、生蜂蜜、法式鵝肝醬及荷蘭小鬆餅等，應有盡有。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲德國耶誕市集本週五起一連三天在新北耶誕城。（資料照／新北市觀旅局提供）

▲德國耶誕市集本周五起一連三天在新北耶誕城。（資料照／新北市觀旅局提供）

不僅美食誘人，市集更網羅多家特色選物與文創攤位，如羊毛氈飾品、俄羅斯娃娃、手工陶藝、耶誕水晶球、歐風家飾及北歐香氛蠟燭等節慶禮品。此外，本周活動包括「德國格林童話人體彩繪」、「耶誕薑餅自己做」、「彩繪耶誕樹」(https://reurl.cc/mkl5pV)與「迷你耶誕樹工作坊」(https://reurl.cc/EbGlWA)，體驗費用從100至1000元不等。

▲德國耶誕市集本週五起一連三天在新北耶誕城。（資料照／新北市觀旅局提供）

▲本周活動包括「彩繪耶誕樹」與「迷你耶誕樹工作坊」等。（資料照／新北市觀旅局提供）

同時，市集安排多場「西洋耶誕金曲演唱」表演，活動也推出益智互動的「新天鵝堡帶你玩桌遊」，帶民眾感受德國文化。而大小朋友最期待的「與耶誕老公公有約」也少不了，免飛歐洲就能沉浸於傳統德國耶誕市集氛圍。三天活動將從上午11點展至晚間10點，讓民眾有更多時間可以好好逛。

▲德國耶誕市集本週五起一連三天在新北耶誕城。（資料照／新北市觀旅局提供）

▲大小朋友最期待的「與耶誕老公公有約」也少不了。（資料照／新北市觀旅局提供）

而12月13日至14日，德國耶誕市集第三場次將會首次移至桃園藝文廣場，讓桃園人免跑台北，也能體驗道地節慶魅力。

2025德國耶誕市集
活動時間：12月5日至12月7日 11:00-22:00
活動地點：新北市市民廣場 (新北市板橋區中山路一段161號)

關鍵字： 新北市旅遊 板橋旅遊 2025新北歡樂耶誕城 德國耶誕市集

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【這算車禍嗎】機車婦逆向竄出下秒遭撞「緩慢倒地」

推薦閱讀

商研院「品牌一條街～iReels！」 國內外優勝作品展現台灣街區魅力

商研院「品牌一條街～iReels！」 國內外優勝作品展現台灣街區魅力

漢來住房「送萬元折抵券」免排隊吃島語　雲朗有聖誕老人送禮活動

漢來住房「送萬元折抵券」免排隊吃島語　雲朗有聖誕老人送禮活動

超chill露營風咖啡！選品甜點一次滿足

超chill露營風咖啡！選品甜點一次滿足

英國明年2/25起嚴查ETA　沒申請禁登機

英國明年2/25起嚴查ETA　沒申請禁登機

台南濱海秘境棧道明年第2季開放

台南濱海秘境棧道明年第2季開放

雲林「酸菜故鄉」本周末限定稻草迷宮

雲林「酸菜故鄉」本周末限定稻草迷宮

新北耶誕城「德國市集」3天展到10點

新北耶誕城「德國市集」3天展到10點

勤美誠品頂樓「千元有找」青旅！

勤美誠品頂樓「千元有找」青旅！

花蓮 Fali Fali音樂節圓滿落幕　破萬人次湧入馬太林

花蓮 Fali Fali音樂節圓滿落幕　破萬人次湧入馬太林

蘆洲299元火鍋自助吧吃到飽！

蘆洲299元火鍋自助吧吃到飽！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

古亭「袖珍咖啡廳」一位難求！

蘆洲299元火鍋自助吧吃到飽！

台中美登利壽司吃到飽新增980元方案

6米史努比在信義區！北市燈飾一次看

「名字同音」送加菜金！王品3中餐品牌優惠

史努比現身「公館聖誕季」　2日免票

士林官邸菊展13萬盆花、竹編裝置開箱

新北「2座郊山」賞瀑布、奇岩一日遊

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

星野集團明年新增3溫泉旅館亮點公開

熱門行程

最新新聞更多

商研院「品牌一條街～iReels！」 國內外優勝作品展現台灣街區魅力

漢來住房「送萬元折抵券」免排隊吃島語　雲朗有聖誕老人送禮活動

超chill露營風咖啡！選品甜點一次滿足

英國明年2/25起嚴查ETA　沒申請禁登機

台南濱海秘境棧道明年第2季開放

雲林「酸菜故鄉」本周末限定稻草迷宮

新北耶誕城「德國市集」3天展到10點

勤美誠品頂樓「千元有找」青旅！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366