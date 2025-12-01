「德國耶誕市集」本周末在板橋！逛40攤吃歐式美食、聽金曲演唱

▲昨日德國耶誕市集圓山場於晚間8點結束。（圖／記者彭懷玉攝）



錯過上周末台北歐洲冬季嘉年華、德國耶誕市集的民眾別扼腕！本周五起一連三天在新北耶誕城迎來第二場德國耶誕市集，集結超過40組特色攤位，舉凡德式節慶美食、歐風手作及進口啤酒與熱紅酒等，還有節慶手作DIY、耶誕歌曲演唱，營造如同歐洲耶誕市集般場景。

▲德國耶誕市集囊括各種歐式美食，不侷限於德國豬腳、香腸，也有荷蘭小鬆餅、法式可麗餅等。（圖／記者彭懷玉攝）



上周末在圓山花博園區人潮如注，尤其德國耶誕市集攤位前擠得水泄不通，而本周輪到新北耶誕城成為市集控焦點。「Freunde willkommen！德國耶誕市集」一連三天在新北市市民廣場開跑，除了正宗德國熱紅酒、德國豬腳、德國香腸及生啤酒等經典料理外，更囊括眾多異國美食，包含手工薄脆Pizza、美式煙燻熱狗、法式可麗餅、生蜂蜜、法式鵝肝醬及荷蘭小鬆餅等，應有盡有。

▲德國耶誕市集本周五起一連三天在新北耶誕城。（資料照／新北市觀旅局提供）



不僅美食誘人，市集更網羅多家特色選物與文創攤位，如羊毛氈飾品、俄羅斯娃娃、手工陶藝、耶誕水晶球、歐風家飾及北歐香氛蠟燭等節慶禮品。此外，本周活動包括「德國格林童話人體彩繪」、「耶誕薑餅自己做」、「彩繪耶誕樹」(https://reurl.cc/mkl5pV)與「迷你耶誕樹工作坊」(https://reurl.cc/EbGlWA)，體驗費用從100至1000元不等。

▲本周活動包括「彩繪耶誕樹」與「迷你耶誕樹工作坊」等。（資料照／新北市觀旅局提供）



同時，市集安排多場「西洋耶誕金曲演唱」表演，活動也推出益智互動的「新天鵝堡帶你玩桌遊」，帶民眾感受德國文化。而大小朋友最期待的「與耶誕老公公有約」也少不了，免飛歐洲就能沉浸於傳統德國耶誕市集氛圍。三天活動將從上午11點展至晚間10點，讓民眾有更多時間可以好好逛。

▲大小朋友最期待的「與耶誕老公公有約」也少不了。（資料照／新北市觀旅局提供）



而12月13日至14日，德國耶誕市集第三場次將會首次移至桃園藝文廣場，讓桃園人免跑台北，也能體驗道地節慶魅力。

2025德國耶誕市集

活動時間：12月5日至12月7日 11:00-22:00

活動地點：新北市市民廣場 (新北市板橋區中山路一段161號)