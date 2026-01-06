ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
日本甜甜圈Truffle Donut周六登台　高雄首店推在地限定芋頭口味

▲「Truffle Donut」生甜甜圈。（圖／Truffle Donut提供）

▲日本生甜甜圈「Truffle Donut」台灣首店1/10開幕。（圖／Truffle Donut提供）

記者黃士原／台北報導

發跡鳥取縣的「Truffle Donut」，目前在日本已有25家門市，1月10日正式登台，首家門市落腳高雄市苓雅區，除了引進多款日本經典與人氣口味，還研發出台灣限定的芋頭口味。

Truffle Donut於2022年在鳥取縣開設第1家店，至今全日本已有25家門市，每家店開幕時幾乎都會超過100人排隊，甚至有時2小時內就完全賣完。其甜甜圈使用揉入南瓜的麵糰，進行長時間發酵，讓麵體維持柔軟、濕潤且富有彈性的口感。「松露原味甜甜圈」是店裡旗艦產品，同時也是品牌名稱由來，散發芳醇的松露香氣。

▲「Truffle Donut」生甜甜圈。（圖／Truffle Donut提供）

▲招牌松露原味。（圖／Truffle Donut提供）

▲「Truffle Donut」生甜甜圈。（圖／Truffle Donut提供）

▲季節限定「整顆鮮草莓」。（圖／Truffle Donut提供）

Truffle Donut將在1月10日正式插旗台灣，第1家門市落腳高雄市苓雅區，帶來多款日本經典口味，其中代表作「招牌松露原味」（定價70元/顆）以淡雅松露香氣勾勒成熟層次，結合輕盈柔軟的麵體，呈現甜中帶鹹、耐人回味的風味輪廓；季節限定「整顆鮮草莓」（定價105元/顆）選用整顆新鮮草莓，直接封存於甜甜圈之中，清新不膩。

▲「Truffle Donut」生甜甜圈。（圖／Truffle Donut提供）

▲茶香控不能錯過「小山園濃抹茶」。（圖／Truffle Donut提供）

▲Truffle Donut台灣限定口味「芋見台灣」。（圖／Truffle Donut提供）

▲Truffle Donut台灣限定口味「芋見台灣」。（圖／Truffle Donut提供）

茶香控則不能錯過「小山園濃抹茶」（定價105元/顆），選用日本小山園抹茶粉，茶韻濃厚卻不苦澀；而話題熱度居高不下的「濃郁開心果」（定價95元/顆）以開心果醬製作，堅果香氣深厚、內餡綿密。

除了帶來10多款日本經典與人氣口味，還開發在地限定口味「芋見台灣（定價75元/顆）」，選用台灣在地芋頭入餡製作，完整保留芋頭特有的綿密質地與自然香氣。品牌也表示，未來將持續觀察台灣市場回饋，逐步導入更多日本經典與限定口味。

▲「Mister Donut X 水水灶咖」首度聯名。（圖／記者蕭筠攝）

另外，Mister Donut與百萬YouTuber千千的品牌「水水灶咖」合作，推出8款聯名新品，「流心濃芋金沙波堤」有金沙餡料，再裹上芋頭可可沾醬，售價79元；「滿滿海苔肉鬆波堤」則是美乃滋與海苔肉鬆的組合，售價59元；「芋見QQ波堤」，把波堤剖半擠上芋泥鮮奶油，並放上QQ麻糬丁，售價59元。

▲濃芝麻波波隆尼（左）、巧克芭娜娜派（右）。（圖／記者蕭筠攝）

「濃芝麻波波隆尼」用芝麻拌入鮮奶油後填入波波隆尼，表面再撒上芝麻糖粉，售價79元；「巧克芭娜娜派」以北海道酥鬆派皮加入香蕉餡、可可醬及煉乳，售價69元；「椰香芒果糰子」將日式糰子做為糯米飯，並擠上椰奶醬與泰式芒果醬，售價60元。

