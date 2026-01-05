迪化街40年老店「顏記杏仁露」2月底熄燈　店家曝主因：租金太貴

▲顏記杏仁露2/28歇業。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

台北迪化街的老店要少一家了！位於永樂市場的「顏記杏仁露」開業已有40多年，是當地知名冰飲店，不過日前傳出因為租金太貴，再加上生意不如以往，決定只營業到2月28日。

顏記杏仁露位在霞海城隍廟旁永樂市場1樓，夏天主打杏仁、綠豆、紅豆露，冬天賣著熱呼呼的花生湯、椪餅、油條，不僅深獲當地消費者喜愛，還有不少外國遊客慕名而來，品嘗屬於台灣的傳統好味道。

關於店內招牌美味杏仁露、綠豆露、紅豆露，根據台北市場處的介紹，老闆提到南北做法不同，南部是在石花菜做成的涼露還沒凝固成軟凍狀之前，就和豆類或杏仁等甜品直接拌勻，再放進冰櫃裡，北部作法則是將涼露和甜品豆類分開放，先將石花凍一碗碗做好凝固待用，吃之前再將甜品加入，連甜味都是最後再加進去。

雖然開業超過40年，但因為租金太貴，再加上生意不如以往，老闆娘決定只營業到2月28日。熄燈消息傳出後，有網友說「什麼！全台北最濃的花生湯跟紅豆湯」、「紅豆露真的很喜歡」、「吃20多年了，竟然要收了，又一間時代的眼淚」。

▲蘆洲「勇伯中山米粉湯」。（圖／記者黃士原攝）

另外，位於蘆洲的「勇伯中山米粉湯」日前貼出公告，由於人力不足，將於2月15日（小年夜）結束營業，消息傳出讓當地人感嘆「可惜了！傳統好味道」、「又是一間時代的眼淚」。

隱身蘆洲捷運三民高中站附近巷弄的勇伯中山米粉湯，開業已超過50年（創立於1970年），目前由第二代經營，是許多當地人從小吃到大的老味道，招牌的米粉湯是使用細米粉，不是大台北常見的粗米粉，小碗40元、大碗60元。店裡還有供應黑白切，像是生腸、大腸、豬心、豬肺與豬舌頭，除了豬肺是40元，其他都是50元，價格十分親民。