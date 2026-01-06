貓下去新品牌「民生早午餐」試營運　提供全日西餐服務

▲貓下去全新品牌「民生早午餐」1/6試營運。（圖／貓下去提供）

記者黃士原／台北報導

台北知名餐酒館「貓下去敦北俱樂部」繼10年前進駐「双聖美式餐廳」敦化北路舊址後，去年再接手位於敦北民生交叉口、麥當勞樓上7樓的双聖舊址，打造全新品牌「民生早午餐」，提供全日西餐服務，1月6日試營運。

創辦人陳陸寬16年前在徐州路開創的17坪小店，10年前大膽地接下台北敦化北路、原是「双聖美式餐廳」的舊址，打造現今200坪的「貓下去敦北俱樂部」，持續去定義「新台北家常菜」，現在已是台北知名餐酒館。

▲民生早午餐也是双聖美式餐廳舊址。（圖／貓下去提供）

2025年5月貓下去再次承租位在民生東路麥當勞創始店、台灣第一家茹絲葵牛排館樓上的另一處双聖美式餐廳舊址，打造全新品牌「民生早午餐 by 貓下去」，結合飯店早餐、與美式Daily的用餐情境與氛圍，提供全日西餐服務，1月6日正式試營運。

▲俱樂部總匯三明治。（圖／貓下去提供）

「民生早午餐」的品牌標語「Naked But Good」意指「真誠不加修飾，簡單而確實」的精神，只為呈現每一道餐點最實在的風味，同時注入源自貓下去DNA的創意巧思，主打「整天可以吃的經典早餐盤」，菜色涵括美式重要元素培根、蛋、沙拉、薯餅與特製沾醬，蛋類選項搭配除了荷包蛋、炒蛋、蛋捲、還有脆蛋餅。

▲紅酒牛肉焗烤飯。（圖／貓下去提供）

「民生早午餐」提供的美式經典菜色包括「烤牛小排和玉米」、「民生炸雞」、「大蒜薯條」，另外「煎烤豬肉卷與綠色蔬菜」使用10種以上的香料醃製、耗時至少2天風乾，製作出經典的義式料理。餐廳供應的經典義大利麵，使用專屬訂製款麵條，耐吃不易爛。

▲新鮮水果盤與優格醬。（圖／貓下去提供）

點心及飲品部分，「民生早午餐」聘請台南知名冰品名店「蜷尾家」監修霜淇淋品項；麵包精選台北天母40年老字號「全統西點麵包」的招牌品項，包括草莓煉乳土司、奶油餐包、鹽可頌、德國結、起司貝果、及大蒜麵包等。義式咖啡乳品使用「鮮乳坊」莊園級鮮乳，咖啡豆則是採用台南老朋友「St.1 Cafe' 一街咖啡 」配方豆。

▲尊鴻餐飲集團於台中西區推出全新品牌「所SUO」，以現代義大利麵為核心。（圖／記者黃士原攝）

另外，台中勤美商圈再添美食地標！旗下擁有「HUN混」、「JAI宅」、「杉SHAN」等超人氣品牌的尊鴻餐飲集團，於台中西區推出全新品牌「所SUO」，該品牌以「現代義大利麵」為核心，大膽將台式靈魂如花雕酒、烏魚子、脆皮五花豬融入義大利料理，打造出兼具藝術美感與味覺衝擊的全新食尚空間。

「所SUO」主打將熟悉的台式香氣提取，拆解其中的酸、香、辣，再與專業義式烹飪工藝揉合，「蒜油細煨青龍椒牛三寶圓麵（385元）」將牛肋、牛肚與牛筋等食材，透過牛肋汁與奶油慢火細煨，再讓香氣滲透麵體。糯米椒與乾辣椒交織出清爽辛香，最後由酸奶醬點綴出靈魂酸度，層次感分明。

▲現刨烏魚子．海味炸吻仔魚扁麵。（圖／記者黃士原攝）

「現刨烏魚子．海味炸吻仔魚扁麵（330元）」以干貝魚湯為底韻，酥炸吻仔魚的焦香與現刨烏魚子的鹹鮮相互映襯，最後滴入九層塔油帶出草本芳香。「法式焦糖洋蔥．蛤蜊雞湯燉飯（350元）」用慢火炒製的焦糖洋蔥與蛤蜊雞湯交織出甘甜，佐以奶油與乾酪，賦予絲滑圓潤的口感。