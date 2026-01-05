ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

迪化街40年老店「顏記杏仁露」2月底熄燈　店家曝主因：租金太貴

▲顏記杏仁露2/28歇業。（圖／取自Google地圖）

▲顏記杏仁露2/28歇業。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

台北迪化街的老店要少一家了！位於永樂市場的「顏記杏仁露」開業已有40多年，是當地知名冰飲店，不過日前傳出因為租金太貴，再加上生意不如以往，決定只營業到2月28日。

顏記杏仁露位在霞海城隍廟旁永樂市場1樓，夏天主打杏仁、綠豆、紅豆露，冬天賣著熱呼呼的花生湯、椪餅、油條，不僅深獲當地消費者喜愛，還有不少外國遊客慕名而來，品嘗屬於台灣的傳統好味道。

關於店內招牌美味杏仁露、綠豆露、紅豆露，根據台北市場處的介紹，老闆提到南北做法不同，南部是在石花菜做成的涼露還沒凝固成軟凍狀之前，就和豆類或杏仁等甜品直接拌勻，再放進冰櫃裡，北部作法則是將涼露和甜品豆類分開放，先將石花凍一碗碗做好凝固待用，吃之前再將甜品加入，連甜味都是最後再加進去。

雖然開業超過40年，但因為租金太貴，再加上生意不如以往，老闆娘決定只營業到2月28日。熄燈消息傳出後，有網友說「什麼！全台北最濃的花生湯跟紅豆湯」、「紅豆露真的很喜歡」、「吃20多年了，竟然要收了，又一間時代的眼淚」。

▲蘆洲「勇伯中山米粉湯」。（圖／記者黃士原攝）

另外，位於蘆洲的「勇伯中山米粉湯」日前貼出公告，由於人力不足，將於2月15日（小年夜）結束營業，消息傳出讓當地人感嘆「可惜了！傳統好味道」、「又是一間時代的眼淚」。

隱身蘆洲捷運三民高中站附近巷弄的勇伯中山米粉湯，開業已超過50年（創立於1970年），目前由第二代經營，是許多當地人從小吃到大的老味道，招牌的米粉湯是使用細米粉，不是大台北常見的粗米粉，小碗40元、大碗60元。店裡還有供應黑白切，像是生腸、大腸、豬心、豬肺與豬舌頭，除了豬肺是40元，其他都是50元，價格十分親民。

關鍵字： 美食雲 顏記杏仁露

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

佛祖也聽五月天（？和阿信一起喔～咪豆腐

推薦閱讀

牛室平日自助吧339元吃到飽

牛室平日自助吧339元吃到飽

最多可容納28人！恆春超寬敞包棟民宿

最多可容納28人！恆春超寬敞包棟民宿

台中新開幕義式餐廳「所SUO」揉合台式靈魂

台中新開幕義式餐廳「所SUO」揉合台式靈魂

台鐵集集線濁水-集集今復駛通車

台鐵集集線濁水-集集今復駛通車

COLD STONE推草莓巴斯克、可麗露冰淇淋　限時第2件10元

COLD STONE推草莓巴斯克、可麗露冰淇淋　限時第2件10元

迪化街老店「顏記杏仁露」2月底熄燈

迪化街老店「顏記杏仁露」2月底熄燈

台灣人一年出國2.45次　高頻快閃成新日常

台灣人一年出國2.45次　高頻快閃成新日常

北海道「6大滑雪場」交通設施全解析

北海道「6大滑雪場」交通設施全解析

甜甜圈聯名「水水灶咖」推海苔肉鬆、芋頭波堤　限時買6送2

甜甜圈聯名「水水灶咖」推海苔肉鬆、芋頭波堤　限時買6送2

超商咖咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

超商咖咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

牛室平日自助吧339元吃到飽

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

2026年最新版！全台Buffet生日優惠懶人包

桃園「炭火烤鴨」Google評分4.8顆星

迪化街老店「顏記杏仁露」2月底熄燈

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北

台灣人一年出國2.45次　高頻快閃成新日常

麥當勞「Big Arch霸牛堡」台灣吃得到了　還有新點心「麥芋球」

甜甜圈聯名「水水灶咖」推海苔肉鬆、芋頭波堤　限時買6送2

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

牛室平日自助吧339元吃到飽

最多可容納28人！恆春超寬敞包棟民宿

台中新開幕義式餐廳「所SUO」揉合台式靈魂

台鐵集集線濁水-集集今復駛通車

COLD STONE推草莓巴斯克、可麗露冰淇淋　限時第2件10元

迪化街老店「顏記杏仁露」2月底熄燈

台灣人一年出國2.45次　高頻快閃成新日常

北海道「6大滑雪場」交通設施全解析

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366